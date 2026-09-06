El Gigante aplaudió a Messi pero coreó el nombre de Di María en el minuto de homenaje a Leo

Aunque algunos hinchas cantaron por Fideo, el público reconoció a Leo tras su retiro de la albiceleste. La pantalla gigante lo mostró junto al capitán canalla.

Los hincha de Central se plegaron al homenaje dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino a Lionel Messi, quien anunció la semana pasada que se retira de la selección argentina. Lo expresaron a través de sus aplausos, aunque muchos corearon el nombre de Ángel Di María.

Cuando el encuentro llegó al minuto 10, el árbitro Yael Falcón Pérez detuvo las acciones e hizo una seña hacia todo el estadio que era el momento de aplaudir a Messi. Él mismo inició los aplausos, a los que inmediatamente se sumaron los hinchas de Central que colman el Gigante de Arroyito para apoyar a su equipo en el clásico contra Newell's.

Si bien hubo cánticos dedicados a Ángel Di María ("Fideo, Fideo...", se escuchó en el Gigante), la mayoría de hinchas canallas aplaudió respetuosamente a Messi, quien tomó la decisión de no jugar más en la selección.

"FIDEO, FIDEO"



La hinchada de Rosario Central cantó por ÁNGEL DI MARÍA durante el homenaje a Lionel Messi en el Clásico.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/LrmUu6Fcdf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

Los jugadores de Central y Newell's también aplaudieron

Los jugadores de Central, encabezados por el propio Di María, se sumaron enseguida al homenaje y también lo hicieron los de Newell's. Si bien los aplausos se hicieron sentir, lo que no ocurrió, como pasó en otros estadios, es que la gente coreara el nombre de Messi.

Más allá del minuto de aplausos, Newell's se hizo su propio homenaje a Messi en el partido: la camiseta que está utilizando el equipo en Arroyito tien un parche con la imagen del mejor futbolista de la historia y una frase que dice: "Gracias Leo". Y hay más: el brazalete de capitán que lleva Luca Regiardo lleva la misma leyenda.

"GRACIAS LEO" Newell's saldrá a jugar el clásico de Rosario con un parche y una cinta de capitán especial para Leo Messi. pic.twitter.com/nTAFbjC5Qr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

Los aplausos en reconocimiento a la carrera de Messi en la selección argentina se viene haciendo en todos los estadios del fútbol argentino desde que el rosarino anunció que no jugará más en la albiceleste. Los partidos se detienen a los 10 minutos, en homenaje al número de la camiseta que utilizó siempre el capitán de la albiceleste, y los hinchas de todos los equipos se suman para agradecerle sus dos décadas en la selección.