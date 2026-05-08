Antes de la reunión de gabinete, Adorni tuvo actividad oficial y brindó una conferencia de prensa

El jefe de Gabinete estuvo en la inauguración de un centro industrial automotriz. Más tarde evitó hablar con el periodismo sobre su situación patrimonial y dijo que el gobierno cumple con la ejecución del presupuesto para la educación superior

Manuel Adorni reapareció acompañado por Karina Milei (secretaria General de la Presidencia) y Diego Santilli (ministro del Interior).

El jefe de Gabinete Manuel Adorni reapareció este viernes en una actividad oficial: la inauguración de una centro industrial automotriz. Luego brindó una conferencia de prensa en la que sostuvo que el gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto para la educación superior y volvió a cargar contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el desfinanciamiento de los hospitales .

Acompañado por Karina Milei (secretaria General de la Presidencia) y Diego Santilli (ministro del Interior), Adorni brindó un discurso en la sede de Mercedes Benz Camiones y Buses, en Zárate, provincia de Buenos Aires.

Allí resaltó que la compañía fue una de las primeras en ampliar las inversiones a pocos meses de la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada.

Más tarde, en conferencia de prensa, se refirió a la decisión de la Justicia de conceder un recurso extraordinario federal presentado por el gobierno nacional en la causa vinculada a la ley de financiamiento universitario.

El funcionario planteó que dicha ley "nació suspendida en su ejecución", hasta que los legisladores que la sancionaron "determinen en el Congreso las fuentes de su financiamiento".

"Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal, porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación o más pobreza", sostuvo.

En esa línea, amplió: "Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el gobierno quiere desfinanciar las universidades, y hasta dijeron que queríamos cerrarlas".

"El gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el presupuesto 2026, la partida destinada a universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos".

Por su parte, denunció que el gobierno de Alberto Fernández transfería fondos a las universidades con hasta cuatro meses de atrasos y lo hacía en el marco de una inflación que ubicó en un 211,4% anual.

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Asimismo, Adorni aclaró: "Lo que la UBA reclama es una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país".

"Una sola universidad pretende apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales", aseveró el ministro coordinador.

Por último, en la previa de la movilización del 12 de mayo próximo, el funcionario planteó que espera que prime "el sentido común y la sensatez" y garantizó que la administración libertaria considera como derechos "fundamentales, inalienables y universales" a la educación y la salud.

Adorni brindó la conferencia de prensa flanqueado, a modo de blindaje, por la ministra de Seguridad, Marcela Monteoliva, y su par de Economía, Luis Caputo, para que expusieran sobre operativos de decomiso de drogas y detalles del nuevo proyecto para fomentar inversiones, respectivamente.

Así, Adorni volvió a evitar responder preguntas sobre la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Reunión de gabinete

En tanto, desde las 14, Milei volverá a sentar a todos sus ministros en la Casa Rosada, en medio de la crisis política que abrió el caso Adorni y por el cortocircuito con Patricia Bullrich, quien expuso públicamente diferencias con el gobierno.

Bullrich le exigió públicamente a Adorni que presente cuanto antes su declaración jurada para intentar desactivar el escándalo alrededor de su patrimonio.