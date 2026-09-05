"Cautiva", la serie protagonizada por Lorena Vega sobre el convento de Nogoyá

En agosto de 2016, la Justicia allanó el convento de clausura de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá tras las denuncias de exreligiosas sobre abusos de poder y castigos físicos . Esa historia recupera “Cautiva”, la nueva serie argentina producida por TNT y Flow que se estrenará en septiembre en ambas plataformas.

La ficción de seis episodios, protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, fue dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart . El elenco lo completan Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna, además de las participaciones especiales de Justina Bustos y Luis Ziembrowski.

Kopelioff consolidó su carrera muy joven al interpretar a Nina Simonetti en la popular telenovela juvenil de Disney Channel “Soy Luna”. En Cautiva, encarna a Clara Barbarossa, cuyo nombre religioso es Hermana María Teresa de la Eucaristía. En pleno siglo XXI, la joven decide ingresar a un convento de clausura movida por su vocación religiosa. Su vida consagrada a la fe se transforma rápidamente en terror bajo el régimen impuesto por Cecilia, la madre superiora interpretada por Lorena Vega.

Quince años después de haber ingresado, Clara consigue salir en un estado físico y psicológico extremo, y decide denunciar públicamente a su abusadora.

Entre la ficción y la realidad

El personaje de Vega está basado en la figura de la madre María Isabel (Luisa Ester Toledo), que en 2021 fue condenada a prisión por someter a las hermanas de su convento a abusos psicológicos, privación ilegítima de la libertad (les impedía abandonar el lugar contra su voluntad) y la imposición de castigos físicos como parte de los ritos religiosos. Además, fue removida de su cargo por el propio Papa Francisco tras el escándalo.



Silvia Albarenque y Roxana Peña fueron las ex monjas que en la vida real denunciaron a las autoridades del Convento de Nogoyá. Fue la primera vez que se condenó a una autoridad de un convento en el país. La periodista y escritora Sandra Miguez escribió el libro "Líbranos del Mal" (Editorial Azogue Libros), una investigación y ensayo sobre el caso en el que recorre la historia de la Iglesia católica, el rol de las mujeres en la institución, la creación de la orden de Las Carmelitas y el anquilosamiento y persistencia de hábitos propios del medioevo, desde una perspectiva de género.

Cautiva se estrena el 18 de septiembre en TNT y desde el 19 de septiembre estará disponible de manera completa en Flow.