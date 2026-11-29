Fue coautor y vocalista principal de algunos de los mayores éxitos de la banda, como “Surfin’ USA” y “California Girls”. Tenía 85 años

Mike Love, miembro fundador de The Beach Boys, coautor y vocalista principal de temas clásicos como “Surfin’ USA” y “California Girls”, murió a los 85 años de edad.

Love, quien este año había cancelado varios conciertos de The Beach Boys, falleció el sábado, indicó su publicista Katie Altman en un comunicado. No se dio a conocer la causa de muerte.

“Con gran respeto comparto que Mike Love murió rodeado de su familia”, señaló Altman, y definió al músico como “un ícono cultural estadounidense" que "será recordado por su talento singular y por inspirar a generaciones de músicos. Celebramos su notable contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans”.

Love ayudó a iniciar a The Beach Boys a comienzos de la década de 1960 junto con sus primos, los hermanos Wilson: Brian, Carl y Dennis. En pocos años, y con la incorporación del amigo de la familia Al Jardine, pasaron de ensayar en el garaje de los Wilson hasta catapultarse a la fama internacional como intérpretes de canciones sobre surf, autos y chicas. Tuvieron más de una decena de temas en el top 20 entre 1963 y 1966. Encabezaron las listas con “I Get Around”, “Help Me, Rhonda” y “Good Vibrations” y vendieron más de 100 millones de copias a nivel mundial

Desde el principio, The Beach Boys fueron una historia de voces y sensibilidades contrastantes entre Love y Brian Wilson, bajista del grupo y célebre productor, arreglista y compositor. El tenor ligero y nasal de Love destacaba en canciones rápidas y animadas como “Surfin’ USA” y “Be True To Your School”, mientras que baladas introspectivas como “Don’t Worry Baby” e “In My Room” eran vitrinas para el falsete luminoso, pero melancólico, de Wilson.

En concierto, el extrovertido Love ejercía como maestro de ceremonias no oficial, un papel que se consolidó en la década de 1990, cuando obtuvo la propiedad legal del nombre del grupo.

“La fábula es que soy un tremendo idiota, pero muchas de esas cosas están distorsionadas por los locos”, aseguró a la revista Rolling Stone en 2016, y añadió: “Nunca dije ni la mitad de lo que se me atribuye”.

La acción legal más destacada de Love llegó en 1994, cuando demandó con éxito para obtener coautoría en decenas de canciones. Love sostuvo que muchas de las letras más memorables del grupo fueron escritas por él.

En 2025 Love fue elegido para el Salón de la Fama de los Compositores. Brian Wilson, que había incorporado un cuarto de siglo antes, falleció un día antes de la ceremonia que homenajeaba a su compañero.