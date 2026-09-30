Jimena Barón renunció a "Es mi sueño": por qué se fue y quién la reemplazará

La cantante abandonó su rol de jurado en la segunda temporada del reality y ya tiene quien ocupe su lugar

Jimena Barón se fue del reality "Es mi sueño" y ya tiene reemplazante

La segunda temporada de “Es mi sueño”, el reality de canto conducido por Guido Kaczka, sufrió una baja inesperada: Jimena Barón decidió dar un paso al costado y ya no forma parte del jurado.

Según contó la panelista Majo Martino en el ciclo “SQP”, la actriz y cantante decidió dejar el programa porque está grabando una serie para Netflix, donde comparte elenco con Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana. Para poder abocarse de lleno a este compromiso, Barón eligió renunciar al ciclo

La elegida para ocupar el lugar de Barón fue Ángela Leiva, quien ya había sido jurado en la primera temporada de “Es mi sueño”.

“Estoy instalada. No me sacan más. Estoy muy feliz. Vine con el serrucho, me parece. Ella está laburando mucho y me hice un lugarcito para estar porque siento que a la gente le gusta verme en la tele y a mí también”, dijo Leiva con mucho humor en un móvil, tras su incorporación.

“Me quedo hasta donde me dé la agenda. Compartimos con Jimena y es bárbara. La felicito por todo lo que está haciendo”, cerró.