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Un entrenador argentino fue despedido por "sexismo y abuso" a una árbitra

El exfutbolista Federico Higuaín fue desafectado de su cargo en Columbus Crew tras recibir dos fechas de suspensión por un repudiable episodio frente a una jueza

24 de septiembre 2026 · 12:20hs
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Federico Higuaín agravó su cuadro ya que no mostró intenciones de reflexionar y evitó disculparse públicamente.

Federico Higuaín agravó su cuadro ya que no mostró intenciones de reflexionar y evitó disculparse públicamente.

El ciclo de Federico Higuaín al frente del segundo equipo de Columbus Crew llegó a su fin de la peor manera. La franquicia de la MLS tomó la decisión de rescindirle el contrato al entrenador argentino luego de que saliera a la luz un episodio de conducta inapropiada y discriminación de género contra una árbitra durante un encuentro disputado el pasado 23 de agosto.

La controversia se desató cuando el exdelantero le apretó la mano con fuerza a la jueza del partido y, según la denuncia, pronunció la frase "no olvides que este es un deporte de hombres". La acción le valió la expulsión inmediata y una sanción inicial de dos jornadas por parte de la liga, un castigo que la Asociación de Árbitros (PSRA) consideró insuficiente al tipificar el hecho como un doble acto de agresión física y sexismo.

El contundente reclamo del gremio arbitral, que exigía una sanción ejemplar por violar los reglamentos contra la discriminación y la intimidación, obligó a la dirigencia del club a revisar internamente la situación. La postura del hermano de Gonzalo Higuaín agravó su cuadro: el DT no mostró intenciones de reflexionar, evitó disculparse públicamente y no asumió la responsabilidad por sus actos ante la gravedad de la acusación.

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Despedido de la entidad

Ante esta situación compleja, el gerente general de la institución, Issa Tall, confirmó el despido del técnico (41 años) al señalar que no se cumplieron los estándares de liderazgo que exige la entidad. La salida interrumpe de forma abrupta el trabajo del exfutbolista de River, Colón y Nueva Chicago, quien había asumido en la filial a principios de 2025 y venía de clasificar al equipo a los playoffs de la MLS NEXT Pro tras dirigir 55 partidos.

>>Leer más: Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

La resolución golpea fuerte la figura del argentino dentro de Columbus, donde era considerado un referente histórico por su etapa como jugador, en la que disputó 210 cotejos y anotó 59 goles. Sin embargo, su falta de autocrítica tras el pronunciamiento de la PSRA terminó por precipitar su salida definitiva de la organización.

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