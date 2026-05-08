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¿Cuáles son las posiciones que buscará Newell's en el próximo mercado de pases?

Tras la reunión entre el entrenador Frank Kudelka y la dirigencia Rojinegra, se conocieron qué lugares en la cancha intentará reforzar la Lepra

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

8 de mayo 2026 · 10:43hs
Este Newell’s de Kudelka necesita ahora hacer extender este lapso y transformar en confiables cada eslabón positivo que va forjando con esfuerzo. 

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Este Newell’s de Kudelka necesita ahora hacer extender este lapso y transformar en confiables cada eslabón positivo que va forjando con esfuerzo. 

A pesar que los futbolistas de Newell's comenzaron las vacaciones, tanto el entrenador Frank Kudelka como el presidente Leproso Ignacio Boero comenzaron a transitar el camino en búsqueda de reforzar el plantel para la próxima temporada.

Como había adelantado Ovación, uno de los puestos que apuntará el cuerpo técnico es en el arco. La idea es darle continuidad a Josué Reinatti, tanto es así que se quiere extender su vínculo con la institución hasta diciembre de 2029 (hoy tiene hasta 2027).

Pero la falta de certeza sobre cuándo podrá volver a las canchas Gabriel Arias debido a la recuperación de su lesión (fisura en el peroné izquierdo) y el interrogante que hoy es el futuro de Williams Barlasina, obligan a buscar una opción bajo los tres palos.

Para la línea defensiva se buscarían dos alternativas, la primera es en el lateral derecho, allí están Armando Méndez y Martín Ortega como opción, y buscan un tercero a la espera de conocer qué pasará tanto con el uruguayo como con el ex-Tigre. Los dos tienen contratos en curso con la institución.

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La segunda búsqueda en la última línea estará apuntada a un zaguero izquierdo. Las opciones que llegaron este semestre no terminaron de conformar, además de haber tenido varias lesiones que imposibilitaron continuidad, así fue el caso de Oscar Salomón, Nicolás Goitea e Ian Glavinovich.

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El cuarto refuerzo sería en la mitad de cancha, y allí se le apuntará de lleno a un volante creativo. La irregularidad de Facundo Guch, más allá que levantó en la última parte del torneo, y el bajo nivel hasta el momento de Valentino Acuña (quedó fuera del banco de suplentes en los últimos partidos de la Liga), obligan a reforzar el enganche Rojinegro y tener una opción a los juveniles.

Kudelka apunta a otro delantero

Por último, la demanda está apuntada a un centrodelantero. Más allá que el Colo Ramírez terminó convirtiendo en las últimas tres fechas, terminando como goleador del equipo con cuatro tantos, el nivel que todavía se espera de Matías Cóccaro, y la salida casi cerrada de Michael Hoyos impulsa la llegada de un delantero de esas características.

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La idea es tratar de darle continuidad como alternativa a Francisco Scarpeccio, quien sumó minutos en el Apertura. La duda pasaría por Juan Ignacio Ramírez, por quien se espera, tras su buen cierre de Liga, alguna oferta que se evaluará en tiempo y forma.

Así se perfila el Newell's para el segundo semestre, con un Kudelka que tendrá la chance de rearmar un equipo que parecía caer al abismo y que por las buenas decisiones tomadas por su cuerpo técnico logró "llegar a la orilla de buena forma". Ahora estará en el trabajo dirigencial junto al DT, ajustar detalles y lograr que la Lepra vuelva a pelear arriba y enterrar definitivamente los fantasmas.

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