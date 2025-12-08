La Capital | La Región | Maciel

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

El incidente sucedió sobre las vías del ferrocarril. La Policía comprobó que el vehículo tenía pedido de secuestro en San Lorenzo

8 de diciembre 2025 · 13:31hs
Foto: La Capital / Archivo.

Pelea en Maciel. La moto en la que se desplazaba el agresor. La dejó abandonada en el lugar del hecho cuando advirtió la llegada de la policía

Foto: Policía de Santa Fe.

Un hombre de 31 años sufrió heridas graves al ser apuñalado en una pelea en la localidad de Maciel, en el departamento San Jerónimo, a 67 kilómetros al norte de Rosario de Rosario. La víctima, Adrián Emanuel C., permanece internada, mientras que su agresor huyó del lugar, tras dejar tirada su moto. Por el momento permanece prófugo y es buscado por la policía local.

Fuentes policiales señalaron que el violento incidente sucedió alrededor de las 3.30 sobre las vías del ferrocarril. La Policía llegó allí por denuncias de vecinos que daban cuenta que allí dos hombres se habían trenzado en una pelea.

Cuando los uniformados llegaron lugar encontraron a uno de los presuntos protagonistas herido con una puñalada en el pecho y que era asistido por vecinos del lugar. El hombre estaba no había perdido el conocimiento y los testigos declararon que el agresor había sido Nicolás A., un vecino del lugar, quien al advertir que llegaba la policía huyó corriendo por un descampado y dejando abandonada la moto en la que había llegado.

Voceros policiales que la víctima fue asistida por personal médico de la zona y traslado al Hospital Samco de Maciel. También refirieron que la moto del agresor no tenía patente, pero que de acuerdo con el guarismo de moto se estableció que tenía un pedido de secuestro del viernes emitido por la Unidad Regional XVII de San Lorenzo.

