Murió el actor que le dio voz a Optimus Prime en "Transformers"

Peter Cullen, un prolífico actor de voz que dio vida a decenas de personajes en series de televisión, especiales y películas, entre ellas Optimus Prime en la serie de 1984 “Transformers” e Ígor en la franquicia de dibujos animados de Winnie the Pooh, falleció a los 85 años.

Su agente, Kevin Motley, indicó que Cullen murió el miércoles en su casa de Los Ángeles. “Su familia pide que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y recuerden siempre: sean lo bastante fuertes como para ser amables”, señalaron sus familiares en un comunicado.

La carrera de Cullen abarcó desde la locución en la serie de comedia de la década de 1960 “The Smothers Brothers Comedy Hour” hasta “Los Pitufos” y múltiples versiones de G.I. Joe, pero fue como Optimus Prime que tocó una fibra especial.

Aunque el "Transformers" original se emitió solamente unos pocos años, dejó una huella indeleble en la cultura pop, con una línea de juguetes, series animadas derivadas y cómics producidos durante las dos décadas siguientes. Eso terminó con el lanzamiento en 2007 de la franquicia cinematográfica de acción real a cargo de Michael Bay.

Antes de su audición, Cullen solo sabía que leería para el papel de un camión, aunque ponerle voz a un vehículo no le parecía tan descabellado. “En animación siempre estás audicionando para algo que se sale un poco de lo normal”, dijo.

Cuando Cullen leyó sobre el heroico líder Autobot que se transformaba en un semirremolque rojo con cabina sobre el motor, pensó en su hermano mayor, que había servido como marine de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. “Él era mi héroe, y sin duda fue el pilar detrás del personaje. Yo solo hice una imitación de Larry, y hoy sigue vivo en mi mente porque cada vez que hago a Prime, ahí está mi hermano Larry”, señaló.

Su registro barítono autoritario en Optimus Prime también apareció desde “Transformers: La venganza de los caídos”, de 2009, hasta “El lado oscuro de la luna”, “La era de la extinción”, “El último caballero”, “Bumblebee” y “El despertar de las bestias”, en 2023.

“Soy Optimus Prime, y envío este mensaje a cualquier Autobot superviviente que se refugie entre las estrellas: estamos aquí. Estamos esperando”, dijo en la primera película, una de sus frases que se convirtieron en icónicas. Y otra: “El destino rara vez nos llama en el momento que elegimos”.

Cullen también le dio voz a Ígor en la serie de televisión “Las nuevas aventuras de Winnie Pooh”, interpretó al villano Karr, que se oponía a Kitt en “El auto fantástico", y fue la voz de King Kong en la película de 1976 protagonizada por Jeff Bridges.