Murió a los 82 Brian Wilson, líder de la icónica banda Beach Boys

Los Beach Boys se encuentran entre los grupos más populares de la era del rock, con más de 30 simples en el Top 40 y ventas mundiales de más de 100 millones. El álbum de 1966 “Pet Sounds” fue votado como el número 2 en una lista de los mejores 500 álbumes elaborada en 2003 por la revista Rolling Stone, perdiendo ante “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de los Beatles. Los Beach Boys, donde también tocaban el primo de Wilson, Mike Love, y el amigo de la infancia Al Jardine, fueron elegidos para el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

Wilson tuvo disputas con Love sobre los créditos de las canciones, pero sus pares lo adoraban más allá de la envidia, desde Elton John y Bruce Springsteen hasta Smokey Robinson y Carole King. El baterista de The Who, Keith Moon, fantaseaba con unirse a los Beach Boys. Paul McCartney citó a “Pet Sounds” como una inspiración directa en los Beatles a una balada que habitualmente lo hacía llorar, “God Only Knows” (que tiene su versión en castellano por Charly García y Pedro Aznar, editada en "Tango 4").

Wilson conmovió y fascinó a fanáticos y músicos mucho después de que dejó de tener éxitos. En sus últimos años, él y un devoto séquito de músicos más jóvenes interpretaron “Pet Sounds” y su restaurada obra maestra, “Smile”, ante multitudes devotas en salas de conciertos. Mientras tanto, The Go-Go’s, Lindsey Buckingham, Animal Collective y Janelle Monáe formaron parte de una amplia gama de artistas que lo emularon.

La música de los Beach Boys era como una fiesta interminable, con Wilson como anfitrión y tímido observador. Era un hombre alto y retraído, parcialmente sordo (supuestamente debido a las palizas de su padre), con una dulce y torcida sonrisa, y rara vez tocaba una tabla de surf a menos que hubiera un fotógrafo cerca. Pero a partir del estilo de vida que observó y de influencias musicales como Chuck Berry y los Four Freshmen, conjuró un paisaje sonoro dorado: dulces melodías, armonías brillantes, viñetas de playas, autos y chicas, que resonaron a través del tiempo y de los climas.