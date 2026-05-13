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El podio de Central: Enzo Copetti, el gran gladiador de la clasificación a semifinales

El futbolista más destacado de Central ante Racing fue Enzo Copetti y lo siguieron Franco Ibarra y Avila. El Canalla sueña y va por más.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

13 de mayo 2026 · 22:02hs
El equipo de Central que el técnico Jorge Almirón puso desde el inicio para el partido ante Racing.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El equipo de Central que el técnico Jorge Almirón puso desde el inicio para el partido ante Racing.

Central derrotó 2 a 1 a Racing y el podio auriazul estuvo integrado por Enzo Copetti, Franco Ibarra y Gastón Ávila, pero todo respaldado por el convencimiento de un equipo que nunca renunció a su esencia de jugar ni en la adversidad.

Jeremías Ledesma 5: tuvo poco trabajo y trató de darle agilidad al juego en cada salida.

Emanuel Coronel 6: alternó buenas y malas, mejoró en el complemento y siempre fue al frente.

Ignacio Ovando 5: le costó en la marca y en varias salidas entregó mal pelota. Igual nunca aflojó la enjundia.

Gastón Ávila 7,5: un león toda la noche en cada dividida. Quedó mal parado en el gol de Racing, pero le ganó un duelo tremendo a Maravilla Martínez.

Agustín Sández 5,5: no se lució, pero siempre dio lo que tenía para ir y venir por la banda.

Franco Ibarra 7,5: hizo la simple y con eso le alcanzó para destacarse del resto. Bien parado, preciso y no le esquivó a la disputa.

Enzo Giménez 5: flojo primer tiempo y mejoró en el segundo metiendo un par de cabezazos picantes.

Vicente Pizarro 6: fue de menor a mayor y terminó siendo clave en la remontada para ganar la disputa de la mitad de la cancha. Activo y luchador.

Ángel Di María 7: buscó desnivelar en cada centro y cada enganche. La fricción del partido no lo favoreció. Igual fue una amenaza constante.

Alejo Veliz 5,5: fue a todas con unas ganas tremendas, pero le costó terminarlas con precisión. Anotó un gol y se lo anularon.

Enzo Copetti 8: en un partido que fue una lucha callejera, lo llamaron a su juego. Peleó como un gladiador y anotó el gol de la victoria. La gran figura.

>>Leer más: Goal line: la herramienta del VAR que funcionará en Central-Racing y debutó en el Apertura

Ingresaron en Central

Guillermo Fernández 6: entró de volante suelto y rotó para darle claridad al juego. Central mejoró con su ingreso.

Alexis Soto 5: suplantó a Sández y ocupó su rol. Trató de proyectarse y se asoció por la izquierda.

Carlos Quintana 5,5: entró en el inicio del segundo tiempo del alargue a jugar de nueve. Luego, ya con la ventaja, retrocedió a la cueva.

Marco Ruben 5,5: volvió a jugar y lo hizo en una final. Fue a todas y la gente lo ovacionó.

Federico Navarro -: ya en el final con Central en ventaja y superioridad numérica, su misión fue copar el medio.

Fabricio Oviedo- : el juvenil buscó oxigenar el ataque cuando quedaba poco por jugar y Central se abrazó al triunfo.

El DT

Jorge Almirón 7: el primer tiempo al equipo le costó meterse en la lucha que propuso Racing y hasta iba perdiendo. El DT mantuvo la esencia de su planteo. Y con garra y fútbol fue al frente para terminar ganándole a Racing por demolición y de una manera merecida.

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Gastón Avila lo grita con todo. Es el empate de Central ante Racing, en los duros cuartos de final del Apertura. Ahora, River o Gimnasia.

Un gol de Gastón Avila idéntico al que le hizo a Gimnasia 

Marco Ruben tuvo el gol en sus pies tras la asistencia de Coronel, a un minuto del final. El regreso no fue con festejo propio pero sí de Central.

Y un día volvió a casa Marco Ruben, un talismán para la victoria sobre Racing

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