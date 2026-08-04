Milo J confirmó su show en el estadio Kempes de Córdoba: "Quiero que llegue gente de todas las provincias"

El cantante de 19 años comunicó "su único concierto en Argentina" durante este año. La Capital estuvo presenten en el anuncio grabado a fines de julio

Camilo Joaquín Villarruel, conocido como Milo J , anunció en conferencia de prensa su primer concierto en un estadio. Será el 5 de diciembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba . El propio cantante aseguró que será su único show exclusivo en el país.

El artista se había presentado en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, por eso el anuncio del estadio Kempes constituye su única presentación propia en Argentina. Antes tendrá una recorrida por el exterior que incluye recitales en Europa.

Además del anuncio, ya se conocen la fecha que saldrá a la venta las entradas, que tendrán su habitual preventa a través de la plataforma All Access el 10 de agosto desde las 12 para clientes del banco Santander . Mientras que la venta general al público será a partir del 11 de agosto a las 12, también por la plataforma de venta de tickets.

Milo J organizó el anuncio con un video realizado el 25 de julio en Córdoba. Allí fueron convocados unos 30 periodistas entre los que estuvo La Capital y que se comprometieron a tener bajo confidencialidad la fecha anunciada por el nacido en Morón . En el video se puede ver cerca de 100 personas, pero más del 70% eran actores contratados para la ocasión.

El multifacético cantante había dado indicio del show al publicar una foto aérea del estadio de Córdoba, donde espera convocar a unas 70 mil personas. Sólo faltaba la confirmación oficial que llegó este 4 de agosto.

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Para el recital en Córdoba, Milo J preparará una presentación centrada en el disco La vida era más corta, un álbum que ganó 13 premios Gardel, incluido el Gardel de Oro. "Este disco tiene gran parte de su inspiración en Santiago del Estero, la Madre de Ciudades", contó el cantante al explicar los motivos que lo llevaron a Córdoba.

Por qué el Kempes

Milo J explicó ante la pregunta de La Capital que decidió el Mario Alberto Kempes como punto estratégico para el público: "Lo hicimos en Córdoba más que nada porque quiero que llegue gente de todas las provincias posibles. Que quien quiera venir desde otra provincia tenga una oportunidad más cercana de hacerlo, además de la gente que ya me escucha en Buenos Aires".

El cantante dijo que buscó "generar unión" y que "no se maneje todo en Buenos Aires, como normalmente pasa".

Al explicar el origen del disco, Milo J señaló: "Sentía que no tenía nada que ver cerrarlo en Buenos Aires. Tenía que terminar esta etapa en otro lado. Esta es una oportunidad para que muchos fanáticos que me acompañaron durante todo este camino puedan venir a verme y yo también tenga la oportunidad de conocerlos".

La vida era más corta

El show está directamente integrado al tercer disco de Milo J: La vida era más corta, que ganó 13 premios Gardel.

Son 15 temas y llegó a estar entre los 50 mejores álbumes latinos y en español en 2025 en Rolling Stone. El disco cuenta con colaboraciones de Silvio Rodríguez, Bizarrap, Nicki Nicole, Little Boogie, Trueno, Soledad y la murga uruguaya Agárrate Catalina. También sumó a Fito Páez, Jaime Ross, Carlos Carabajal y Violeta Parra, entre otros, en la letra de varios temas.

Sobre la posibilidad de contar con esos artistas, Milo J reconoció: "Nunca me gusta adelantar qué artistas van a venir. Espero que estén disponibles todos los que yo quiero invitar, que inicialmente son los artistas del último disco".