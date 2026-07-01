¿Esteban Lamothe será papá? La foto con Débora Nishimoto que revolucionó las redes

Un gesto del actor en una campaña de moda despertó todo tipo de teorías entre los seguidores. Qué dijo la actriz sobre los rumores

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se enamoraron en el set de " Envidiosa " y, desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más seguidas en el país. En las últimas horas, ambos estuvieron de nuevo en el centro de los rumores por un supuesto embarazo. Es que la pareja posó para una fotografía y en las redes sociales rápidamente se despertaron las especulaciones de los usuarios, quienes comenzaron a asegurar que la actriz estaba esperando un hijo.

Cabe recordar que los actores mantienen una relación desde hace casi dos años . Se conocieron durante las grabaciones de la exitosa serie de Netflix , donde interpretan a dos personajes con un vínculo muy cercano. Lamothe le dio vida a Matías, un hombre que trabaja en un restaurante chino, mientras que Nishimoto encarnó a Mei, la hija de los dueños del local. Aunque al principio su relación parecía limitarse a la ficción, el romance trascendió la pantalla cuando ambos fueron vistos juntos en un hotel, en octubre de 2024. Tiempo después, fue el propio Lamothe quien confirmó públicamente el noviazgo, y desde entonces ambos suelen compartir distintos momentos de su vida en pareja a través de las redes sociales.

En las últimas horas, una marca de ropa compartió en Instagram una imagen de los dos que volvió a generar revuelo entre sus seguidores . Ante los rumores, la propia actriz salió rápidamente a aclarar la situación.

La foto que despertó rumores

La marca de ropa Key Biscayne compartió en sus redes sociales una imagen de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto junto a la frase: “Where winter meets love” (“Donde el invierno se encuentra con el amor”).

En la fotografía se los ve abrazados: el actor rodea tiernamente a su pareja por la espalda y apoya una de sus manos sobre su vientre. Ese gesto no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes rápidamente comenzaron a especular con un posible embarazo de la actriz.

La publicación se llenó de comentarios de seguidores que interpretaron la imagen como una señal de que la pareja estaría esperando un hijo: “¿Está embarazada?”, “Muero de amor, se viene un Lamothe” y “Mis papis” fueron algunos de los mensajes que inundaron el posteo.

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La respuesta de Debora Nishimoto

Ante la ola de comentarios y especulaciones, Débora Nishimoto salió a aclarar la situación. La actriz habló con el medio TN Show y desmintió por completo los rumores de embarazo que se habían generado a partir de la fotografía.

“Hola. Ay, no, recién la vi. Nada que ver, jaja. Salí inclinada, pero no estoy embarazada”, respondió Nishimoto.