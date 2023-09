More con Flow cantó su hit en las pistas del "Bailando"

More estaba de invitada en la cabina del streaming que acompaña la transmisión del programa desde el mismo estudio, y bajó a la pista por pedido de Marcelo. “Acá está la número uno. Me encanta que estés acá. Yo estoy emocionado de conocerte a vos. Sos una grosa, sos hermosa”, le dijo Tinelli.

More ya no es más “la miedosa”, como se la conocía en internet por el primer video que le generó notoriedad. Ahora es More con Flow y se afirma en su faceta de artista. De hecho, durante su participación en el “Bailando” anunció que está por sacar nuevo material: “Les digo que se viene un nuevo temón ¡así que estén todos atentos!”, anticipó. En su paso por Brindis TV, More ya había mencionado que junto al artista Kiyan, su amigo y colaborador, estaban trabajando en una canción de reggaetón viejo, “al estilo Tego Calderón”.