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Finde de súper acción en Canadá con Franco Colapinto en Fórmula 1 y Nicolás Varrone en la F-2

La Fórmula 1 disputa la 5ª fecha en Canadá con Franco Colapinto y se agregó la Fórmula 2 con Nicolás Varrone. Toda la atención argentina tuerca ahí

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

21 de mayo 2026 · 18:57hs
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Franco Colapinto dialoga con Pierre Gasly y Steve Nielsen

Franco Colapinto dialoga con Pierre Gasly y Steve Nielsen, en el hospitality de Alpine de Canadá.

Las cancelaciones de los GP de Barein y Arabia Saudita hicieron que la Fórmula 1 tuviera un enorme paréntesis de 5 semanas desde Suzuka a Miami. Y después de la carrera en que Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1, pasaron otras 3 ya estipuladas en el calendario para arribar a Canadá.

Sería la 5ª cita del año y el primer circuito de la temporada en que el argentino ya conocía. La gran cita se completa con la presencia de Nicolás Varrone en la Fórmula 2. Además, todo será con formato sprint, por lo que habrá carrera sábado y domingo.

Colapinto llega de la mejor manera al Gilles Villeneuve, un trazado que el año pasado le deparó la satisfacción de que por primera vez superó a su compañero Pierre Gasly en clasificación y carrera, luego de debutar en la escudería francesa en una seguidilla de GP en Imola, Mónaco y Barcelona.

Ahora está en un gran momento, ya que después de correr los primeros tres GP con un chasis usado en los crash test y la pretemporada por los dos pilotos, en Miami le llegó el nuevo y le sacó máximo provecho.

Cómo llega Franco Colapinto a Canadá

En Miami. Colapinto no corrió con el nuevo alerón trasero que usó Gasly, pero lo tendrá en Canadá junto a pequeñas mejoras aerodinámicas que buscan ser más consistentes en las curvas veloces. De todas formas, el Gilles Villenueve es parecido a Miami en el sentido de que prevalecen las lentas y eso puede favorecer a los Alpine.

>>Leer más: Vuelve la Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Canadá

La Fórmula 2, en tanto, compite en Canadá como antes lo hizo en Miami para compensar los GP cancelados en Asia. Y también será con formato sprint. El argentino viene con buenos parciales y protagonismo, fue mucho mejor que su compañero, el experimentado mexicano Rafael Gómez, y sabe que precisa mucho más si pretende dar el salto de la F-1.

Los horarios en Canadá de Fórmula 1 y 2

Este viernes, la F-1 cumplirá su única FP a las 13.30 y a las 17.30 la clasificación para la sprint. La F-2 se activará a las 11-05 con la única FP y a las 15 clasificará para las dos competencias (en la sprint se invierte la grilla de los 10 primeros).

El sábado la F-1 correrá la sprint a las 13 y a las 17 clasificará, mientras que la F-2 disputará la sprint a las 15.

Finalmente, el domingo la F-1 disputará su carrera a las 17 y la F-2 a las 13.05

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