Juegos Suramericanos: Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

La mascota de los Juegos Suramericanos hizo una pausa en su agenda para visitar a los niños internados, bailar y repartir abrazos

Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , dejó por un rato las competencias y los escenarios de los Juegos para visitar a los chicos internados en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

La visita estuvo marcada por los abrazos, las sonrisas y el baile. Según contaron desde el hospital, Capi recorrió las instalaciones y compartió un momento de alegría con los niños, que recibieron con entusiasmo la aparición de la mascota de los Juegos.

Uno de los momentos especiales fue el festejo de un cumpleaños. Capi participó de la celebración junto a una torta preparada especialmente por las médicas del hospital.

Pero la mascota no se quedó quieta: también bailó y convirtió la visita en una mañana diferente para los chicos y el personal del Vilela.

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Desde el hospital destacaron que la presencia de Capi permitió llevar “mucha alegría” y energía a los niños durante la jornada. La visita se realizó por invitación de la secretaria de Salud, Andrea Uboldi, y de la subdirectora del Vilela, Silvia Giorgi.

Furor por Capi

Capi es la mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El personaje acompaña las distintas actividades de la competencia y se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de esta edición.

Además de su presencia en las sedes deportivas y en los Fan Fest, Capi tiene su propia línea de merchandising, con peluches, remeras, vasos, mochilas, botellas y otros productos vinculados a los Juegos. El peluche se convirtió en uno de los artículos más buscados por las familias que participan de las actividades.

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La mascota también fue pensada como una figura cercana a los chicos y como parte del vínculo entre los Juegos y la comunidad. En ese marco, su visita al Vilela sumó una actividad fuera de las competencias, llevando a los niños internados un rato de entretenimiento, juegos y compañía.