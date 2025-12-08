La Capital | Zoom | Miranda!

Miranda! hizo delirar a los rosarinos y esta noche vuelve al anfiteatro

Ale Sergi y Juliana Gattas demostraron, una vez más, que son los reyes indiscutidos del universo pop al presentra su galáctico Nuevo Hotel Miranda!

8 de diciembre 2025 · 14:06hs
Ale Sergi y Juliana Gattas demostraron

Ale Sergi y Juliana Gattas demostraron, una vez más, que son los reyes indiscutidos del universo pop

En una noche fresca que esquivó alguna lluvia prometida, el dúo pop Miranda! puso a bailar a los rosarinos en el anfiteatro, donde hoy se volverá a presentar con entradas agotadas. Con un show de dos horas, Ale Sergi y Juliana Gattas demostraron una vez más que son los reyes indiscutidos del pop argentino con su galáctico Nuevo Hotel Miranda!

En la previa, cuando todavía había sol, Mery Granados fue la encargada de abrir la noche. La artista rosarina calentó los motores palpitando su próxima fecha en la ciudad y preparando al público para un viaje pop.

Cuando se volvieron a encender las luces del escenario las puertas del Nuevo Hotel Miranda! se abrieron armando una explosiva, y como siempre, renovada fiesta pop. Cerca de las 21, Ale Sergi y Juliana Gattas desataron la euforia de sus fanáticos, que esperaban con ansias este momento. Todos estallaron en gritos y emoción desde que se escucharon los primeros sonidos.

Y, de a poco, funeron llegando todos los clásicos, éxitos que marcaron una época y que hoy siguen sonando fuerte. El primer gran coro llegó con la apertura de la mano de "Ritmo y decepción" y luego la icónica balada “Uno los dos”. Fieles a su estilo, Miranda! fue cambiando de vestuario varias veces a lo largo de la noche acompañados por un grupo de bailarinas con una particular estética.

image (76)
Miranda! llenó el anfiteatro rosarino.

Miranda! llenó el anfiteatro rosarino.

El anfiteatro entero explotó definitivamente con “Me gusta” y miles de voces eufóricas que entonaron palabra por palabra. Hit tras hit el universo Miranda! se fue expandiendo y contagiando a todos los presentes. Como en cada una de sus presentaciones en vivo, el público los acompañó con efervescencia de principio a fin. Las ovaciones se multiplicaron y la intensidad creció durante la noche al ritmo de clásicos como "Perfecta", "Mejor que vos", "Traición" y "Lo que siento por tí".

"Rosario te amooooo", gritó Juliana Gattas. "Nadie va a amarte como te ama Miranda! Rosario, te lo aseguro. Por eso te invito en este momento a perder el control", se escuchó decir a Ale Sergi antes de cantar "Hola" y los fanáticos respondieron coreando y bailando sin parar.

Este domingo, el anfiteatro se convirtió en una verdadera pista de baile, digna de los reyes del pop, expertos en contagiar su buena onda. Entre la nostalgia por los clásicos de los 2000 y la emoción por lo que vendrá, una multitud de personas coreó las canciones que hacen de Miranda! un fenómeno que no deja de expandirse.

El show de este lunes

El dúo se prepara continuar con su invasión pop en la segunda noche, este lunes 8 de diciembre en el Anfiteatro Municipal de Rosario.

Horarios de hoy:

18:00 h apertura de puertas

19:00 h show Mery Granados

20:00h show Miranda!

Lista de temas

Ritmo y decepción

Siempre que lo beso

Dice lo que siente

Extraño

Uno los dos

Triste

Me gusta

Hace rato

Tu juego

Por ese hombre

743

Lo que siento por ti

Perfecta

Por amar al amor

Prisionero

Hola

Puro talento

Plutón

Casualidad

Mejor que vos

Yo te diré

Me gustas tanto

Traición

Ya lo sabía

Mentía

Fantasmas

Enamorada

Tu misterioso alguien

Don

