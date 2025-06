Falleció a los 82 años Sly Stone, una leyenda de los inicios del funk

El fundador de Sly and the Family Stone influenció a artistas de la talla de Prince, Black-Eyed Peas, Beastie Boys, Snoop Dogg y hasta Miles Davis y Herbie Hancock

Se acercaba el final de la década de 1960 y en la radio empezaba a escucharse una música negra y bailable, un sonido donde resaltaban el bajo, las guitarras sincopadas, las melodías psicodélicas y las secciones de vientos bien al frente. En esa movida irrumpía Sly and the Family Stone, una de las bandas fundamentales de las raíces del funk, con éxitos como “Everyday People”, “Stand!”, “Family Affair” y "I Want To Take You Higher”. Este lunes murió a los 82 años el carismático showman Sly Stone, líder de aquella mítica banda.

Formado entre 1966 y 1967, Sly and the Family Stone fue el primer grupo importante en incluir hombres y mujeres negros y blancos, y encarnó una época en la que la música era una explosión de frenéticos metales, guitarras apuradas y ritmos de locomotora, un crisol de jazz, rock psicodélico, doo-wop, soul y los primeros ritmos del funk.

La banda comenzó como sexteto con Sly en teclados, Larry Graham en el bajo, su hermano Freddie en guitarra, su hermana Rose en voz, Cynthia Robinson y Jerry Martini en los bronces y Greg Errico en la batería. Debutaron con el álbum “A Whole New Thing” y se ganaron el título con su simple revelación, “Dance to the Music”. Alcanzó el Top Ten en abril de 1968, la semana en que el reverendo Martin Luther King fue asesinado, y ayudó a lanzar una nueva era musical.

Embed - Sly & The Family Stone - Dance To The Music (Audio)

Liderado por Sly Stone, con su sonrisa de oreja a oreja y un afro altísimo, la banda deslumbró en 1969 en el festival de Woodstock y marcó un nuevo ritmo en la radio. “Everyday People” y “I Wanna Take You Higher” se convirtieron en himnos de comunidad, inconformismo y un espíritu audaz y esperanzador.

Muchos querían sonar y verse como Sly and the Family Stone. Los Jackson Five con “I Want You Back” y los Temptations con “I Can’t Get Next to You” fueron algunas de las muchas canciones de finales de 1960 que imitaron los arreglos vocales e instrumentales de Sly. La mezcla innovadora de jazz, rock y funk de Miles Davis en “Bitches Brew” fue inspirada en parte por Sly, mientras que otra leyenda del jazz como Herbie Hancock incluso nombró una canción en su honor.

“Era un caso especial, más cool que todo lo que lo rodeaba, multiplicado por infinito”, escribió Questlove en el prólogo de las memorias de Sly Stone, “Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)”. El propio Questlove lanzó en 2025 el documental “Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius)”.

La influencia de Sly perduró durante décadas, en nombres como George Clinton (creador de Parliament-Funkadelic), Prince, Rick James, Black-Eyed Peas, Beastie Boys, Dr. Dre y Snoop Dogg, entre muchos otros.