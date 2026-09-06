A 30 años de su muerte: el eterno legado de Gilda entre la música y el mito

A modo de homenaje, plataformas y canales oficiales lanzarán durante todo septiembre material inédito, entrevistas exclusivas y testimonios clave de la movida tropical

Miriam Alejandra Bianchi, conocida como Gilda, es considerada una de las máximas exponentes de la cumbia tropical en Argentina gracias a su exitosa carrera de apenas seis años, que aportó a la popularización del género a mediados de los noventa.

Se cumplen este lunes tres décadas de aquella fatídica tarde en la ruta nacional 12 que silenció la voz de Myriam Alejandra Bianchi, pero dio inicio a la leyenda eterna de Gilda. A treinta años de su trágica muerte en la provincia de Entre Ríos, la cultura popular argentina la recuerda no sólo con nostalgia, sino con el despliegue de un homenaje federal e inédito que revivirá su legado durante todo el mes.

Antes de llenar bailantas, cruzar fronteras y romper los moldes de una industria tropical hipermasculinizada en los años 90, Gilda era una maestra jardinera que eligió escuchar su vocación a contracorriente.

Con una estética inconfundible —marcada por sus vestidos de flores— y una sensibilidad única para componer, supo revolucionar el género. Temas inoxidables como “Corazón valiente” y “Fuiste” no sólo escalaron en los rankings, sino que introdujeron una nueva perspectiva sobre el amor y los vínculos en la música tropical.

El choque frontal en el kilómetro 129 de la ruta 12 truncó su carrera de manera abrupta, pero su figura no hizo más que agigantarse. Hoy, convertida en un mito cultural atravesado por altares, estampitas y promesas cumplidas, "la Gilda de la gente" sigue habitando la memoria colectiva del país.

Material inédito y un homenaje a la altura del mito

Para conmemorar este aniversario, las plataformas oficiales vinculadas a su catálogo anunciaron el lanzamiento de un ciclo de contenidos especiales a lo largo de septiembre:

Podcast exclusivo: se publicará una entrevista completa en formato de audio, disponible en todas las plataformas digitales.

Testimonios de la época: voces clave de la movida tropical compartirán anécdotas y recuerdos jamás revelados de la artista.

Archivo visual y editorial: producciones especiales que recorren la obra y el impacto cultural de la cantante a lo largo de su carrera.

Las propuestas, impulsadas de manera conjunta por Leader Music, Cumbiatube y el canal oficial de YouTube de Gilda, prometen rescatar joyas ocultas y material hasta hoy desconocido para los fanáticos de la inolvidable compositora.