Mike Amigorena: "Me gusta la androginia, la elegancia, investigar géneros"

En 2019, salió “DAÄ”, una propuesta plenamente electropop plagada de temas con vocación de hit como “Picaflor” y “Gira girl”. Todo este camino fue necesario para que el pasado 30 de mayo, en el día de su cumpleaños número 52, Amigorena lanzara “El increíble cool”, su tercer álbum, un compendio “multigénero” de diez canciones gestadas en pandemia, en las que la invitación al baile funciona como denominador común.

Un disco multigénero

“Es un trabajo pre pandémico y post pandémico, que tiene cuatro años. Hay una cierta madurez musical que justamente me permitió ‘DAÄ’. Entonces lo convierte en un disco muy completo, muy bien terminado, con la producción de grosos como El Zar y Renzo Luca de Tan Biónica. Las letras son autorreferenciales algunas, y otras surrealistas. Son cuadros”, describió Mike en diálogo con La Capital.

Sin dudas, el disco funciona como una firma de la versatilidad de Mike como artista, pero también como el resultado de una búsqueda minuciosa sobre ciertos sonidos. El puntapié del álbum es “Tesoro”, una canción pegadiza y entrañable dedicada a su hija Miel, nacida en 2020 como fruto de su relación con la también música Sofía Vitola.

“En ese multigénero voy masheando urbanidad con house, también hay electropop, música disco que me encanta, hip hop. Es un disco que es compañero, que lo pones y te acompaña en cualquier actividad que estés haciendo. Es un pre dance, un after dance, es un disco para poner en un viaje”, apuntó Amigorena. Efectivamente, “El increíble cool” tiene la capacidad y el mérito de complementar con gracia distintos climas y escenas.

Embed - Mike Amigorena | Lemon Pie

“El método que tengo es capturar sonidos y eso que capturo, ya sea en una nota de voz o un Shazam, se lo paso a Dante Saulino, que es el director y productor final del disco y del proyecto. Él lo convierte en una pista, un boceto y después ese boceto va tomando forma con una improvisación mía. Primero pasa por fonética y después de esa fonética viene una letra”, explicó Mike sobre el proceso creativo detrás de los temas.

“‘Chicle’ y ‘Osera’, por ejemplo, fueron compuestas por piano, que es algo que en general no hago. Y después es mucha intuición, sobre quién lo puede producir, qué necesito para que el oyente se quede. Eso es fundamental. Así que cierro los ojos y visualizo. Como cuando me visto: cierro los ojos y me veo de una manera, y después elijo la ropa de acuerdo a lo que vi”, sumó el artista.

La búsqueda estética, como es propio de Mike, apuesta a un corrimiento. Hay humor, hay irreverencia, hay saturación. Temas como “Lemon Pie” (uno de los singles) y “La Pelu” crean universos entre cotidianos y surrealistas, con segmentos casi rapeados (un elemento que atraviesa el álbum). La tapa, diseñada por el artista Alejandro Ros (encargado de portadas icónicas de Spinetta, Mercedes Sosa, Soda Stereo, Babasónicos, Fito Páez, y Juana Molina, entre muchos otros) muestra la cabeza de Amigorena saliendo de un zapato rojo.

“Sabía que la tenía que hacer él y salió esa obra de arte. Tenía en mente algo con un zapato, con un stiletto. Me gusta la androginia, la elegancia, lo femenino del zapato, me gusta investigar géneros en la vestimenta, en las canciones, en mi voz. Hay canciones en las que canto con voz de cabeza, otras con voz de pecho, y juego mucho con el instrumento. Entonces lo que termina siendo es un acto performático, que es justamente lo que la gente va a ver en vivo”, desarrolló el músico.

Embed - Mike Amigorena | Desapego (Video Oficial)

En este sentido, la relevancia de lo performático en la propuesta hace que los shows sean un espacio clave para que las canciones terminen de materializarse. “Es fundamental el vivo y el escenario. Es donde se termina de dar el golpe de gracia, de horno y se aprecia todo el universo del proyecto, el universo ‘Increíble cool’. La forma se concreta en el escenario”, apuntó Mike.

Por eso, esta etapa del año está dedicada exclusivamente a girar el nuevo material por el país. Además de Rosario, Amigorena estará en Neuquén, Córdoba, La Plata, San Isidro, y su natal Mendoza. “Estoy muy contento. Este es un disco como disruptivo, que tiene un universo multidisciplinario. Así que estoy muy ansioso por ir a Rosario, al Fontanarrosa, y tocar todo el disco y que seamos felices”, anticipó con entusiasmo.

Antes y después del momento “Increíble cool”, el 2024 de Mike estuvo marcado por trabajos audiovisuales. A comienzos de año, se lo pudo ver en la película de acción “Jaque Mate”, protagonizada por Adrián Suar y dirigida por Jorge Nisco, disponible en Prime Video. Pronto, estará en el thriller psicológico “La mente del poder”, la serie que se configura como la principal apuesta de TNT y Flow para la segunda mitad del año. Acompañado por Diego Velázquez, Eleonora Wexler y Elena Roger (entre otros), interpretará a un presidente que tiene un vínculo particular con su terapeuta.

Finalmente, sobre la convivencia y el diálogo de distintas instancias creativas en su vida, Amigorena concluyó: “Al ser un artista performer, abordo las disciplinas creyendo en la intuición y con desapego (como dice el último tema del disco, ‘Desapego’) del resultado. Me empuja la curiosidad, la imaginación y abordo la disciplinas, la pintura, la actuación, como un mismo instrumento. Entonces juego con todo”.