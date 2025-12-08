Robo de empresarios argentinos en Miami: "Somos inocentes y pagamos un precio muy alto"

Uno de los mendocinos acusado de hurtos aseguró que es inocente, rechazó haber sido deportado y denunció “daño mediático”. Deberá volver a EE.UU. en enero

Foto: Radio Mitre. Juan Pablo Rua, uno de los cinco turistas argentinos detenidos en Miami

Juan Pablo Rua , uno de los cinco turistas argentinos detenidos en Miami por supuestos robos en el Dolphin Mall, habló por primera vez después del escándalo y defendió su inocencia. En diálogo con Radio Mitre Mendoza, el empresario de 45 años negó la acusación, rechazó que hayan sido deportados y aseguró que la situación provocó “un daño irreparable” en su vida familiar y laboral.

“Somos inocentes y estamos pagando un precio muy alto por una situación confusa” , afirmó. Rua explicó que el viaje había sido “una salida de amigos que hacemos seguido” y que la detención ocurrió en el marco de un operativo policial especial por las fiestas. “No hemos robado nada. No soy ladrón”, insistió.

Rua relató que los cinco mendocinos quedaron involucrados en una acusación que considera infundada. Según su testimonio, todo se originó por “tres remeras y una alarma que sonó”, lo que derivó en la intervención de la policía de Sweetwater.

La versión oficial difundida por NBC Miami y Telemundo indica que los agentes detectaron hurtos en distintos locales y, tras revisar cámaras de seguridad, identificaron a un grupo de hombres que habría actuado de manera organizada dentro del Dolphin Mall. Según esas acusaciones, los sospechosos tomaron valijas sin pagar, las llenaron con prendas y productos de tiendas como Columbia y The North Face y luego salieron del lugar sin pasar por las cajas.

Rua rechaza completamente esa reconstrucción: “Fue una acusación en el marco de un operativo. No robamos nada, jamás intentamos sustraer nada”, aseguró.

Detención y liberación

El mendocino también describió cómo fue su paso por el sistema judicial estadounidense: “Fue tranquilo, es un proceso normal lo del traje naranja. No tuvimos ningún problema allá. Al otro día salimos, hicimos vida normal”.

Los cinco detenidos —Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y el propio Rua— pagaron fianzas de alrededor de USD 4.500 cada uno y recuperaron la libertad. Todos regresaron a la Argentina, aunque deberán volver a Estados Unidos para presentarse ante la Justicia.

Rua desmintió que hayan sido deportados: “No es cierto. No robé, no robo y no tengo causa penal en Argentina”.

El empresario aseguró que la repercusión mediática del caso afectó gravemente a su entorno: “El daño que están generando en la familia es irreversible. Estamos pagando una condena muy alta por algo que no somos”.

Rua estuvo acompañado en la entrevista por su abogado, Roberto Castillo, quien adelantó que confían en que los cargos serán retirados: “Estamos convencidos, junto al abogado de allá, de que esto se va a aclarar”.

Qué dice la acusación policial

La versión policial sostiene que los detenidos actuaron de forma coordinada. Dos fueron arrestados dentro de una tienda y otros dos en una parada de ómnibus cercana.

Además, los efectivos aseguran que la mercadería recuperada rondaba los USD 2.000 y que había comunicaciones constantes entre ellos para evitar ser detectados.

El vocero de la policía de Sweetwater, Álvaro Zabaleta, fue categórico: “Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”.

Los cinco argentinos quedaron imputados por hurto en tiendas y esquema organizado para defraudar, cargos que pueden traer consecuencias civiles, penales y migratorias.

Aunque ya están de regreso en Mendoza, los turistas deberán volver a Estados Unidos en enero para la audiencia fijada por la Justicia. Rua insiste en que todo fue “un error amplificado” y que está dispuesto a demostrar su inocencia.

“Estamos pasándola muy mal por algo que no hicimos. Voy a limpiar mi nombre”, concluyó.