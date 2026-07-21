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La miniserie de misterio que todos están viendo en Netflix

En el ranking de lo más visto en Netflix brilla una producción de 8 capítulos basada en una novela de Harlan Coben. De qué se trata y por qué darle play

21 de julio 2026 · 15:55hs
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Una hsitoria de Harlan Coben la rompe en Netflix

Una hsitoria de Harlan Coben la rompe en Netflix

El misterio es, sin dudas, uno de los géneros más elegidos por los usuarios de Netflix. Y ni hablar cuando se trata de una historia de Harlan Coben, uno de los novelistas de thriller y suspenso aclamado alrededor del mundo. Recientemente, otra de sus novelas fue adaptada al formato audiovisual y se convirtió en furor.

El título de la serie es “Te encontraré” y se suma a una larga colección de miniseries de misterio adaptadas de la obra del escritor norteamericano. Con sus 8 episodios, consiguió convertirse en lo más visto de la plataforma en el país y promete mantenerse entre lo más alto.

Por su enigmática trama llena de secretos y revelaciones inesperadas, “Te encontraré” se consolidó como una serie infaltable para los amantes del suspenso.

>>Leer más: Grandes éxitos de Netflix para ver el finde: lo más elegido en lo que va del 2026

De qué se trata “Te encontraré”

“Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misión de rescate”, adelanta la sinopsis de Netflix.

La historia sigue a David Burroughs, quien cumple cadena perpetua en prisión tras haber sido acusado de asesinar a su hijo de 3 años, pese a haber insistido en su inocencia. Todo empieza a ponerse interesante cuando su ex cuñada, Rachel Mills, lo visita inesperadamente tras haber encontrado una fotografía en redes sociales donde se puede ver a un niño muy parecido a Matthew, el hijo -supuestamente asesinado- de David.

Convencido de que existe toda una conspiración que lo ha incriminado, David escapa de la cárcel para develar el misterio, esquivando a personas poderosas que no quieren que se sepa lo que realmente ocurrió.

>>Leer más: Sillón, estufa y control remoto: cinco películas imperdibles para ver en Netflix este finde

Trailer de “Te encontraré”

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