La miniserie de misterio que todos están viendo en Netflix

En el ranking de lo más visto en Netflix brilla una producción de 8 capítulos basada en una novela de Harlan Coben. De qué se trata y por qué darle play

El misterio es, sin dudas, uno de los géneros más elegidos por los usuarios de Netflix . Y ni hablar cuando se trata de una historia de Harlan Coben , uno de los novelistas de thriller y suspenso aclamado alrededor del mundo. Recientemente, otra de sus novelas fue adaptada al formato audiovisual y se convirtió en furor.

El título de la serie es “Te encontraré” y se suma a una larga colección de miniseries de misterio adaptadas de la obra del escritor norteamericano. Con sus 8 episodios , consiguió convertirse en lo más visto de la plataforma en el país y promete mantenerse entre lo más alto.

Por su enigmática trama llena de secretos y revelaciones inesperadas , “Te encontraré” se consolidó como una serie infaltable para los amantes del suspenso.

De qué se trata “Te encontraré”

“Estaba en prisión por la falsa acusación de haber matado a su propio hijo, pero cuando se entera de que podría estar vivo, un padre se lanza en una peligrosa misión de rescate”, adelanta la sinopsis de Netflix.

La historia sigue a David Burroughs, quien cumple cadena perpetua en prisión tras haber sido acusado de asesinar a su hijo de 3 años, pese a haber insistido en su inocencia. Todo empieza a ponerse interesante cuando su ex cuñada, Rachel Mills, lo visita inesperadamente tras haber encontrado una fotografía en redes sociales donde se puede ver a un niño muy parecido a Matthew, el hijo -supuestamente asesinado- de David.

Convencido de que existe toda una conspiración que lo ha incriminado, David escapa de la cárcel para develar el misterio, esquivando a personas poderosas que no quieren que se sepa lo que realmente ocurrió.

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Trailer de “Te encontraré”