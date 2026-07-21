Sarah Jessica Parker reaccionó a la final del Mundial con un emotivo mensaje para Lionel Messi

La actriz estuvo presente en la final del Mundial 2026 junto a su hijo, fanático del capitán argentino, y compartió un posteo en sus redes sociales.

La actriz se mostró conmovida luego de la derrota de la selección argentina en la final del Mundial

El domingo se vivió la gran final de la Copa del Mundo 2026 y la derrota de la Selección argentina provocó miles de reacciones en redes sociales, tanto entre los hinchas como entre los famosos. Uno de los posteos menos esperados fue el de la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker .

La encargada de darle vida a la icónica Carrie Bradshaw en "Sex and the City" estuvo presente en la final del Mundial 2026. Parker asistió al MetLife Stadium acompañada por su hijo, James Broderick. El joven de 23 años es fanático de Lionel Messi e incluso eligió vestir la camiseta de la Selección argentina para ver el partido,

Es así como, a través de sus redes sociales, la actriz compartió un posteo que llamó la atención . En un video dedicado a la Selección de España tras la obtención del título, le dedicó un mensaje a Lionel Messi.

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El posteo de Sarah Jessica Parker

En un posteo en su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video de la Selección de España celebrando y escribió: “¡Increíble, una locura y muy emocionante estar allí!”.

Luego, le dedicó unas palabras a Lionel Messi: “No me gusta ver a Lionel Messi con lágrimas en los ojos. Ambos equipos fueron victoriosos hoy. ¡Qué gran talento se pudo ver!”. Finalmente, felicitó a ambas selecciones. “Felicitaciones a la Selección de España por esta victoria casi operística y a la Selección argentina por su corazón”, concluyó.