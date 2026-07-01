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Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

1 de julio 2026 · 14:45hs
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Claudia Cantero protagoniza Muy a mi pesar

Claudia Cantero protagoniza "Muy a mi pesar", el unipersonal que se podrá ver este jueves como para de la agenda de teatro en Rosario

En Rosario siempre hay mucho teatro. Con el comienzo de un nuevo mes, se renueva la cartelera rosarina, que en estas próximas semanas estará además marcada por el receso invernal y muchas propuestas para las infancias. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días, en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 2 al 5 de julio, esta es la agenda teatral rosarina:

Jueves 2 de julio

- "Muy a mi pesar". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Norma monta el show de la muerte. ¿por soledad? ¿tramita el dolor? O solo necesita testigos que den cuenta de que lo que le acontece, ocurre. ¿Ocurre? O solo es el agobio de una situación asfixiante la que convierte su casa en el escenario para su despliegue. Siempre hubo alguien a quien cuidar. Y ese relato es lo que necesita para que Norma exista. Interprete: Claudia Cantero. Dramaturgia y dirección: Mario Segade.

Un unipersonal potente, mordaz y profundamente humano que recorre la vida de una mujer que sostiene, cuida y resiste mientras su marido agoniza en la habitación contigua. Con una mezcla vibrante de humor, dolor y ternura, Claudia Cantero transforma lo cotidiano en una épica doméstica, hilvanando recetas, diagnósticos y confesiones en una trama tan conmovedora como feroz.

- “Todo terminará para Navidad”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. - "LIT": poesía, narrativa y cuerpos dialogan para pensar las disidencias sexo-genéricas como territorio de escritura, identidad y resistencia. Actúan: Lala Brillos y Omar Serra. Dirección: Mario Armas. - "Menos es más": un elenco comprueba que la vida es como en el arte. En tiempo de crisis, menos es más. De Denise Almada. Actúan: Ofelia Castillo, Alejandra Gómez y Paula Solari. Dirección: Alejandra Gómez. - "Error de cálculo": cuando pidas un deseo, asegurate de hacer bien las cuentas, porque se te puede cumplir... con error de cálculo. Una desopilante comedia (no) romántica. Actúan: Luchy Matricardi y Ainés Arribalzaga. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "Sobre el diluir": un territorio en transformación donde dos mujeres bailan, se celebran y recuerdan cómo los vínculos se desintegran para volver a aparecer. Actúan: Cecilia Colombero, Helena Vittar. Dirección: Julieta Almirón.

Sesión golfa. - "Sala de espera": una pareja descubre su pasado, presente y futuro en la sala de espera de una sesión de constelación familiar. De Pablo Walfisch. Con Pablo Walfisch y Andrea Brunet. Dirección: Matías Tamburri. - "Heredar el oficio": un ladrón de la vieja escuela decide enseñarle a su hijo el oficio familiar. Los planes fallan y las diferencias entre padre e hijo salen a la luz. De Agostina Moresco. Con Juan Pablo Yévoli, Lautaro Angaroni y Germán Basta. Dirección: Ainés Arribalzaga. - "The Pole Dancer": Lourdes baila en el caño. Sus videos circulan por internet. En la escuela de su hija, los pibes comparten, viralizan, se burlan. Y Sol, quiere que la tierra la trague. Con Cecilia Patalano y Pilar Montenegro. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "Mujik": una viuda, un visitante inesperado, una situación complicada, ¿qué puede malir sal?Basado en "El oso" de Anton Chéjov. Con Sofía Dibidino y Lautaro Borghi. Dirección: Martín Fumiato

Viernes 3 de julio

- "El perfume de Federico". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).
Próximas funciones: viernes 10 de julio

María y Cándida son hermanas, han convivido toda su vida en el mismo hogar. Ahora ya al final de sus días trataran de suavizar todo lo que las ha mantenido guerra constante. En una rutina diaria de levantarse y acostarse, alimentan odios y miedos perseguidas por el recuerdo de un hombre, Federico, a la espera que todo vuele por los aires. Actores: Sebastián Tiscornia y José Antonio González. Dramaturgia, Dirección y Vestuario: José Antonio González.

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 4 de julio

- "Pibes bien". 21hs. Teatro Del Rayo (Salta 2991)
Próximas funciones: todos los sábados de julio

Dos mecánicos encuentran un bolso que cambiará sus vidas para siempre. La infernal maquinaria de dinero, droga, favores, fiestas y balas se enciende en la ciudad más violenta de Argentina. La suerte está echada. Nadie quiere ceder ni volver a ser lo que fue. Actúan: Mauricio Tejera y Alejandro Rodríguez. Dirección : Alejandro Rodríguez y Santiago Dejesús

- "El diario de Adán y Eva". 20.30hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

El clásico de Mark Twain, con versión y traducción de Sebastián Parrotta y dirección de Juan Pablo Ragonese. La obra está protagonizada por Betiana Blum y Antonio Grimau: este encuentro en escena reúne a dos intérpretes con una enorme conexión con el público, capaces de hacer reír con una mirada, un gesto o una pausa.

"El diario de Adán y Eva" es, ante todo, una comedia inteligente. A partir del encuentro entre dos seres completamente distintos, la obra despliega situaciones desopilantes, observaciones agudas y un humor que nace de lo cotidiano: las diferencias, los malentendidos, las formas de ver el mundo. Ella observa, pregunta, nombra, interpreta. Él intenta entender, resistir, adaptarse. Y en ese choque permanente aparece un humor fresco, reconocible y constante.

- "Fe ciega". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
Próximas funciones: todos los sábados de julio

En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas. ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán? Actúan: Martín Fumiato, Juan Nemirovsky, Juan Rodríguez- Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodríguez

- "Saqueo". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)
Próximas funciones: sábados 18 y 25 de julio, sábado 1 de agosto

Rosario, 1989. Tres hermanos. Un supermercado familiar. Una ciudad al borde del estallido. Una historia sobre aquello que heredamos, aquello que ocultamos y aquello que somos capaces de hacer cuando sentimos que vamos a perderlo todo. Actúan: Nicolás Konstantinow, Julián Damiani, Sofía Fabello. Escribe y dirige: Alexis Muiños Woodward

- "Esto está embrujado". 16hs. Gran Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085)

¿Te animás a vivir una tarde de misterio en Plataforma? Algo insólito ocurrió entre los muros de nuestro Gran Salón. Un disparate rotundo —o quizás un terrible error del destino— liberó a los personajes más temidos (¡y divertidos!) de los cuentos y las leyendas de terror.

Ahora, Augusta y Clarita tienen una misión crucial, pero solas no van a poder. El único modo de volver a encerrarlos y salvar el día es uniendo fuerzas con el público para realizar un ritual único.

Esto está embrujado es una comedia de misterio, suspenso y terror ideal para disfrutar en familia durante estas vacaciones. Una propuesta teatral interactiva que combina sustos elegidos, risas aseguradas y mucho trabajo en equipo. ¡Vení a ayudarnos a resolver este misterio!

- "Ito, teatro para bebés". INFANTIL. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
Próximas funciones: jueves 9 de julio (16hs), viernes 10 de julio (16hs), sábado 11 de julio (doble función 14 y 16hs). Jueves 16 de julio (16hs), viernes 17 de julio (16hs), sábado 18 de julio (doble función 14 y 16hs)

ITO es un gusanito curioso por conocer el mundo. ¿Ito estás? ¿Dónde estás? ¿Lo buscamos por allá? Obra de teatro diseñada especialmente para los bebés de 0 a 3 años. Actúan: Maria Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, dramaturgia y dirección: Carla Rodríguez

- "Latina Bausch". 20hs. EMAU Escuela Municipal de Artes Urbanas (Buenos Aires y el río)

 Ciclo Disidente de Fundación FAER. Una bailarina santa, culturalmente bastarda y ofuscada por el eurocentrismo pretende transgredir el espíritu ancestral de su danza boliviana autóctona con el objetivo de ingresar y pertenecer al circuito de festivales internacionales. "Latina Bausch" es un unipersonal de danza-teatro creado e interpretado por Miguel Valdivieso, que fusiona danza contemporánea, tanztheater y folklore boliviano para replantear, desde el humor y la ironía, las relaciones entre colonialidad, identidad y producción artística en Latinoamérica. Dirección e interpretación: Miguel Valdivieso

- "Justo en lo mejor de mi vida". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

La obra "Justo en lo mejor de mi vida", escrita por Alicia Muñoz, es una tragicomedia argentina que combina humor, emoción y reflexión sobre la vida, la familia y el paso del tiempo. Su mensaje nos invita a pensar cómo, muchas veces, tomamos conciencia del verdadero sentido de la vida cuando creemos que todavía tenemos tiempo por delante. Autoría: Alicia Muñoz. Dirección y actuación: Raquel Monti. Actrices: Alejandra Rubino y Marcela Moreno

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 5 de julio

- "La revista está de fiesta". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

 La obra de Manuel Cansino se despiden a pura fiesta, luego de 24 temporadas ininterrumpidas. Actúan: Gachy Roldán, Negro Moyano y Juampi Leiva. Cantantes: Sofia Gaggioli y Juan Pablo Jaime. Con la participación especial de Soy Malambo

- "Perdidos, ¿en los tiempos?". INFANTIL. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
Próximas funciones: domingo 12 de julio

Un accidente temporal arrastra a Sofía, a su no-abuela Vivi-llana, a Pincho el carpincho y a Quesa salamanquesa a un viaje caótico por la historia de Rosario. En su intento por volver al presente, deberán sortear situaciones absurdas donde chocan distintas épocas, especies y generaciones. Una comedia para toda la familia que utiliza el humor para explorar los vínculos, la convivencia, la identidad y el verdadero significado de pertenecer a un lugar. Dirección y puesta en escena: Brian Jon Russo. Actúan: Juana Rossetti, Constanza Viaplana, Sofía Cubido, Alan Cardona

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- "Expreso a las chapas". 19.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Desde Buenos Aires llega una descarrilante comedia, inspirada en el universo de Agatha Christie. El Expreso a Las Chapas parte de la estación dando inicio a lo que será un accidentado y alocado recorrido. En el transcurso del viaje, y luego de un desperfecto técnico, surge un hallazgo inesperado: aparentemente... ¡alguien ha cometido un asesinato! Ante el desconcierto de los pasajeros, una simple camarera del vagón comedor decide apelar a sus dudosas habilidades como aprendiz de detective para resolver el misterioso crimen. Actúan: Trinidad Gorosito, Ginebra Vega, Andrés Gutierrez, Guadalupe Bisso, Gastón Urtubey

- "¡Qué par de pelotudos!". 20hs. Sala Tandava
Próximas funciones: todos los domingos de julio

Hidrógeno y Oxígeno, dos agentes secretos de la agencia A.I.R.E., reciben la misión de proteger a Don Pedro, un millonario cuya vida corre peligro dentro de una mansión repleta de sospechosos, secretos y traiciones. Mientras intentan descubrir quién se esconde detrás del misterioso “Fantasma Negro”, deberán enfrentarse a una familia desesperada por quedarse con la herencia... aunque quizás el mayor peligro sean ellos mismos. Autor: Guillermo Camblor. Dirección: Lautaro Torres. Elenco: Valentín Intelángelo, Gerónimo Aste, Roberta Romeo, Luciano Babaglio, Lautaro González, Ximena Vera, Luna Ribelotti y Camila Martín.

- "La máquina de ser feliz". 17hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

 La Máquina de Ser Feliz, de Carolina Hall, se presenta en el marco del Ciclo Disidente de Fundación FAER. Una obra para toda la familia que, a través del humor, la música y el juego teatral, invita a descubrir el universo de William Shakespeare. Julieta, Hamlet y Puck emprenden una aventura para rebelarse contra el destino escrito y descubrir el valor de la amistad, la libertad y el deseo propio. Actúan: Soledad Murguía, Natalia Esquenazi y David Gastelú.

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