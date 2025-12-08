La Capital | Ovación | hockey

Hockey femenino: coherencia, identidad y proyección, las claves del Duendes bicampeón

El conjunto de Duendes, capitaneado por Bernabela Tirabassi, se quedó con la Súper Final y cerró el año en lo más alto del podio en hockey.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

8 de diciembre 2025 · 06:10hs
El Fantasma de Las Delicias está de fiesta. Las chicas de hockey de Duendes cerraron una gran temporada con grandes logros en Primera

El Fantasma de Las Delicias está de fiesta. Las chicas de hockey de Duendes cerraron una gran temporada con grandes logros en Primera, Reserva y en Sub-14.

Duendes fue uno de los mejores equipos del 2025 de la Asociación de Hockey sobre Césped del Litoral (AHL), el mejor de la rama femenina. No dejó dudas. Ganó el torneo Apertura, se le escapó por poco el Clausura, y se redimió en la Súper Final, para lograr el bicampeonato y así coronar un año inolvidable.

No fue casualidad, lo sabían todos. Los títulos conseguidos en Reserva y Sub-14 no fueron simples logros deportivos, se puede ver que tras ellos “hay coherencia, identidad y proyección”, como bien señaló la capitana del primer equipo Bernabela Tirabassi, y en su voz resonó una convicción nacida de la experiencia de quien miró de cerca el abismo y aun así avanza.

El título también confirmó por añadidura, que ya hace rato que el hockey verdinegro dejó de estar a la sombra de los éxitos del rugby. Con la misma pasión, locura, fanatismo y amor a los colores pasaron a ser las protagonistas excluyentes de esta historia.

—El Clausura se les escapó por poco. ¿Qué análisis haces de ese torneo?

—Fue un torneo donde estuvimos a la altura y el partido decisivo puntualmente (si bien es una final y las finales se ganan) queríamos ganar mostrando un buen hockey, eso era lo que nos habíamos propuesto, pero los detalles nos costaron. Errores puntuales y pequeños momentos donde nos faltó jerarquía para cerrarlo. La lectura positiva es que esos mismos detalles los trabajamos después con mayor foco y precisión y terminaron siendo un aprendizaje clave para lo que vino. El Clausura nos mostró lo que nos faltaba para ser campeonas.

Leer más: Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Duendes3

La palabra de la capitana de Duendes

—En el medio jugaron el torneo Súper 8, donde tuvieron un destacadísimo papel ¿Qué me podés decir?

—El Súper 8 fue un gran empujón. Competimos contra los mejores y eso nos mostró algo clave: todavía no encontramos nuestro techo. Y para nosotras, esa sensación es lo más importante. Nos dio una lectura muy clara de dónde estábamos paradas y qué cosas necesitábamos ajustar. Fue un torneo que fortaleció muchísimo al grupo y nos preparó mentalmente para lo que vino después. No fue solo un tercer puesto, fue la confirmación de que somos uno de los mejores equipos del país y mejor equipo del interior, pero también de que tenemos margen para seguir creciendo. Ahí está la esencia de este equipo: siempre quiere más. No nos conformamos. Cada desafío, cada torneo nos deja la misma sensación: que lo que viene puede ser aún mejor si seguimos trabajando de la misma forma.

—¿Qué pasó entre las dos finales? ¿Cómo trabajaron?

—Fueron dos semanas intensas, propias de estar jugando instancias decisivas. La clave estuvo en combinar trabajo y recuperación. Hicimos mucho hincapié en la gestión emocional, en bajar la ansiedad y en mantener la cabeza enfocada. A nivel físico, priorizamos recuperar el cuerpo sin perder ritmo. En lo táctico, ajustamos los detalles finos: revisamos situaciones específicas tanto en defensa como en ataque, corrigiendo pequeñas cosas que podían marcar la diferencia. Nada quedó librado al azar. Buscamos entrenar con ritmo, pero sin desgastar; hablar lo necesario y sostener un clima positivo y de convencimiento.

Leer más: Hockey: con un final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce del Mundial

Duendes2

"La final fue una novela"

—La Súper Final fue para escribir una novela, por cómo se dio, por el clima que obligó a una postergación. ¿Cómo la vivieron?

—La verdad es que sí, fue una final de novela y también muy desgastante. Uno piensa que el sábado ya está todo definido, pero lo que pasó con el clima nos obligó a resetear y esperar. Son situaciones externas que no podemos controlar, y ahí el desafío fue adaptarnos y tener paciencia. Intentamos sostener nuestras rutinas, la concentración y los puntos clave del plan de juego para que, al tener que jugar al día siguiente, pudiéramos entrar a la cancha con la misma claridad que habíamos preparado. En ese sentido, buscamos ver lo positivo: lo poco que se jugó y el tiempo extra hasta el domingo nos permitieron revisar detalles, reforzar conceptos y llegar incluso más finos. El partido en sí fue durísimo, con un clima que sumó dramatismo, pero el equipo estaba preparado para volver a mostrar carácter, como lo hace siempre. Nos adaptamos a las condiciones, jugamos con inteligencia y, sobre todo, nunca dejamos de creer.

Leer más: Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Las claves del éxito

—¿Dónde estuvieron las claves?

—En el juego, pienso que estuvo en la defensa, ya que sostuvo al equipo en los momentos más críticos. Otras claves estuvieron en la disciplina táctica, porque intentamos respetar el plan incluso en el caos, y en el carácter, porque cuando hubo que jugar como juega Duendes, con el corazón en la mano y poner al equipo más allá de las individualidades, el equipo respondió.

—¿Qué balance hacés del año?

—Fue una temporada altamente positiva. Este fue uno de los mejores años, y no lo digo sólo por el título: es un año que sigue marcando un proceso, que mostró el trabajo y la dedicación de todos. Lo que conseguimos es la confirmación de que el club está creciendo en todas sus capas. La Primera, la Reserva y la Sub-14 demostraron que hay coherencia, identidad y proyección. Y lo de las inferiores para mí tiene un valor especial, porque veníamos de años donde nos costaba lograr resultados -hablo en números- y hoy vemos un semillero fuerte, entrenadores alineados y jugadoras que sienten la camiseta. Para nosotras, para el hockey del club, es un orgullo ver que lo que hacemos trasciende. Que lo que transmitimos en cada entrenamiento y en cada partido llega a las más chicas. Eso es lo que buscamos, competir, sí, pero también dejar un legado, formar jugadoras y personas que sigan llevando adelante esta manera de sentir al club y al equipo.

Noticias relacionadas
Los jugadores de la selección argentina de hockey, felices tras el triunfo sobre Países Bajos en cuartos.

Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

La selección argentina de hockey venció a China en la ciudad de Chennai.

Con gemelos rosarinos, la selección argentina junior de hockey avanza en el Mundial

Mateo Silvetti,  en el centro, con una amplia sonrisa celebra junto a Lionel Messi, entre otros.

Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Ferrari se mostró feliz por la aparición de varios chicos en la primera canalla. Dijo que ese es el verdadero objetivo de las divisiones inferiores.

Paulo Ferrari: "Las inferiores de Central siempre tienen que estar entre las mejores del país"

Ver comentarios

Las más leídas

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

Lo último

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial destacaron que en la provincia llegó a haber un millón de vehículos con dominios provisorios

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Fiestas austeras: consumo moderado este diciembre en supermercados de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Fiestas austeras: consumo moderado este diciembre en supermercados de Rosario

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor
La Ciudad

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

Ovación
Silvetti, lejos de Newells alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Por Rodolfo Parody
Ovación

Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Silvetti, lejos de Newells alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Paulo Ferrari: Las inferiores de Central siempre tienen que estar entre las mejores del país

Paulo Ferrari: "Las inferiores de Central siempre tienen que estar entre las mejores del país"

Policiales
Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

La Ciudad
Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Rosario y una movida para hacer de la lectura una experiencia colectiva

Rosario y una movida para hacer de la lectura una experiencia colectiva

Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias

Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral
Información General

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original
Información General

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación
Información General

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia
Información General

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales
La Ciudad

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe
Economía

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad
La Región

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus
La Ciudad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto

Termina con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse
OVACIÓN

Termina con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina
Información General

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
La Región

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria
Policiales

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15
Policiales

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15