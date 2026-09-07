Estalló todo entre La Joaqui y Luck Ra: entre acusaciones cruzadas cayó Tiago PZK

Los artistas se separaron en julio con un comunicado conjunto pero pronto comenzaron a sacar los trapitos al sol e intercambiaron fuertes palabras

Luego de ser por más de dos años una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino, La Joaqui y Luck Ra confirmaron a fines de julio su separación. Lo que nadie podía anticipar es que después del primer amable y cuidado comunicado conjunto se desataría una pelea mediática entre ellos con acusaciones cruzadas cada vez más calientes.

Las declaraciones de las últimas horas fueron cada vez más intensas. La Joaqui dijo que siempre la habían engañado, en todas sus relaciones. Entonces Luck Ra salió a negar públicamente las acusaciones de infidelidad que supuestamente caían sobre él y reveló que la cantante estaría saliendo con Tiago PZK, “exgran amigo” suyo . Entonces La Joaqui publicó un contundente comunicado donde cuestionó que su expareja hablara sobre su presente sentimental y aseguró que exponer públicamente una parte de su intimidad resulta contradictorio con el pedido de respetar su nueva vida.

El primer round de esta nueva pelea fue protagonizado por La Joaqui. Llamaron la atención unas palabras suyas en "PLP", el programa que conduce junto a Flor Jazmín Peña, Anita Espósito y Evitta Luna en Luzu TV.

En el marco de un debate sobre las relaciones de pareja , la artista lamentó: “ Como hago RKT, asumen que los voy a engañar con su papá. Y, la verdad es que, eso no pasa”.

Y fue incluso más lejos al hacer una revelación sobre su historial amoroso. "No he tenido un vínculo en el que no me hayan engañado hasta el día de hoy y yo nunca engañé a nadie. Porque a mí no me excita la deslealtad, no porque soy buena", afirmó.

Luck Ra negó ser infiel y apuntó contra Tiago PZK

Luego de que las declaraciones de La Joaqui pusieran a Luck Ra en el lugar de infiel, el cordobés salió a defenderse. En un posteo, Luck Ra aprovechó para desmentir rumores que lo vinculaban a otras figuras como Tuli Acosta o su exnovia Guille Giles.

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida”, aseguró el artista en redes sociales. Aseguró que actualmente “no busca el amor” y que tiene “mucho que aprender para que algún día ocurra”.

En ese marco, el cantante reveló que su ex estaría viviendo un romance con Tiago PZK, su examigo. “Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”, reveló.

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“Para mí es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido, y que cada uno siga su vida de la forma que más feliz nos haga”, concluyó.

Fue entonces cuando muchos usuarios recordaron que, hace unos días, Luck Ra compartió un video en su perfil de TikTok con el tema de fondo “Fue culpa tuya”, que lanzó junto a Tiago PZK en abril de 2025. “De la muerte y los cuernos nadie se salvó. Yo pensé que sí, pero mi día llegó. Me enamoré y qué mal me salió. Todo lo que hice de nada valió”, fue el fragmento que eligió para interpretar.

La fuerte respuesta de La Joaqui

“Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, escribió entonces en sus redes La Joaqui, dolida por las declaraciones de Luck Ra.

La artista también habló sobre cómo terminó la relación y lanzó fuertes declaraciones sobre situaciones que, según aseguró, decidió mantener en privado: “Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar”.

La Joaqui, además, habló sobre el hecho de que Luck Ra hable de Tiago PZK como “un ex gran amigo”. La cantante rechazó esa definición y sostuvo que entre ellos existe una historia anterior y profunda.

“Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos. Nos conocemos desde lugares muy sensibles, hemos compartido nuestras heridas más profundas y construimos durante años un vínculo sólido que jamás necesitó de vos para existir”, sostuvo.

“Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición”, expresó la exparticipante de MasterChef Celebrity, en referencia a la relación de amistad entre el cordobés y Tiago PZK.

Además, La Joaqui aseguró que nunca necesitó exponer situaciones privadas para explicar el dolor que atravesó tras la ruptura y cuestionó los tiempos que se pretenden imponer sobre una mujer después de una separación.

“Los duelos no tienen un tiempo reglamentario y, mucho menos, existe un plazo que una mujer deba cumplir para que su próxima elección sea considerada digna o respetable”, manifestó y añadió: “Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria”.