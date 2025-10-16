La Capital | Zoom | Kiss

Murió Ace Frehley, uno de los guitarristas originales de Kiss

Tenía 74 años y una semana atrás anunció la cancelación de todos sus shows tras un accidente doméstico por el que tuvo que ser internado

16 de octubre 2025 · 23:15hs
Ace Frehley integró la formación original de Kiss y participó en los mejores discos de la banda.

Foto: La Capital/Archivo.

Ace Frehley integró la formación original de Kiss y participó en los mejores discos de la banda.

El mundo de la música se vio consternado este jueves luego de que se conociera la muerte de Ace Frehley, uno de los guitarristas originales de la banda Kiss. Conocido como “Spaceman”, falleció este jueves en Nueva Jersey a sus 74 años tras estar varios días internado luego de un accidente doméstico.

Fue la familia de Frehley la encargada de confirmar la noticia a través de las redes sociales oficiales del músico. “Estamos completamente devastados y desconsolados.En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba este mundo", señalaron en un comunicado.

Y agregaron: “Guardamos sus mejores recuerdos, su risa y celebramos su fuerza y bondad que compartió con los demás. La magnitud de su partida es épica y más allá de toda comprensión. La memoria de Ace vivirá por siempre”.

Una decisión crucial para ser guitarrista de Kiss

Nacido en el Bronx de Nueva York, Frehley tuvo que elegir entre jugar al fútbol americano o hacer música. Los golpes constantes en la práctica de ese deporte lo llevaron a recordar en una entrevista posterior una reflexión que marcó su futuro: “Mis manos son demasiado importantes. La guitarra es lo primero”.

Esa decisión la tomó después de quedar marcado después de ver recitales de The Who y Cream a sus 16 años.

Después de entrar a Kiss gracias a una audición en la que la banda pedía guitarrista por los medios, Frehley siguió con Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss hasta 1982, cuando se alejó del grupo.

Formación de otra banda y vuelta a Kiss

Después de dejar la banda, formó su propia agrupación: Frehley’s Comet. Lanzó varios discos pero su esencia seguía con la multipremiada banda de rock.

En 1996, 14 años después de su alejamiento, se reunió nuevamente con Kiss para una gira mundial. La nueva incursión duraría seis años: en 2002, se fue definitivamente del grupo y fue reemplazado por Tommy Thayer. Desde entonces, se desempeñaba como solista.

Cacho Deicas rompió el silencio en el programa de streaming de cumbia Un pocod e ruido

Lejos de Los Palmeras, Cacho Deicas estuvo en "Un poco de ruido": "Fue la gente la que me ayudo"

Cielo Razzo cierra su gira nacional de presentación de El día fuera del tiempo este sábado 18 en el Bioceres Arena

Cielo Razzo cierra su gira nacional en Rosario

Valentina Cervantes hizo emocionar al jurado de MasterChef Celebrity con la historia de su plato 

Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

Karol G dio su primera pasada en als pasarelas de Victoria Secret

Victoria's Secret Fashion Show 2025: el regreso con Karol G, Barbie Ferreira y sus históricas modelos

