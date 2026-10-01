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Murió Peppino Mazzullo, la histórica voz italiana del Topo Gigio, a los 100 años

El actor italiano interpretó al famoso ratón durante 45 años y ayudó a construir la personalidad del personaje que marcó a muchas generaciones

1 de octubre 2026 · 08:52hs
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El actor italiano permaneció vinculado al popular personaje infantil desde 1961 hasta 2006

El actor italiano permaneció vinculado al popular personaje infantil desde 1961 hasta 2006

Peppino Mazzullo, el actor que durante 45 años le dio su voz a Topo Gigio, murió a los 100 años en su casa de Santo Stefano di Briga, una localidad de la provincia de Mesina, en Sicilia.

Mazzullo había cumplido un siglo de vida el pasado 6 de junio y permaneció vinculado al popular personaje infantil desde 1961 hasta 2006. Su particular forma de interpretar al pequeño ratón resultó clave para construir una personalidad que conquistó a varias generaciones de espectador alrededor del mundo.

La historia de Mazzullo con Topo Gigio comenzó en 1961, cuando recibió la propuesta para convertirse en la voz del personaje creado por la artista y titiritera italiana Maria Perego.

La titiritera había creado el personaje en 1959 y rápidamente llegó a la televisión italiana a través de la RAI. En su primera aparición televisiva, el famoso ratón contó con la voz del cantante Domenico Modugno.

Dos años después, Mazzullo asumió la voz del personaje y comenzó una etapa que se extendió hasta 2006.

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La voz detrás del Topo Gigio

Durante ese período, Topo Gigio trascendió las fronteras de Italia y llegó a audiencias de Europa, América Latina y otros países, hasta convertirse en un ícono de la cultura popular.

El actor desarrolló un tono infantil, tierno y travieso que terminó asociado de manera inseparable con la identidad del famoso ratón. A través de esa interpretación, Topo Gigio consolidó una personalidad inocente, cariñosa y con un particular sentido del humor.

Una de las frases más recordadas del personaje en Italia fue "Ma cosa mi dici mai?", que puede traducirse en español a "¿qué me estás diciendo, ma?".

La voz de Mazzullo acompañó al títere en programas de televisión, discos y espectáculos durante más de cuatro décadas.

El actor llegó a explicar que no se consideraba simplemente un doblador, sino el creador de esa voz particular que terminó formando parte de la identidad del personaje.

Aunque su nombre quedó ligado para siempre al pequeño ratón, Mazzullo desarrolló una extensa trayectoria en distintas disciplinas artísticas.

Gracias a una beca en la Academia de Arte Cinematográfico de Roma y en la Academia de Arte Dramático de Milán, el actor trabajó en teatro, radio y televisión italiana, con una carrera dedicada en buena medida al entretenimiento infantil.

Entre sus trabajos también se destacó su interpretación de Richetto, uno de los personajes vinculados con el tradicional festival infantil italiano Zecchino d'Oro.

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