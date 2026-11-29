La Universidad Nacional de Rosario celebró sus 58 años distinguiendo a miembros destacados de la comunidad universitaria por su valiosa contribución al fortalecimiento de la educación pública y su impacto en la sociedad . El encuentro tuvo lugar en el nuevo “Paseo de la Universidad Nacional de Rosario”, un espacio verde ubicado por avenida Belgrano, entre el pasaje de las Artes y la calle San Martín.

En un escenario especialmente complejo para el sistema universitario nacional, atravesado por las dificultades presupuestarias, el reconocimiento a los Orgullos UNR 2026 adquiere un significado particular: poner en valor a quienes, desde la investigación, la docencia, la cultura, el deporte, la innovación y el compromiso social, representan a la Universidad y dan cuenta de la importancia de sostener y fortalecer la educación pública.

“Yo solamente quiero, primero, decirles gracias. Es un momento en el que hay que poner en valor públicamente lo que hacemos para que esa sociedad que nos sostiene con enorme esfuerzo, que tiene enormes problemas estructurales y que, a pesar de eso, sigue haciendo ese esfuerzo para que nosotros podamos continuar funcionando, sepa que en nuestra universidad suceden cosas importantes que ayudan a esa sociedad a poder estar mejor ”, expresó emocionado el rector Franco Bartolacci, y agregó: “Pero quizás nunca fue tan urgente, tan importante y tan necesario poder contarnos de esta manera como en este tiempo tan particular que estamos viviendo. Entonces, yo, como Rector de la Universidad, quiero agradecerles por lo que han hecho, porque nos produce orgullo y constituye una buena síntesis de todo lo que venimos diciendo sobre por qué hay que custodiar la Universidad”.

El Rector señaló que, en ocasiones, la coyuntura puede llevar a perder de vista las prioridades y hacer creer que “lo relevante o lo urgente está en otro lugar”. Sin embargo, advirtió que “ no vamos a resolver ninguno de los problemas estructurales que tenemos si no hacemos mejor las cosas en el ámbito de la educación, en todos sus niveles ”. En esa línea, destacó que ningún país puede desarrollarse sin invertir en ciencia pública y en producción de conocimiento. “Garantizar el acceso a una formación pública de excelencia para cada joven, independientemente de dónde haya nacido o viva y respetando sus deseos y vocación, nunca puede ser un problema para una nación. Esa posibilidad, entendida como un derecho, transforma la vida de cada joven y contribuye, a partir de ello, a la transformación del país en su conjunto”.

Alumnos, docentes e investigadores distinguidos

Entre las trayectorias reconocidas se encuentran las de investigadores que realizan aportes significativos al conocimiento. Sofía Roizarena, historiadora de la UNR, becaria del CONICET e investigadora del Instituto de Investigaciones Socio-Históricas Regionales (ISHIR), fue distinguida con el Premio TOYP 2025 por una investigación que derriba mitos sobre el rol de las mujeres en el campo argentino. También recibió un reconocimiento internacional Camila Perochena, licenciada en Historia de la UNR, quien fue galardonada con el Premio Leonard Rieser para Jóvenes Científicos 2026, otorgado por la Federación de las Asociaciones para el Avance de la Ciencia en las Américas.

En el campo de las ciencias biológicas, Bernabé Battista, doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas e investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), fue seleccionado para integrar el programa Pew Latin American Fellows in the Biomedical Sciences 2026. Por su parte, Analía Novero, bioquímica y doctoranda en Ciencias Biológicas del IBR, con experiencia en biología reproductiva masculina, recibió el Premio Bernardo Houssay 2026 de la Asociación Argentina de Biología al mejor trabajo de investigación en el área de Biología.

La trayectoria de Teodoro Kaufman, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, también fue distinguida con el Premio Consagración 2026 de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en la categoría Ciencias Químicas. A su vez, Clarisa Álvarez, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI), junto con Verónica Maurino, directora del Departamento de Fisiología Molecular de Plantas de la Universidad de Bonn, realizaron un aporte clave para comprender los procesos de fotosíntesis y avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible.

La producción de conocimiento y la formación científica también tuvieron su reconocimiento en otras disciplinas. Roberto Rivarola, doctor en Física por la UNR, fue distinguido como Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura por su trayectoria académica y su inquebrantable defensa de la educación pública y la ciencia. En Matemática, Federico Mierez, estudiante de esa carrera, se consagró campeón de la Competencia Interuniversitaria de Matemática Argentina. Mientras que Valentino Formaggini, estudiante del Instituto Politécnico, obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Química.

La innovación y el trabajo interdisciplinario también distinguen a estudiantes de distintas facultades. Tatiana Gangge y Mercedes Fava, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales; Juana Chies y Miranda Onega, de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; y Mora Castellani, de las facultades de Ciencias Económicas y Estadística y de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, resultaron ganadoras del Datathon Regional sobre Ciencia Abierta. En el ámbito de la Estadística, Manuel Casas, Santino Chazarreta e Iroko Escurra, estudiantes de la licenciatura de esa carrera, obtuvieron el primer premio en el II Congreso Argentino de Estadística, mientras que Lucía Abatedaga, María Eugenia Mogetta y Pía Denipotti recibieron una primera mención.

En esa misma línea, Nazareno Banchio, Alexis Huber, Mercedes Cabral y Miqueas Calzia, estudiantes de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, desarrollaron como proyecto final de carrera el trabajo "Diseño y análisis técnico de una planta pública de elaboración de alimentos, de alto valor nutricional, para garantizar su acceso a sectores vulnerables" en el marco del Programa de Ciencia contra el Hambre. La propuesta fue dirigida por los ingenieros Verónica Stagnitta y Eliseo Guzmán. También se destacó el equipo integrado por Guillermo Ricci, Caetano Vicens Flores, Morena Muga, Sebastián Rodríguez, Axel Caballero, Lucio Intelángelo, Leandro Picó, Ignacio Cicoria y Cristián Antiba, estudiantes de la misma facultad, que obtuvo el segundo puesto en el Rally Latinoamericano de Innovación.

La articulación entre conocimiento, producción y compromiso social tuvo uno de sus principales hitos en la Planta Piloto de Medicamentos de la UNR, que obtuvo la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para elaborar Zidovudina. Se trata del primer fármaco para el VIH desarrollado por una institución universitaria pública del país, destinado a mujeres embarazadas y pacientes pediátricos. Por este logro se distinguió a Andrés Sciara, decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas; Mauro Morri, director técnico de la Planta Piloto; Darío Leonardi, del área de Investigación y Desarrollo; y Paula García, del Área Técnica y Servicios, en representación de todo el equipo de participó en este desarrollo.

El compromiso de la Universidad con la sociedad también se expresa en el trabajo cotidiano de sus equipos. En ese sentido, se reconoció la labor del Consultorio de Atención Odontológica a Pacientes con Necesidades Especiales o con Discapacidad de la Facultad de Odontología, por su tarea de atención a quienes lo necesitan. También se destaca la historia de Azul Rolón, graduada de la Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico y Salud Mental de la Facultad de Psicología, quien se convirtió en la primera persona sorda en egresar de la UNR. Su recorrido representa un paso significativo en la construcción de una universidad más accesible e inclusiva.

En este marco también se reconoció a quienes, con mucho esfuerzo, siguieron apostando a la educación pública y nunca bajaron los brazos. Juan Carlos Morelli se recibió de ingeniero civil a los 79 años a través del Programa Regresar, una iniciativa que acompaña a quienes desean retomar y finalizar sus estudios, luego de cinco décadas de haber puesto en pausa su sueño universitario. Por el Programa Otra Vuelta, Zulema Sottosanti y Carlos García fueron distinguidos por alcanzar los mejores promedios de su camada, con una calificación de 9,70.

La Universidad también se proyecta a través de sus representantes en el deporte y la cultura. Betsabé Páez, docente de Atletismo en la nueva Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado, se consagró campeona en el 106.º Campeonato Nacional de Atletismo y representó a la Argentina en los Juegos Suramericanos. En esa misma competencia continental, Pedro de Haro, estudiante de Ingeniería Agronómica, se consagró campeón junto a Los Pumas 7s. Por su parte, Lucía Izaguirre, estudiante de Ciencia de Datos, y Facundo Simbler, alumno del Superior de Comercio, representaron al país en el XXXVI Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez.

En el ámbito de las artes y la preservación del patrimonio, María Eugenia Prece, licenciada y magíster en Bellas Artes por la UNR y especialista en técnicas de conservación del patrimonio arquitectónico, participó de la restauración que devolvió su imagen original al Monumento Nacional a la Bandera. Su trabajo contribuyó a la preservación de uno de los símbolos más representativos de Rosario y de la Argentina.

También fue reconocida Marcela Ternavasio, profesora y licenciada en Historia por la UNR, magíster en Ciencias Sociales por FLACSO y doctora en Historia por la UBA, quien recibió el Diploma al Mérito de la Fundación Konex, junto a otras cien personalidades destacadas de las Humanidades argentinas, en la categoría Historia Política, Cultural e Intelectual. A su vez, Juancho Perone, maestro, músico y docente de la Facultad de Humanidades y Artes, recibió el título de Profesor Honorario en reconocimiento a su trayectoria.

La calidad de la formación universitaria y su proyección internacional también forman parte de los logros de este año. Carlos Valentini y Adriana de Vooght fueron protagonistas del reconocimiento al Diploma Universitario de Competencia en Lengua Española como Lengua Extranjera, que otorga la Facultad de Humanidades y Artes y que obtuvo el sello de calidad del Sistema Internacional de Certificación de Español como Lengua Extranjera (SICELE). Se trata de una distinción que respalda el trabajo institucional en la enseñanza y evaluación del español como lengua extranjera.

En el mismo sentido, se destacó al equipo de Visible lo Invisible, perteneciente al Área de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNR, fue seleccionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para integrar el Atlas de la Comunicación Pública a nivel global. La experiencia fue reconocida por su aporte a la comunicación pública de la ciencia y por su capacidad para acercar el conocimiento a la sociedad.

Cada una de estas historias expresa una manera de construir universidad pública. En sus logros y recorridos se reconoce una Universidad que, a 58 años de su creación, sigue apostando al conocimiento, la inclusión y la transformación de la sociedad, y que encuentra en su comunidad uno de sus principales motivos para defender y proyectar su futuro.

La UNR suma un paseo a la ciudad

En el marco del 58º aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Rosario se realizó, a las 8 hs, el izamiento de la Bandera Argentina en el edificio de Rectorado. Posteriormente, a las 9.30, tuvo lugar la inauguración del Paseo Universidad Nacional de Rosario y el reconocimiento a los Orgullos UNR 2026.

El Concejo Municipal, mediante la Ordenanza N.º 10.967, designó con el nombre "Paseo Universidad Nacional de Rosario" al tramo de avenida Belgrano ubicado frente a Puerto Joven, entre el Pasaje de las Artes y calle San Martín. La iniciativa se enmarca en la conmemoración del aniversario de la creación de la UNR y reconoce el lugar central que la educación pública ocupa en la historia de Rosario.

Entre los fundamentos de la ordenanza se destaca el papel de la Universidad Nacional de Rosario en la vida educativa, científica y cultural de la ciudad y la región, así como su contribución a consolidar a Rosario como un centro de formación superior y producción de conocimiento. De esta manera, la incorporación de su nombre a la nomenclatura urbana constituye un reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la comunidad.