Mirtha Legrand, internada: qué dice el parte oficial del sanatorio

La conductora debió bajarse a último momento de su programa de televisión por problemas de salud. Qué se sabe hasta el momento

Mirtha Legrand fue internada por una fuerte gripe. El finde fue reemplazada por su nieta en su más reciente programa.

Mirtha Legrand se encuentra internada en el sanatorio Mater Dei , ubicado en el barrio porteño de Palermo, por complicaciones en un cuadro respiratorio. Este lunes al mediodía, el centro médico emitió un comunicado oficial para brindar precisiones sobre la salud de la reconocida artista, de 99 años.

" La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio, cursando un cuadro respiratorio bronquial" , comienza el texto, fechado este lunes. "Quedará internada en una habitación común, para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente" , precisaron.

En el mismo comunicado, se detalla que "su familia agradece a todos las muestras de afecto y respeto " y se anticipa que, de no mediar novedades, se emitirá un nuevo parte médico el miércoles.

La Chiqui había presentado una serie de síntomas durante la semana vinculados en principio a una gripe, lo que le impidió estar en su último programa.

La conductora fue reemplazada este fin de semana por su nieta Juana Viale, quien eventualmente toma la posta en el ciclo cuando su abuela lo necesita. La ausencia de la Chiqui en la grabación de su programa generó preocupación, pero desde su entorno aclararon que debió bajarse a último momento por un cuadro gripal y quedó en reposo.

Marcela Tinayre, hija de Mirtha, se había encargado de llevar tranquilidad. Contó que su madre estaba “un poco engripada”. En la misma línea, Juana explicó la situación en la apertura del ciclo en el que reemplazó a su abuela y buscó aportar calma a los televidentes.

En la última edición de "La noche de Mirtha" (Eltrece), Juana se mostró relajada a la hora de hablar de la salud de su abuela. Por estas horas, Mirtha Legrand se encuentra en su casa, en reposo. “Mi abuela se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales", dijo Viale, para luego aclarar entre risas: "Mentira, todos son medicamentos”.

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El antecedente más reciente fue hace algunos meses, cuando Legrand estuvo varias semanas fuera del aire por una bronquitis que también la forzó a hacer reposo.

Por otra parte, su nieto Nacho Viale confirmó que están en marcha los preparativos para el cumpleaños número 100 de Mirtha Legrand. Será el próximo 23 de febrero. Si bien está en preparación, no trascendieron detalles sobre dónde o cómo será el homenaje. “Ya lo estamos organizando”, afirmó al ser consultado.