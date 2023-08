More Cesareo, la tiktokera rosarina que sueña cantar con Nicki Nicole More tiene 14 años y se hizo viral tras participar de un challenge en redes sociales. Si bien primero sufrió ciberacoso, meses después pudo sacar a relucir su talento y su pasión por la música 25 de agosto 2023 · 14:23hs

"Soy una soñadora y mi sueño es poder hacer una colaboración con Nicki Nicole", admitió More

Morena Cesareo es una rosarina de 14 años que hace unos meses se hizo viral en TikTok tras participar en uno de los tantos challenges que circulan por esa red social. La difusión del video, en un comienzo, no fue agradable para la joven porque empezó a sufrir ciberacoso y burlas por parte de cuentas anónimas. Sin embargo, lejos de ocultarse, More aprovechó el alcance que obtuvo en redes y sacó a relucir todo su talento y su pasión por la música urbana.

De todo eso y más, habló More en #BrindisTV con las chicas de #ModaParaFeos. "Cuando se viralizó aquel video, en un principio veíamos que todos comentaban cosas malas hasta que un día mi mamá me dice 'More, vamos arriba. Grabemos un cover de una canción que a vos te guste y lo subimos a TikTok'", contó Morena.

"Yo arranqué a cantar hace dos años, y en el último tiempo hubo días que yo llegaba a clases muy mal y mi profe de canto Alejandra siempre me ayudó a estar tranquila, es como una segunda madre para mí. Ahí conocí también a Kiyan, otra persona muy valiosa para mí, que me incentivó y me ayudó a salir adelante con todo esto. Con él saqué mi nuevo tema Fantasma en la Oscuridad que se estrenó el domingo pasado", resaltó. Es una canción que retrata el maltrato en la escuela y el ciberacoso en las redes.

MORE en #MODAPARAFEOS: "MI SUEÑO ES HACER UN TEMA CON NICKI NICOLE" | 23/08 "Al principio empezó todo como una broma. Incluso antes de que pase lo del video de TikTok. Yo le insistía a Kiyan con que hagamos un tema todo el tiempo hasta que se viralizó el video y se me acercó y me dijo 'vamos a hacer una canción' y entonces me pasó la maqueta y empezamos a escribir", recordó.

En cuanto al proceso creativo, More contó que muchas veces prefiere escribir sobre una pista que suena de fondo, un estilo más cercano al freestyle. "Veo las batallas de FMS y si se me da alguna vez la posibilidad lo pensaría, pero me veo más cantando las canciones que yo hago", analizó. More se definió a si misma como "una soñadora". Confió que su sueño máximo es hacer una colaboración con su par rosarina Nicki Nicole, quien le puso me gusta y comentó uno de sus últimos videos. Además, More reveló que le encantaría tener el honor de firmar con una discográfica y dedicarse de lleno a su música. Como artistas favoritos, More no dudó y eligió a Nicki Nicole, Lit Killah y María Becerra, que este miércoles le mandó un sentido mensaje en las redes sociales. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMariaBecerra22%2Fstatus%2F1694703284567613564&partner=&hide_thread=false More te adoro! Sos una capa, te sobra el flow♥ vos metele a lo que te gusta y ni cabida a los haters, yo te voy a compartir y escuchar todos los temones que hagas ♥♥♥ https://t.co/BPPBWQOZyv — LNDA (@MariaBecerra22) August 24, 2023 Sobre el final, la joven cantante aprovechó el espacio y reveló una noticia que tenía guardada hace tiempo: "Con Kiyan vamos a lanzar un nuevo tema al estilo reggeatón viejo, parecido a Tego Calderón. Y no digo más porque se van a enterar más adelante", advirtió. More hoy tiene más de 150 mil seguidores en TikTok (more.cesareo14) y 24 mil seguidores en Instagram (more.cesareo14). Todos los videos de sus canciones y covers han logrado un alcance masivo y cada vez está más cerca de alcanzar su sueño. Brindis Tv es una plataforma de streaming de la ciudad de Rosario que cuenta con una programación de más de 45 horas semanales con cuatro programas diarios y cinco programas semanales. Transmite en vivo a través de sus canales de Youtube y Twitch de lunes a viernes de 9 a 17. También están en Instagram y Tik Tok.