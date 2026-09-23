El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima

Los registros irían en leve descenso y para el domingo se anuncian posibles chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 24 de septiembre en Rosario cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 27º, que estaría en leve descenso en los días siguientes. Para el domingo se anuncian posibles chaparrones.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del norte, un registro de 12º y cielo despejado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 10º. Para la tarde se espera que esté parcialmente nublado con una máxima de 27º bajando a 17º en la noche.

El viernes tendría nubosidad variable, con 26º de máxima y 13º de mínima.

El sábado seguiría la máxima en leve baja, sin superar los 25º, mientras que la mínima se mantendría en 13º. El cielo estaría parcialmente nublado.

Para el domingo pronostican temperaturas entre 23º y 15º, con hasta un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones durante toda la jornada.

El lunes tendría cielo mayormente nublado y algunas chances de lluvias aisladas desde la tarde, con una máxima de 23º y una mínima de 14º.

El martes arrancaría con fuertes ráfagas de viento, 22º de máxima y 15º de mínima, y cielo mayormente nublado.