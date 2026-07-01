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Antonio Birabent y Tiago Galíndez llegan a Rosario tras agotar el Berlín de Buenos Aires

Un encuentro íntimo entre canciones, historias y dos generaciones de músicos en un espacio tradicional de la ciudad

1 de julio 2026 · 14:45hs
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Tiago Galíndez y Antonio Birabent se presentan juntos en el Bar El Cairo

Tiago Galíndez y Antonio Birabent se presentan juntos en el Bar El Cairo, en un show que cruza estilos y generaciones

Luego de una noche con entradas agotadas en el Berlín de Buenos Aires, Antonio Birabent y Tiago Galíndez llegan a Rosario para presentar un espectáculo único, donde la música, las historias y la complicidad sobre el escenario son protagonistas.

El show es el sábado 4 de julio, en El Cairo (Santa Fe 1112), en un formato especialmente pensado para disfrutar de cerca a dos artistas que, desde distintas generaciones, encuentran un punto de encuentro en las canciones y en una forma genuina de contar historias.

>> Leer más: Antonio Birabent: "Me di cuenta de que me gusta mucho el rock and roll"

Antonio Birabent, referente de la música y la cultura argentina, recorrerá parte de su extensa trayectoria, mientras que Tiago Galíndez aportará la frescura de una nueva generación de compositores, en una propuesta que combina clásicos, canciones propias y momentos de conversación con el público.

El espectáculo propone un clima íntimo, sin artificios, donde cada interpretación adquiere un significado especial. Será una oportunidad para disfrutar de versiones únicas, anécdotas, improvisaciones y de la química artística que ambos vienen construyendo en cada presentación.

Tras el éxito conseguido en Buenos Aires, Rosario será la próxima parada de este recorrido, en una noche pensada para quienes disfrutan de escuchar canciones de cerca y vivir una experiencia diferente. Una noche para descubrir el diálogo entre dos generaciones, celebrar la canción y compartir la música en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

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