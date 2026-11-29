La selección argentina venció a Escocia y quedó séptimo en la primera edición del Nations Champions de rugby

Tremenda corrida de Rodrigo Isgró para un gran try de Los Pumas ante Escocia, en la jornada final del Nations Championship.

En una año irregular, con actuaciones inclusive que tuvieron altos y bajos en el mismo desarrollo, Los Pumas cerraron bien con una muy buena actuación en Londres ante Escocia . Lo venció 34 a 26 y se quedó con el 7º puesto en la primera edición del Nations Champinship de rugby.

Fue el partido más sólido de un año con demasiadas irregularidades del equipo de Felipe Contepomi. En el mítico estadio de Twickenham, luego de perder categóricamente ante Francia cometiendo muchos errores, fue sólido para obtener el segundo de los tres triunfos en este novel certamen, ya en la definición del puesto final.

Precisamente, Los Pumas jugaron sus primeros tres partidos ante los rivales del Hemisferio Norte en Argentina. Perdieron con Escocia en el debut en el Kempes 48 a 36, superaron a Gales en San Juan 35 a 21 y cayeron ante Inglaterra en el Madre de Ciudades 31 a 24.

Luego jugaron en el Viaje Continente con una contundente derrota ante Irlanda (42 a 12), la victoria lógica pero sin sobrarle mucho sobre la Italia de Gonzalo Quesada (19 a 14) y la caída con Francia (45 a 17). Con este triunfo sobre Escocia, cerró el certamen con 3 victorias y 4 derrotas.

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Cómo fue el triunfo ante Escocia

El conjunto europeo fue el que golpeó primero con el try de Jamie Dobie a los 7', luego de capturar una pelota en mitad de cancha. Todo empezó cuesta arriba, pero Los Pumas jugaron rápido un penal a los 10' y Tomás Albornoz apoyó el primer try para empatar. A empezar de nuevo.

A los 27' Gerónimo Presciantelli apoyaba de nuevo, pero la acción fue anulada vía TMO porque arrastró la pelota antes de marcar. Pero enseguida Ignacio Mendy apoyaría y Los Pumas empezarían a inclinar el partido.

De nuevo por la banda derecha, esta vez una gran corrida de Rodrigo Isgró terminó en un nuevo try para Los Pumas. Así se fueron al primer tiempo 17 a 7.

Pero en el inicio del complemento Argentina amagó con entrar en una laguna. Try de Escocia por su capitán Rory Darge y amarilla a Rodrgo Martínez, para jugar con uno menos.

Pero Los Pumas resistieron, provocaron la amarilla en un rival (Sunderland) y el capitán Julián Montoya apoyó el nuevo try argentino a los 10' de la segunda mitad. Cuatro minutos después, Juan Martín Scelzo sería el que llegaría hasta el ingoal rival y volvería a apoyar, sacando 17 puntos de diferencia, tranquilizadora.

A los 23', y jugando con uno menos, una desatención argentino derivó en el try de Jordan para achicar, pero Albornoz encaminaría definitivamente el partido con un penal a los 36'. El try final de George Horne solo decoraría al resultado.