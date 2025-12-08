Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial destacaron que en la provincia llegó a haber un millón de vehículos con dominios provisorios

El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres , confirmó en diálogo con UNO Santa Fe que la provisión de chapas patentes “ya se está normalizando” luego de meses de faltantes que afectaron a todo el país y que en Santa Fe dejaron un escenario inédito: cerca de un millón de vehículos circulando con dominios provisorios de papel .

Torres explicó que el problema se originó por “dificultades para importar insumos, para la tinta, la chapa y por la existencia de un solo proveedor”, lo que derivó en una escasez generalizada. “ Tuvimos muchas dificultades al no haber provisión de nuevas chapas patentes , con muchísimos vehículos circulando con dominios provisorios de papel en la luneta”, detalló.

Según indicó, la situación comenzó a revertirse luego de que el gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), informara a la provincia que el sistema “ estaría normalizado ”. “Este jueves tuvimos una reunión con el director de DNRPA y nos mencionaron que está normalizada la provisión de patentes para los 0 km , sin ningún justificativo para que un 0 km circule con un papel provisorio. Aquella persona que circule con un papel pegado en el parabrisas está en una situación irregular”, enfatizó.

Reposición de chapas: demoras y advertencias

El director de la APSV señaló que aún podrían persistir algunas demoras en la reposición de chapas extraviadas, robadas o deterioradas, aunque aclaró que “esa demora no puede ser superior a 60 días y estaría normalizándose”.

También recordó que la identificación del vehículo es obligatoria para circular. “No se puede circular sin ninguna chapa o con las chapas ilegibles. Si hay una de las chapas deteriorada, conviene tener al menos una colocada que esté sana para que sea suficiente para circular”, explicó.

Torres remarcó que la falta total de identificación constituye “motivo de retención del vehículo”. En esos casos, el titular deberá presentarse en el juzgado de faltas para regularizar la situación. Además, precisó que el costo de reponer una chapa patente corre por cuenta del propietario.

Un millón de vehículos con patentes provisorias en Santa Fe

En la provincia, el impacto del faltante fue especialmente significativo durante el primer semestre del año, coincidiendo con un récord de ventas de vehículos 0 km. “En estos meses en Santa Fe contabilizamos alrededor de un millón de vehículos con chapas patentes provisorias”, reveló Torres. Ese crecimiento en el parque automotor, sumado a los problemas de importación, generó un “cuello de botella importante” que derivó en el cúmulo de autos sin su identificación definitiva.

El funcionario destacó que la DNRPA realizó cambios para destrabar el suministro: “Convocaron a privados, llamaron a licitación, mejoraron la logística a todo el país y este problema de escasez quedó atrás”.

Con la provisión restablecida, la APSV insiste en que la identificación visible y en buenas condiciones es indispensable. “Nosotros verificamos que el vehículo tenga su identificación, no se puede circular de otra manera”, concluyó Torres.