La Capital | Información General | Miami

Robo de empresarios argentinos en Miami: "Somos inocentes y pagamos un precio muy alto"

Uno de los mendocinos acusado de hurtos aseguró que es inocente, rechazó haber sido deportado y denunció “daño mediático”. Deberá volver a EE.UU. en enero

8 de diciembre 2025 · 14:37hs
Foto: Radio Mitre. Juan Pablo Rua

Foto: Radio Mitre. Juan Pablo Rua, uno de los cinco turistas argentinos detenidos en Miami 

Juan Pablo Rua, uno de los cinco turistas argentinos detenidos en Miami por supuestos robos en el Dolphin Mall, habló por primera vez después del escándalo y defendió su inocencia. En diálogo con Radio Mitre Mendoza, el empresario de 45 años negó la acusación, rechazó que hayan sido deportados y aseguró que la situación provocó “un daño irreparable” en su vida familiar y laboral.

“Somos inocentes y estamos pagando un precio muy alto por una situación confusa”, afirmó. Rua explicó que el viaje había sido “una salida de amigos que hacemos seguido” y que la detención ocurrió en el marco de un operativo policial especial por las fiestas. “No hemos robado nada. No soy ladrón”, insistió.

“No hubo delito”: la versión de Rua

Rua relató que los cinco mendocinos quedaron involucrados en una acusación que considera infundada. Según su testimonio, todo se originó por “tres remeras y una alarma que sonó”, lo que derivó en la intervención de la policía de Sweetwater.

La versión oficial difundida por NBC Miami y Telemundo indica que los agentes detectaron hurtos en distintos locales y, tras revisar cámaras de seguridad, identificaron a un grupo de hombres que habría actuado de manera organizada dentro del Dolphin Mall. Según esas acusaciones, los sospechosos tomaron valijas sin pagar, las llenaron con prendas y productos de tiendas como Columbia y The North Face y luego salieron del lugar sin pasar por las cajas.

Rua rechaza completamente esa reconstrucción: “Fue una acusación en el marco de un operativo. No robamos nada, jamás intentamos sustraer nada”, aseguró.

Detención y liberación

El mendocino también describió cómo fue su paso por el sistema judicial estadounidense: “Fue tranquilo, es un proceso normal lo del traje naranja. No tuvimos ningún problema allá. Al otro día salimos, hicimos vida normal”.

Los cinco detenidos —Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y el propio Rua— pagaron fianzas de alrededor de USD 4.500 cada uno y recuperaron la libertad. Todos regresaron a la Argentina, aunque deberán volver a Estados Unidos para presentarse ante la Justicia.

>> Leer más: "Mecheros Vip": así fue la audiencia contra los cinco turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Rua desmintió que hayan sido deportados: “No es cierto. No robé, no robo y no tengo causa penal en Argentina”.

El empresario aseguró que la repercusión mediática del caso afectó gravemente a su entorno: “El daño que están generando en la familia es irreversible. Estamos pagando una condena muy alta por algo que no somos”.

Rua estuvo acompañado en la entrevista por su abogado, Roberto Castillo, quien adelantó que confían en que los cargos serán retirados: “Estamos convencidos, junto al abogado de allá, de que esto se va a aclarar”.

Qué dice la acusación policial

La versión policial sostiene que los detenidos actuaron de forma coordinada. Dos fueron arrestados dentro de una tienda y otros dos en una parada de ómnibus cercana.

Además, los efectivos aseguran que la mercadería recuperada rondaba los USD 2.000 y que había comunicaciones constantes entre ellos para evitar ser detectados.

El vocero de la policía de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, fue categórico: “Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”.

Los cinco argentinos quedaron imputados por hurto en tiendas y esquema organizado para defraudar, cargos que pueden traer consecuencias civiles, penales y migratorias.

>> Leer más: Los cinco argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país

Aunque ya están de regreso en Mendoza, los turistas deberán volver a Estados Unidos en enero para la audiencia fijada por la Justicia. Rua insiste en que todo fue “un error amplificado” y que está dispuesto a demostrar su inocencia.

“Estamos pasándola muy mal por algo que no hicimos. Voy a limpiar mi nombre”, concluyó.

carcel
Noticias relacionadas
Los cinco argentinos detenidos en el shopping de Miami: Juan Manuel Zuloaga-Arenas, Juan Pablo Rua, Diego Xiccato, Sebastián Luis Moya y Mauricio Ariel Aparo-Orlando.

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Desde el muérdago hasta una bolsita de arroz: todos los adornos infaltables en el arbolito de Navidad para tener un buen año

¿Por qué en la Argentina se arma el arbolito de Navidad el 8 de diciembre?

quini 6: de que ciudad es el ganador del pozo record de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

record: un santafesino gano 8.844 millones de pesos en el quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Ver comentarios

Las más leídas

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

Lo último

Asociación Rosarina de Básquet: el cuadrangular final de la Superliga tuvo su capítulo en tribunales

Asociación Rosarina de Básquet: el cuadrangular final de la Superliga tuvo su capítulo en tribunales

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Al trazar su balance de la gestión que concluirá el 31 de diciembre próximo, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe adelantó a La Capital su decisión de alejarse del máximo tribunal

Roberto Falistocco: Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial

Por Javier Felcaro
Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei
La Ciudad

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Ovación
Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Por Gustavo Conti
Ovación

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Policiales
Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

La Ciudad
Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei
La Ciudad

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6
Información General

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Por Nachi Saieg

La Ciudad

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores
Ovación

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord
La Ciudad

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce
Ovación

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Messi tras la coronación: Era un desafío poner al equipo en lo más alto
Ovación

Messi tras la coronación: "Era un desafío poner al equipo en lo más alto"

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral
Información General

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original
Información General

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación
Información General

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia
Información General

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales
La Ciudad

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe
Economía

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad
La Región

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus
La Ciudad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus