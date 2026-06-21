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Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana

Tenía 94 años y falleció en La Habana. "Duele profundamente, como la partida de un padre”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel

21 de junio 2026 · 19:57hs
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Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana

El vice primer ministro cubano Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras históricas de la revolución de la isla, falleció este domingo a los 94 años en La Habana, según confirmaron el presidente Miguel Díaz-Canel y medios estatales.

“Con profundo dolor la dirección del Partido, del Estado y el gobierno comunican a nuestro pueblo que en horas de la mañana de este domingo 21 de junio falleció el histórico comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, héroe de la República de Cuba y del trabajo, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la Patria”, reportó el sitio oficialista Cubadebate.

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La nota resalta la trayectoria de Ramiro Valdés como miembro de la expedición de la embarcación Granma, su participación en el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 junto a un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro (considerada la primera acción armada contra el régimen de Fulgencio Batista) y como integrante del Ejército Rebelde en Sierra Maestra, donde combatió junto a Ernesto "Che" Guevara.

Asimismo subrayó que Valdés es “merecedor del respeto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria”.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó en su mensaje de condolencias que “la partida física del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre”.

“Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria”, escribió Díaz-Canel en la red social X (ex-Twitter).

Además resaltó que “cada acto de la vida del comandante estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl Castro, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada, cuya esencia justiciera defendió, desde el asalto a la fortaleza de la dictadura en 1953 hasta el último aliento de su ejemplar vida este Día de los Padres”.

“¡Hasta la victoria siempre, comandante!", afirmó el mandatario.

"Fieles a su legado"

Por su parte, el canciller insular, Bruno Rodríguez, también declaró su “profundo pesar” por el fallecimiento de Valdés, “héroe del Moncada, el Granma, la Sierra Maestra y del proceso revolucionario”.

Destacó de Valdés el “compromiso con la Patria, con Fidel y con Raúl Castro” que “lo convirtieron en uno de los dirigentes más abnegados, destacados y reconocidos de la revolución cubana”.

“En Cuba, seremos siempre fieles a su legado”, afirmó el jefe de la diplomacia de la isla.

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