Misterio en torno al éxito de Netflix: ¿Caro Aguirre le dedicó "Envidiosa" a una ex amiga?

Desde este miércoles 18 de septiembre, ya se encuentran disponibles todos los capítulos de su primera temporada, los cuales tienen una duración de entre 24 y 40 minutos. La ficción fue dirigida por Gabriel Medina, escrita por Aguirre y contó con la producción artística de Adrián Suar, ex pareja de la actriz principal. En esta producción, Siciliani es acompañada por un gran elenco: Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Martín Garabal, Lorena Vega y Adrián Lackerman, entre muchos más.

La teoría que circula en redes sociales: ¿quién es la influencer “envidiosa”?

Muchos usuarios de redes sociales se pusieron en modo detective y comenzar a atar cabos. Afloraron todo tipo de teorías, pero la más popular explica que el personaje de Vicky, la envidiosa, estaría inspirado en una ex amiga de la guionista, Carolina Aguirre, que se convirtió en una influencer con una importante comunidad de seguidores.

Este fin de semana, se hicieron virales una serie de Tiktoks que explican este “chisme”. En ese sentido, la teoría más replicada en redes dice que “Envidiosa” está basada en Lucía Numer, una maquilladora devenida en influencer, cuyo contenido consiste en tips y consejos para conseguir citas de manera rápida y efectiva. Además, escribió un libro “guía” sobre este mismo tema, llamado “Adiós Cachorra”.

En los videos que se hicieron tendencia, una joven que consumía el contenido de Lucía Numer y hasta leyó su libro, explica la teoría: "Ella (Numer) ahí vio la veta comercial (con este tema) y saca un libro de autoayuda sobre soltería, mundo de citas, redes sociales. Con eso le va muy bien", contó.

"Ella (Numer) era muy amiga de la guionista Caro Aguirre, quien escribió la nueva serie de Netflix 'Envidiosa'. Supuestamente, ellas se pelearon porque Aguirre se puso muy de novia en el mismo momento en que ella se separó y la otra medio que la mandó a cag...", añadió la tiktoker.

Por último, la chica añadió que, si bien la guionista desmintió esta versión, quedan algunas dudas: "Caro salió a negarlo pero hay que admitir que quizás sí se basó un poco en ella y en su grupo de amigas porque, en Envidiosa, también son un grupo".

Qué dijo Caro Aguirre, la guionista de “Envidiosa”

Claro que los detectives de las redes sociales no pudieron quedarse con la intriga y fueron a llenarle la casilla de mensajes a Carolina Aguirre, la guionista de “Envidiosa”, para conocer la verdad.

Cuando le preguntaron por estas teorías, Aguirre escribió un extenso descargo en el que se encargó de echar por tierra las hipótesis: "Ya me cansé de repetirlo. Son fantasías y suposiciones medio tiradas de los pelos".

"Obviamente, usé anécdotas de distintas amigas, cuñadas, ex cuñadas, hermanas de cuñadas y de mí misma. Aunque yo no no sea muy parecida, sí tengo algo de loca e intensa. Todos los guionistas usamos anécdotas de conmoción pero no, no puede estar basado en nadie porque Vicky es un monstruo espectacular y yo nunca conocí a nadie así de gracioso. Ojalá hubiera tenido una amiga así de ocurrente", aseguró.

"Netflix compra biografías de Senna o de Marilyn Monroe, no de amigas nuestras. Seamos más humildes, chicas. No somos tan interesantes. Es 100 por ciento ficción", cerró Carolina Aguirre, con un toque de ironía.

Por otro lado, y en entrevista con Ángel De Brito en el canal de streaming Bondi, Aguirre volvió a echar por tierra cualquier tipo de teoría. Cuando le preguntaron de dónde surgió la idea de la serie, afirmó: "Adrián (Suar) dijo en un momento que quería hacer una serie sobre una envidiosa, y yo le dije que me interesa, y quedó. Fue una charla como anecdótica. Leí algunos ejemplos". Se cae la teoría de la inspiración en su ex amiga.

Además, también la escritora también se refirió a las teorías que circulan en redes sociales y las desestimó: "A la gente le gusta decir que descubrieron un secreto. No les quiero pinchar el globo. Netflix compra muchas historias, mirá si va a comprar la historia de una amiga mía".

"Yo me río, pero me parece una paja para la persona (Lucía Numer). Vos vas haciendo lo que necesita el relato", sumó Carolina Aguirre, dando por terminando el tema y las hipótesis.