Finde de súper acción en Canadá con Franco Colapinto en Fórmula 1 y Nicolás Varrone en la F-2

La Fórmula 1 disputa la 5ª fecha en Canadá con Franco Colapinto y se agregó la Fórmula 2 con Nicolás Varrone. Toda la atención argentina tuerca ahí

Las cancelaciones de los GP de Barein y Arabia Saudita hicieron que la Fórmula 1 tuviera un enorme paréntesis de 5 semanas desde Suzuka a Miami. Y después de la carrera en que Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 , pasaron otras 3 ya estipuladas en el calendario para arribar a Canadá .

Sería la 5ª cita del año y el primer circuito de la temporada en que el argentino ya conocía. La gran cita se completa con la presencia de Nicolás Varrone en la Fórmula 2. A demás, todo será con formato sprint, por lo que habrá carrera sábado y domingo.

Colapinto llega de la mejor manera al Gilles Villeneuve, un trazado que el año pasado le deparó la satisfacción de que por primera vez superó a su compañero Pierre Gasly en clasificación y carrera, luego de debutar en la escudería francesa en una seguidilla de GP en Imola, Mónaco y Barcelona.

Ahora está en un gran momento, ya que después de correr los primeros tres GP con un chasis usado en los crash test y la pretemporada por los dos pilotos, en Miami le llegó el nuevo y le sacó máximo provecho.

Cómo llega Franco Colapinto a Canadá

En Miami. Colapinto no corrió con el nuevo alerón trasero que usó Gasly, pero lo tendrá en Canadá junto a pequeñas mejoras aerodinámicas que buscan ser más consistentes en las curvas veloces. De todas formas, el Gilles Villenueve es parecido a Miami en el sentido de que prevalecen las lentas y eso puede favorecer a los Alpine.

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La Fórmula 2, en tanto, compite en Canadá como antes lo hizo en Miami para compensar los GP cancelados en Asia. Y también será con formato sprint. El argentino viene con buenos parciales y protagonismo, fue mucho mejor que su compañero, el experimentado mexicano Rafael Gómez, y sabe que precisa mucho más si pretende dar el salto de la F-1.

Los horarios en Canadá de Fórmula 1 y 2

Este viernes, la F-1 cumplirá su única FP a las 13.30 y a las 17.30 la clasificación para la sprint. La F-2 se activará a las 11-05 con la única FP y a las 15 clasificará para las dos competencias (en la sprint se invierte la grilla de los 10 primeros).

El sábado la F-1 correrá la sprint a las 13 y a las 17 clasificará, mientras que la F-2 disputará la sprint a las 15.

Finalmente, el domingo la F-1 disputará su carrera a las 17 y la F-2 a las 13.05