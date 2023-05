Natalie Pérez habló de sus diferencias con Lali Espósito 

Por entonces, Pérez fue contundente: dijo que no se bancaba a Lali y llegó a acusarla de hacer playback en sus shows. Al enfrentamiento se sumó el hecho de que en aquel momento Natalie era muy amiga de Ángela Torres, con quien Lali tampoco tenía buena relación.

La réplica de Lali, que llegó en una entrevista, también fue terminante: “Natalie nunca fue mi amiga. Trabajé solo un año con ella. No sé tanto quién es, ni qué hace. Nunca me llevé mucho en la tira y me pareció raro que dijera eso, porque suelo llevarme bien con todo el mundo”, sentenció, y agregó: “Yo ignoro los problemas que el resto pueda tener conmigo y sigo con mi energía positiva. Además, si te pasa algo conmigo, decímelo en la cara y lo hablamos”.