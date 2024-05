"The Beach Boys", un documental homenaje a la legendaria banda

Embed - The Beach Boys, el documental | Tráiler oficial subtitulado en español | Disney+

Los directores hacen un uso virtuoso del suntuoso material de archivo inédito que hay sobre los Beach Boys, y lo complementan con entrevistas exclusivas a algunos de los miembros. De esta forma, van construyendo el relato de los orígenes y la consagración de la banda, que a mediados de los 60 se había convertido en “la banda de Estados Unidos”, con niveles de popularidad y éxito comercial altísimos.

En este punto, merece un párrafo aparte la competencia entre los Beach Boys y los Beatles, que se inauguró oficialmente con el famoso desembarco de los “Fab Four” a Estados Unidos en 1964. Con respeto, Brian Wilson señala con sospecha y cierto desdén la falta de refinamiento musical de esa época de los oriundos de Liverpool, mientras sus Beach Boys metían armonizaciones vocales complejas (una de las obsesiones de Wilson) hasta en la más simple de sus canciones. Según cuenta la leyenda, y también el documental, fue en cierta medida la voluntad de “superar” a los Beatles, sumado a su perseverancia y obstinación características, lo que llevó a Brian a componer “Pet Sounds”.

Este no es el primer documental sobre los Beach Boys y probablemente tampoco sea el último. La marca de Disney se muestra sin dudas en el abordaje de Marshall y Zinny, que hacen de su documental un verdadero homenaje y eligen cerrarlo con una imagen que puede parecer ingenua pero resulta conmovedora: los miembros supervivientes de la banda recrean la tapa de su famoso disco “Surfin’ USA” en la misma playa donde se tomó la foto original. En esa reproducción, aparece con claridad una de las mayores virtudes del grupo: su capacidad de permanencia en el tiempo más allá de las dificultades, y su total vigencia a nivel musical.

Los Beach Boys son una banda “sin tiempo”, y por tanto de todos los tiempos, como caracterizó el propio Mike Love en una conferencia de prensa a la que tuvo acceso La Capital. “Qué oportunidad fenomenal, en esta etapa de nuestra carrera, recibir elogios maravillosos de tanta gente, además del trabajo difícil y forense que implicó este documental. Pero estoy honrado y encantado de que esté sucediendo”, aseguró el músico sobre la película.

“Para mí, esto fue un sueño hecho realidad. De chico, tenía un amor tan profundo por esta música. Ser parte de este equipo y poder pasar tiempo en lo profundo de la bóveda encontrando estas cosas, fue una experiencia increíble en muchos sentidos”, apuntó por su parte el director Thom Zinny, haciendo referencia al enorme trabajo con material de archivo.

Al Jardine, también presente en la conferencia, siguió la línea del documental (y de las letras de la banda) enfocándose en lo positivo del camino compartido con los Beach Boys. “Tuvimos una experiencia tan enriquecedora cantando esas armonías, y saliendo de gira, y pasándola bien. Creo que somos afortunados porque, a través de las décadas, tuvimos una renovación del público con nuevos fans y toda una nueva audiencia. Decíamos que nuestro grupo objetivo era la gente de ocho a ochenta años. Bueno, ahora nosotros tenemos ochenta”, señaló con humor y alegría el músico de 81 años. “Es un poco milagroso que más de sesenta años después de que empezamos, sigamos cantando estas canciones y teniendo una buena recepción”, agregó Love en este sentido.

A su vez, los miembros de la banda hicieron referencia a lo que significó reunirse para el documental, y volver sobre algunas partes complejas de la historia grupal. “Los tiempos cambian y los individuos van y vienen. Cuando miro la película, siento cierta tristeza porque Dennis y Carl ya no están. Y Brian tuvo sus momentos difíciles. Así que hay una melancolía ahí, pero hay muchísimo reconocimiento del trabajo que hicimos juntos y el amor por la música que nos unió, incluso a pesar de las diferencias que hubo en ciertos momentos”, aseguró .

