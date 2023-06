Mirtha Legrand habló con el intendente de Villa Cañás y quitarán la estatua en su honor Tras la polémica que se desató por la escultura, la Chiqui hizo un pedido formal para que la mejoren. 7 de junio 2023 · 11:08hs

Mirtha Legrand contó que le pidió al intendente de Villa Cañás que quiten la estatua en su honor.

Mirtha Legrand fue reconocida con una escultura en la localidad de Villa Cañás, de donde es oriunda. Con motivo del 121 aniversario de la ciudad, el municipio decidió colocar una estatua en homenaje a una de sus figuras más reconocidas. Sin embargo, los particulares rasgos de la escultura en cuestión generaron polémica a nivel nacional.

Las imágenes de la obra realizada por el artista plástico cordobés Daniel Melero se hicieron virales en redes. La falta de parecido a Mirtha, y unas facciones bastante extrañas, suscitó una ola de memes. La Chiqui se mostró agradecida, pero aseguró que habló con el intendente de Villa Cañás para que arreglen la escultura.

“No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no soy yo, me veo rarísima. Me mostraron antes de ayer la foto y dije: ‘Muchas gracias’", aseguró Legrand en diálogo con "Polémica en el bar", el ciclo que conduce su hija Marcela Tinayre.

Marcela, por su parte, exclamó: “¡Mamá, los dientes, me niego a que esa seas vos!”. Mirtha, muy diplomática, respondió: “Y bueno, ¿qué querés que haga, Marcela? Son muy cariñosos con nosotros los cañaseños, pero esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua. Tengo gente amiga en Villa Cañás y le voy a preguntar quién fue el escultor o escultora y le voy a decir que realmente esto no me favorece. Es una lástima, no sé qué foto habrán tomado mía”.

Finalmente, al día siguiente, la Chiqui contó en una rueda de prensa que se había comunicado personalmente con el intendente y se había decidido quitar la estatua. “La sacaron. Hablé con el intendente que se llama Norberto Gizzi, que es encantador. Y entonces le dije: 'Mire, Norberto, la estatua no es buena, ni los dientes son míos’. Entonces me dijo: ‘Bueno Mirtha, la vamos a sacar’. Pero yo le dije: ‘Mire, no la saque, hágala arreglar porque es de un escultor de Laboulaye, de la provincia de Córdoba, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta porque yo no me reconocí'”, afirmó la conductora.