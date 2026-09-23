Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

La obra "Mati y Pablito" se podrá ver gratis este sábado en el Centro Cultural Parque de España, como parte de la agenda de teatro

En Rosario siempre hay mucho teatro . Septiembre llega a su fin y se presentan las útimas oportunidades para ver las propuestas de la cartelera del mes. Para orientarse ante la multiplicidad de obras, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Esta semana estará atravesada por la sexta edición del Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario (Faer), que se desarrollará desde el miércoles 23 al domingo 27 de septiembre, en ocho espacios culturales de la ciudad y la vecina localidad de Arroyo Seco. Habrá más de 20 actividades y una programación que reúne propuestas locales, nacionales e internacionales, algunas con entrada gratuita. La programación completa se puede consultar en las redes del festival.

Para el fin de semana del jueves 24 al domingo 27, esta es la agenda teatral rosarina:

Jueves 24 de septiembre

- "El jefe del jefe". 21hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Próximas funciones: viernes 25, sábado 26 (a las 19.30 y 21.30) y domingo 27

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Diego Peretti y Federico D’Elia protagonizan el estreno en Argentina de "El jefe del jefe", una comedia “feroz” de Lars von Trier basada en su película “The Boss of it All”, adaptación teatral original de Jack McNamara, dirección de Javier Daulte y producción general de Pablo Kompel, Ricardo Hornos y Adrián Suar. El elenco se completa con Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen.

Gabriel (Federico D’Elia) es el dueño de una empresa en venta. El problema es que cuando fundó la empresa, Gabriel inventó a un presidente ficticio para quitarse de encima al peso de tomar decisiones incómodas o impopulares. De esta manera, Gabriel quedó siempre bien parado ante sus empleados. Pero cuando unos peculiares compradores extranjeros insisten en negociar cara a cara con “El Jefe”, y a riesgo de perderse un negoción, no se le ocurre mejor idea que contratar a Cristian (Diego Peretti), un actor desocupado para que simule ser el “presidente de la empresa”. Pero no estamos ante cualquier actor, sino ante uno del método de la improvisación, y que se dispone a asumir su personaje como si se tratase de una actuación consagratoria; permitiéndose ciertas licencias sobre el preciso guión que le fuera encomendado. Muy pronto y junto al disparate en su máxima expresión; iremos descubriendo un juego de engaños que nos hará reír a carcajadas, mientras pone a prueba nuestra propia escala de valores.

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- "Ensayo Vania (una fallida representación sobre la felicidad)". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los jueves de septiembre

Un elenco de teatro se reúne para ensayar el clásico de Anton Chejov, "Tío Vania". En el transcurso de la obra se mezclan las escenas de Chejov con las escenas de la vida del elenco, al punto de no poder distinguir cuándo se actúa y cuando no. Ensayamos para mejorar, para enamorar. Ensayamos por miedo a fracasar. Ensayamos para ser felices. Dirección: Pablo Fossa. Elenco: María Laura Silva, Jorge Ferrucci, Agustina Rodriguez, Malena Contreras, Macu Mascía, Natalia Trejo, Niche Almeyda, Aldo Villagra y Ariel Armoa

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- Microteatro. Desde las 20hs. San Lorenzo 1329

Próximas funciones: de jueves a sábado en septiembre



Sesión Golfa. - "Cuestión de peso": cuando estas hermanas se agarran, ¡agarrate! Una comedia para maullar de risa. Con Doris García y Silvina Santandrea. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "Suberianos": bobre intrigante episodio de los perros que se lanzaban al vacío en el parque España. ¿Afectó a seres humanos? Con Lucky Matricardi y Martín Fumiato. Dirección: Lucky Matricardi. De Mauro Lemaire. - "Hamlet, cuando la noche es más oscura": Hamlet nunca tuvo tan poco tiempo de vengar la muerte de su padre. La clásica obra de Shakespeare en un comprimido rock argento furioso. Con Fernando Porcel y Carolina Diez. Dramaturgia: Julieta Yelin. Dirección: José Pierini. - "Rosaura la Goi": la bomba que se ocultaba en el baño explotará en la fiesta. Con Camila Hidalgo Solís y Matías Tamburri. Dirección: Miguel Bosco. Dramaturgia: Bruno Luciani

Sesión Central. - "La abuela que quiso ser nieta": El amor no tiene edad. Los amantes... sí. Actúan: Silvia Moya y Sonia Concari. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas - "Mala Praxis": dos mujeres con problemas de dinero se meten en un plan que parecía sencillo, pero una vez dentro descubren que improvisar un delito es bastante más complicado de lo que mostraban las películas. De Sebastián Rigolino. Dirección: Mumo Oviedo. Con Vicky Olgado y Ceci Patalano. - "Martes libres": un contrato que promete controlar la libertad desata una guerra silenciosa por saber quién controla a quién: Marcos con la seguridad, Sonia con la información. Entre ambos, el amor y el poder terminan siendo la misma cosa. De Germán Mazzetti y Juan Pablo Giordano. Actúan: Marianela Druetta y Germán Mazzetti. Dirección: Juan Pablo Giordano. - "Microimpro": la obra de Microteatro que es siempre diferente. Con Germán Basta, Marcela Ruiz y Juan Pablo Yévoli

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>> Leer más: Se estrena "Revolución de Mayo": el musical rosarino que lleva la historia argentina al escenario

Viernes 25 de septiembre



- "Habitación Macbeth". 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)



Siete personajes, un actor. Pompeyo Audivert presenta una versión única de la clásica tragedia, con una atmósfera de ensoñación y misterio. A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público.

Habitación Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo también en el nivel de las formas de producción, de transparentar la estructura soporte, la máquina teatral y su metáfora, sin menguar la extraordinaria potencia poética que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestizándose con ellas, acrecentándolas, defendiendo la máscara (Macbeth), pero también sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia (nos otros) que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla, y que tal vez sea la nuestra en esa latitud de ser sin máscaras.

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- "El jefe del jefe". 21hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Próximas funciones: sábado 26 (a las 19.30 y 21.30) y domingo 27

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Diego Peretti y Federico D’Elia protagonizan el estreno en Argentina de "El jefe del jefe", una comedia “feroz” de Lars von Trier basada en su película “The Boss of it All”, adaptación teatral original de Jack McNamara, dirección de Javier Daulte y producción general de Pablo Kompel, Ricardo Hornos y Adrián Suar. El elenco se completa con Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen.

- "Perfume patria". 21hs. Espacio MADMA (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez / Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya.

- "Socavón". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

Espectáculo teatral y audiovisual acerca del genocidio. Dirección: Mariano Martínez. Dramaturgia: Luis Cano. Actúan: Laura Copello, Guillermo Penalves, y Graciana Tucat.

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- "Artículo 19, el experimento". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



La obra plantea una hipótesis de experimento que tiene lugar en 1933, en una base secreta del Ejército Argentino. Allí un Soldado es obligado a participar en una serie de pruebas para estudiar los efectos del llamado Artículo 19, una misteriosa sustancia derivada de una planta que, según el prócer Manuel Belgrano, podría cambiar el destino de nuestra Nación. En clave de comedia satírica, la obra se mete con las arbitrariedades del poder y la rigidez de las instituciones. Dramaturgia: Francisco Alonso, Adriano Espinosa, Mauro Sabella. Actúan: Fran Alonso, Adriano Espinosa, Mauro Sabella. Dirección: Manuel Melgar, Esteban Trivisonno

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- "450 partículas por millón". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre



Una ficción especulativa sobre un futuro en el que respirar también se convierte en una forma de resistencia. En un mundo devastado por la contaminación, el aire exterior se volvió letal y la humanidad sobrevive bajo sistemas extremos de control. Una doctora desarrolla el Proyecto Perpetuo, un experimento destinado a modificar el cuerpo humano para adaptarlo a las nuevas condiciones del planeta. Perpetuo, un prisionero insurgente señalado como terrorista por la élite gobernante, es tomado como sujeto de prueba. Aislados junto a un sistema de inteligencia artificial, deberán enfrentarse a los límites entre lo humano y lo artificial, entre la supervivencia y la libertad. "450 partículas por millón" combina teatro físico, dramaturgia y experimentación visual para construir un universo distópico y sensorial. Dirección y dramaturgia: Gabriel Giliberto. Interpretación: Macarena Villalobo, Lautaro Zencic y Vane Deloreto

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- "El hombre inesperado". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

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En un viaje de París a Frankfurt, se genera un encuentro impensado entre un escritor reconocido y una de sus más ávidas lectoras. Dos soledades que coinciden en un mismo vagón de tren, pensamientos que sobrevuelan hasta entrecruzarse en un intercambio lleno de ternura, inteligencia y humor. Esa es la premisa de “El hombre inesperado”, la obra protagonizada y dirigida por Inés Estévez y Germán Palacios.

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- "Las Guardianas KPOP". 18.30hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)

"Las Guardianas KPOP" llegan como parte de su exitoso Tour por Latinoamérica. Una historia original inspirada en la fiebre mundial del momento junto a las canciones KPOP más escuchadas por millones en el mundo. Preparate para disfrutar de una mega producción internacional con impresionantes vestuarios, increíbles coreografías, puesta de luces y efectos especiales.

- "Eva y Victoria". 21hs. Sala Tandava (9 de julio 754)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

SINOPSIS: La obra refiere a un encuentro imaginario entre Eva Perón y Victoria Ocampo. Evita acude a Victoria para pedirle apoyo para un proyecto de ley que permita votar a las mujeres. Representantes de dos mundos distintos, sus palabras, ironías, agresiones y confesiones simbolizan las diferencias sociales, pero también un punto de encuentro, planteando un debate profundo y a la vez actual de nuestra Argentina dividida. Autor: Mónica Ottino. Dirección: Raquel Monti. Elenco: Alejandra Rubino, Marcela Moreno y Adrian Frontera

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- “Cuando te mueras del todo”. 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

Una historia que narra el matrimonio de Laura y Fabián el cual termina de la peor manera. Lo que en cualquier otro caso podría ser una tragedia... acá solo significa que el plan fue puesto en marcha. Todos los cómplices llegan listos para la acción, pero ni el complot familiar ni la contención psicológica parecen ser útiles cuando la escena del crímen desafía toda lógica y los pone en riesgo de enfrentar las consecuencias. Te invitamos a disfrutar de esta tragicomedia ácida e incómoda, donde la cruda realidad se mezcla con lo absurdo, dando lugar a la risa y la incertidumbre. ¿La verdad saldrá a la luz? Elenco: Guillermina Alba, Fabricio Poquet, Elisa Marsiglia, Clara Di Tomaso, Nicol Herrera y Paula Peña. Dirección: Guillermina Alba

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- "Condenado Amor". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

El amor puede ser aliado y verdugo al mismo tiempo. Dramaturgia y dirección: Adrián Oscar Andrada. Actúan: Pablo Samudio, Jorge Marcote, Miriam Bordoni, Ludmila Almoualem, Manu Terrier. Participación especial: Gloria de Giusti

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- "Agencia de Placeres". 21hs. EC Expresiones (Entre Ríos 1437)

Próximas funciones: todos los viernes de septiembre

Todos llegan a la Agencia buscando algo distinto. Todos se van con algo que no esperaban encontrar. Agencia de Placeres es una experiencia teatral inmersiva que propone al público dejar de ser un simple espectador para formar parte de un recorrido donde cada encuentro, cada decisión y cada silencio construyen la historia. Con una estética elegante y un clima que oscila entre el humor, el suspenso y la emoción, la obra invita a descubrir qué ocurre cuando alguien decide darse, por fin, permiso para vivir. Autoría: Julián Mautino y La Jua Jua Juárez. Dirección: Julián Mautino. Elenco: Ornella Garella, Silvia Lorenzano, Verónica Pecorari, Camila Delmastro, Julián Mautino y La Jua Jua Juárez

- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el jueves.

Sábado 26 de septiembre

- "Mati y Pablito". GRATIS. 20.30hs. Teatro del CCPE (Sarmiento y el río)

El Centro Cultural Parque de España presenta la edición 2026 del ciclo de artes escénicas Un pasaje hasta aquí que surge a partir de una convocatoria en la que se presentaron más de 250 proyectos provenientes de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe.

Mati y Pablito es la segunda obra performática de la trilogía Estertor. La obra narra una historia de amor, que son muchas, como un intento constante para indagar cómo percibimos el amor en nuestra era. Esta pieza performática aborda la historia de dos personajes que fueron amigos de toda la vida, sin embargo un encuentro en su temprana adultez los lleva al límite de lo que conocían de ellos mismos, de su vínculo.

Mati y Pablito es una declaración de amor a viva voz, a los gritos. Inspirados en los textos de Mariano Blatt, Mati y Pablito es una obra que comienza su búsqueda a partir de las clases de actuación y creación de Juan Coulasso.

Actores: Juan Ignacio Ugüet y Alejo Sulleiro. Dramaturgia: Pablo Racciatti, Andi Bernay, Matías Marta y Micaela Irina Zaninovich. Dirección y puesta en escena: Micaela Irina Zaninovich

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- "Bebé Reno". 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

¿Qué harías si un simple acto de compasión desencadenara tu peor pesadilla? Bebé Reno no es solo una historia de acoso; es un descenso visceral y honesto al laberinto de la obsesión humana. Cuando el comediante Donny ofrece una taza de té gratis a una mujer angustiada, abre la puerta a un mundo de miles de correos electrónicos, mensajes de voz incesantes y un acecho que invade cada rincón de su vida y la de sus seres queridos.

Esta obra unipersonal, aclamada por la crítica mundial y basada en la propia experiencia de su autor, Richard Gadd, trasciende el thriller convencional. Es una exploración cruda de la vulnerabilidad, la necesidad de validación y cómo un trauma del pasado puede dejarnos inermes ante el abuso. Prepárense para un viaje psicológico intenso, incómodo y profundamente conmovedor que cuestiona los límites de la complicidad y la propia identidad.

Función programada en el marco de la 6ta. edición del Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario (FAER)

- "Quemarlo todo". 21hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: sábados de octubre

En los pliegues de la creación artística, donde el aplauso de ayer suele transformarse en el silencio desgarrador de hoy, se incuba una historia abismal en la nueva creación de Carlos Romagnoli, quien también es su director. La trama sigue a una artista consagrada en el pasado pero sumida hoy en las sombras del olvido que decide poner fin a su propia existencia. Sin embargo, el destino interrumpe sus intenciones trágicas de la mano de su asistenta y, simultáneamente, a través de una visita completamente inesperada.

Este visitante misterioso trae consigo una oferta deslumbrante, una suerte de milagro caído del cielo que promete rescatarla de la nada, aunque el costo exigido a cambio resulta sencillamente inconcebible.

Esta atmósfera de tensión sostenida y dilemas morales profundos es la espina dorsal de “Quemarlo todo”, la nueva propuesta escrita y dirigida por Carlos Romagnoli. La pieza cuenta con las actuaciones de Florencia Dlugovitzky, Leonor Capara y Gabriel Rocca, junto al diseño de vestuario y asistencia de Ivana López y la iluminación de Marcelo Pucheta.

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- "El jefe del jefe". 19.30 y 21.30hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Próximas funciones: domingo 27

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Diego Peretti y Federico D’Elia protagonizan el estreno en Argentina de "El jefe del jefe", una comedia “feroz” de Lars von Trier basada en su película “The Boss of it All”, adaptación teatral original de Jack McNamara, dirección de Javier Daulte y producción general de Pablo Kompel, Ricardo Hornos y Adrián Suar. El elenco se completa con Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen.

- "Ota, teatro para bebés". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

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Promo familias: comprando tres entradas o más, 20% de descuento

Sinopsis: en el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025 y Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez

- "Pequeños conciertos". 18hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Para mayores de 10 años



Desde Brasil, llega un espectáculo de títeres y marionetas donde la música da vida a los personajes y conduce la historia, sin palabras. Intérpretación: Matías Arce. Dirección: Manuel Venturini

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- "La función de los invisibles". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de octubre

En un punto perdido de una ruta desierta, un auto detenido y un trapecio al costado del asfalto se convierten en el escenario fortuito para un grupo de comediantes y artistas circenses que parecen haber quedado suspendidos en el tiempo. Entre el absurdo, la intemperie y la melancolía de las funciones suspendidas, los personajes transitan sus propios fracasos, los silencios acumulados y las verdades postergadas, descubriéndose de pronto ante la mirada de alguien que, desde las sombras, los estaba observando.

Con dramaturgia y dirección de Gustavo Di Pinto, La función de los invisibles llega en septiembre a La Orilla Infinita nacida del despojo y la resistencia: una troupe de artistas varados que funciona como metáfora universal sobre el pánico humano a desaparecer y ser olvidados.

Actuación: Clara Galindo, Santiago Pereiro, María Florencia Echeverría, Analía Saccomanno, Juan Manuel Raimondi, Juan Alberto Pereiro, Lorena Salvaggio, Laura Fuster, Galo De Lorenzo y Manuel González

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- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

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- “Candidatos al panteón”. 20.30hs. Teatro La Vigil (Alem 3086)

Entrada alimento no perecedero a beneficio de Ningún Pibe con Hambre, campaña solidaria nacional que acompaña a espacios comunitarios en todo el país.



Del Grupo de Teatro Vecinos de La Vigil. Un grupo de viejos artistas. Una casa. Unos herederos… inesperados. Cuando aparece la ambición, la convivencia ya no es la misma. Comedia satírica y muy actual

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- "Comando geronte". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre

Violeta y Gerardo, en la recta final, se enfrentan al dilema: sostener y resignarse o patear el tablero y salir de contragolpe. Una historia de acá a la vuelta. Con situaciones desopilantes. Conmovedora y divertida. Dramaturgia y dirección: Miguel Franchi. Actúan: Tito Gómez y Evangelina Bruno

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- "Hasta el martes, momentos de una amistad". 21hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los sábados de septiembre



Con Fernando Panzeri y Gloria Scheno. Dirección Mónica Toquero. De Veronica McLoughlin

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- "Microteatro". Desde las 21hs. San Lorenzo 1329

Misma programación que el viernes.

Domingo 27 de septiembre

- "El jefe del jefe". 20hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

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Diego Peretti y Federico D’Elia protagonizan el estreno en Argentina de "El jefe del jefe", una comedia “feroz” de Lars von Trier basada en su película “The Boss of it All”, adaptación teatral original de Jack McNamara, dirección de Javier Daulte y producción general de Pablo Kompel, Ricardo Hornos y Adrián Suar. El elenco se completa con Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen.

- "Caballito de batalla". 20hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

Todos tenemos un caballito ganador que va al frente y nos rescata. Pero ¿qué sucede si un día pasa de moda? ¿Se puede sobrevivir a esa orfandad? ¿Cómo hacer casita en la intemperie cuando el paraguas que nos protegía se quiebra entre las manos? Ivi y Sebastián conviven y por la ventana entra el silbido de los hombres trabajando. Ivi es bailarín y se siente inseguro, espera dar todo de sí pero piensa demasiado. Sebastián es fotógrafo y está cansado de mirar, tiene los ojos enrojecidos y cultiva una inconsciencia feliz. Un día llega Alcides, el maestro mayor de obras de la construcción vecina, que trae una vitalidad que mueve los cimientos y el triángulo se contorsiona hasta perder sus lados. Actúan: Felipe Haidar, Juan Nemirovsky y Emiliano Dasso. Dramaturgia y dirección: Gastón Díaz

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- "Desgaste articular". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

En una institución de kinesiología de Rosario, los vínculos entre pacientes y profesionales se van tensando. Un inesperado ascenso de una mujer, amarga como un repollo, despierta los celos de colegas, y una lucha por el poder y la ambición. En este lugar se entrelazan las vidas de personas para quienes la infidelidad es la única regla y los romances son descartables. Deseos no resueltos y mentiras alimentan el ciclo destructivo de las parejas. Actúan: Luciana Agüero, Sofía Borda, Guillermina Durando, Ailen Formaggio, Andrea Guastella, Federico Morabito, Julián Morabito, Marilina Orellano, Gabriel Sánchez y Ian Sweeny. Dramaturgia y dirección: Mariana Valci

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- "Victoria". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

En una realidad atravesada por la desigualdad y el desamparo, hay hechos que incomodan, generan incertidumbre y que algunos prefieren no ver. Actúan: Romina Benvenutti, Nadia Moreno y Diego Actis. Dramaturgia y dirección: Alejandro Llamosas

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- "Por los errores que nos juntan". 20hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre

Actúan: Nélida Berdini, Agustina Martín, Susana Peralta, Fernando Piccolini, Carolina Martín, Leticia Contesti

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- "Asuntos Ocultos". 20hs. Sala La Escalera (9 de Julio 324)

Próximas funciones: todos los domingos de septiembre



Lo que callan, explotará. Una familia. Una herencia. Secretos que resurgen en una noche de máxima tensión. Un drama con suspenso que no te dejará indiferente.