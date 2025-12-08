Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

La cita tendrá música en vivo y propuestas para toda la familia. Además de calles cerrada, varias líneas de colectivo modificarán su recorrido

El tradicional arbolito encenderá sus luces alrededor de las 20.30 de este lunes. El arbolito volvió a brillar con sus 3 mil lamparitas.

Rosario dará inicio a las celebraciones de fin de año con el encendido del emblemático arbolito de Navidad en la rotonda de bulevar Oroño y avenida Pellegrini. El clásico encuentro será este lunes 8 de diciembre desde las 19.

El evento, que cada temporada convoca a miles de vecinos, transformará desde las 19 al parque de la Independencia en un gran punto de encuentro familiar con música en vivo y espectáculos que anticipan el esperado momento del encendido, previsto para las 20.30.

La propuesta musical estará a cargo de Fabián Gallardo y The Pirata's , banda tributo a Los Auténticos Decadentes, que ofrecerán un show lleno de energía y ritmo popular para acompañar la velada con clásicos infaltables y un espíritu festivo, para que el público siga disfrutando una vez ejecutado el ya tradicional encendido.

La actividad, de acceso libre y gratuito, busca celebrar la unidad, la paz y la esperanza, y contará con la participación de la Asociación Amigos del Parque Independencia y la Mesa Interreligiosa para el Bien Común , entre otras organizaciones.

Cortes de calle

Desde las 16 habrá una serie de cortes de calles, que se extenderán hasta las 2 de la madrugada.

Se registrarán en las siguientes intersecciones:

-Oroño y Cochabamba, desvían hacia Morcillo y/o Oroño a sur

-Pellegrini y Alvear, desvían hacia Alvear

-Pellegrini y Moreno, desvían hacia Moreno

-Montevideo y Balcarce, desvían hacia Montevideo

-Oroño y Zeballos, desvían hacia Zeballos

--Oroño y Montevideo, desvían hacia Montevideo

-Cochabamba y Moreno, desvían hacia Moreno

-Montevideo y Alvear, desvían hacia Alvear

Este lunes 8, se enciende el Arbolito en Av. Pellegrini y Bv. Oroño, de 19 a 23 h.

Habrá cortes en la zona de 16 a 02 h.

— Secretaría de Control y Convivencia (@SCyCRos) December 7, 2025

Desvíos del transporte público

Con motivo de esta actividad, la Municipalidad dispuso además desvíos en los habituales itinerarios de las líneas de transporte urbano de pasajeros que circulan por la zona, los que se mantendrán desde las 16 del lunes 8 hasta las 3 del martes 9 de diciembre.

Desvíos previstos

►Línea 102 144 N: de sus recorridos por Pellegrini, Italia, Zeballos, Alvear a sus recorridos.

►Línea 120: de su recorrido por Pellegrini, Italia, Zeballos, Santiago, Montevideo a su recorrido.

►Línea 123: de su recorrido por Dorrego, Zeballos, Santiago, Pellegrini a su recorrido.

►Línea 133 125 N/V: de sus recorridos por Balcarce, Zeballos, Santiago, Pellegrini a su recorrido.

►Línea 153 R/N: de sus recorridos por Pellegrini, Italia, Zeballos, Santiago, Pellegrini a su recorrido.

Paradas Anuladas

►Pellegrini y Moreno (102 144 N, 120, 153N/R)

►Pellegrini y Balcarce (102 144 N, 120, 123, 153 R/N)

►Pellegrini y Alvear (102 144 N, 120, 133 125 N/V, 123, 153 N/R)

►Alvear y Zeballos (102 144 N)

►Dorrego y Pellegrini (123)

►Balcarce y Montevideo (133 125 N/V)

►Balcarce y Pellegrini (133 125 N/V)

►Alvear y Montevideo ochava SE (120)

Paradas Habilitadas

►Zeballos y Oroño (102 144 N, 120, 133 125 N/V, 123, 153 R/N)

►Santiago y Pellegrini (153 R/N, 133 125 N/V, 123)

►Zeballos y Moreno (102 144 N, 120 y 153 R/N)

►Montevideo y Alvear ochava SO (120)

En toda la ciudad

Además del árbol en la rotonda de Pellegrini y Oroño, se están armando otros de menor envergadura en distintos espacios de la ciudad: plaza San Martín (Dorrego y Santa Fe), parque Mitre (Cuatro Plazas), Mercado del Patio (Cafferata y Córdoba), en San Martín, entre Saavedra y Ayolas, avenida Puccio y avenida Carlos Colombres (costanera) y en la rotonda ubicada en la plaza Olga Cossettini (Maciel y Maza).

Dichos árboles, al igual que las ornamentaciones que los acompañan, podrán apreciarse hasta el 6 de enero.

Cuatro Plazas

En el caso del parque Mitre (más conocido como las Cuatro Plazas), ubicado en barrio Belgrano, el encendido del arbolito ubicado en la rotonda de Mendoza y Provincias Unidas también está previsto para las 20.30 y será acompañado por el Coro de la Parroquia San Antonio.

La jornada dará inicio a partir de las 19 y se extenderá hasta las 23, con múltiples propuestas que incluyen foodtrucks, patio cervecero y ferias de Economía Social.

Además, se montará un escenario principal en la plaza Eloy Palacios (Perú y Mendoza), donde se podrá disfrutar de Banda CPiko y otros grupos musicales, en tanto en la plaza Demetria Barcia (Mendoza y Bolivia) amenizará la tarde el DJ Carlos Martz, a la par que las infancias tendrán su propio espacio en la plaza Tito Arpesella (Pettinari y Bolivia).