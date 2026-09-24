La Capital | Juegos Suramericanos | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

La mascota de los Juegos Suramericanos hizo una pausa en su agenda para visitar a los niños internados, bailar y repartir abrazos

24 de septiembre 2026 · 10:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
Capi

Capi, la estrella de los Juegos Suramericanos, fue al Vilela a repartir abrazos

Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, dejó por un rato las competencias y los escenarios de los Juegos para visitar a los chicos internados en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

La visita estuvo marcada por los abrazos, las sonrisas y el baile. Según contaron desde el hospital, Capi recorrió las instalaciones y compartió un momento de alegría con los niños, que recibieron con entusiasmo la aparición de la mascota de los Juegos.

Uno de los momentos especiales fue el festejo de un cumpleaños. Capi participó de la celebración junto a una torta preparada especialmente por las médicas del hospital.

Pero la mascota no se quedó quieta: también bailó y convirtió la visita en una mañana diferente para los chicos y el personal del Vilela.

View this post on Instagram

Desde el hospital destacaron que la presencia de Capi permitió llevar “mucha alegría” y energía a los niños durante la jornada. La visita se realizó por invitación de la secretaria de Salud, Andrea Uboldi, y de la subdirectora del Vilela, Silvia Giorgi.

Furor por Capi

Capi es la mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El personaje acompaña las distintas actividades de la competencia y se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de esta edición.

Además de su presencia en las sedes deportivas y en los Fan Fest, Capi tiene su propia línea de merchandising, con peluches, remeras, vasos, mochilas, botellas y otros productos vinculados a los Juegos. El peluche se convirtió en uno de los artículos más buscados por las familias que participan de las actividades.

>> Leer más: Furor por Capi en los Juegos Suramericanos: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

La mascota también fue pensada como una figura cercana a los chicos y como parte del vínculo entre los Juegos y la comunidad. En ese marco, su visita al Vilela sumó una actividad fuera de las competencias, llevando a los niños internados un rato de entretenimiento, juegos y compañía.

Noticias relacionadas
La arquera rosarina Alma Pueyo integró el equipo argentino recurvo femenino en tiro con arco que ocupó el tercer lugar del podio. Va por más en los Juegos Suramericanos.

Día 12: la agenda de los deportistas rosarinos para este jueves

Juegos Suramericanos. La arquera rosarina integró el equipo argentino recurvo femenino en tiro con arco que ocupó el tercer lugar del podio.

Puntería rosarina y bronce para Alma Pueyo, que brilló en el Óvalo

José Acuña se quedó con el oro en taekwondo en la categoría hasta 68 kilos.

La delegación argentina sigue cosechando oro, plata y bronce

Maximiliano Pullaro y los dirigentes del PRO Gisela Scaglia yCristian Cunha recibieron a Hernán Lacunza con productos de los Suramericanos. 

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Ver comentarios

Las más leídas

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Lo último

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show Canciones traspapeladas

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show "Canciones traspapeladas"

Un entrenador argentino fue despedido por sexismo y abuso a una árbitra

Un entrenador argentino fue despedido por "sexismo y abuso" a una árbitra

Natalie Pérez reveló el encuentro que tuvo con Ashton Kutcher: Sentí que lo enamoré un poco

Natalie Pérez reveló el encuentro que tuvo con Ashton Kutcher: "Sentí que lo enamoré un poco"

Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

Sucedió cuando varias personas llegaron hasta allí y anunciaron su intención de ingresar sin autorización
Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear
La ceremonia de clausura tendrá eco en Rosario y Rafaela
Juegos Suramericanos

La ceremonia de clausura tendrá eco en Rosario y Rafaela

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show Canciones traspapeladas
Zoom

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show "Canciones traspapeladas"

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea
Policiales

En el Día del Colectivero, se robaron un ómnibus en la punta de línea

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario
Policiales

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Ovación
Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales
Ovación

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por comentario antisemita en redes sociales

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas

Messi se despide de la Selección: hoy salen a la venta las entradas

Reserva: este jueves se juega el clásico entre Newells y Central en Bella Vista

Reserva: este jueves se juega el clásico entre Newell's y Central en Bella Vista

Policiales
Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario
Policiales

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

Investigan hecho de tensión frente a residencia de niños y adolescentes en Alvear

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas

Lo denunciaron por usurpación y lo arrestaron con decenas de balas

La Ciudad
Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital
Juegos Suramericanos

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 

Del podio a las rifas: el esfuerzo detrás de las medallas rosarinas 

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU
Agro

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU
Política

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración

La UNR lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

La UNR lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo
Ovación

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión
Política

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?
Salud

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías
Política

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico
Zoom

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico

Las ventas en los súper volvieron a caer en julio y repuntaron los shoppings
Economía

Las ventas en los súper volvieron a caer en julio y repuntaron los shoppings

Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada en una discusión
Policiales

Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada en una discusión

Condenaron a 15 años de prisión al productor de Hollywood Harvey Weinstein
Información General

Condenaron a 15 años de prisión al productor de Hollywood Harvey Weinstein

El huracán Polo recorre la costa del Pacífico de México con vientos de 240 km/h
Información General

El huracán Polo recorre la costa del Pacífico de México con vientos de 240 km/h