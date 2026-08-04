Javkin: "Volvió Rosario, volvió Aapresid"

El intendente Pablo Javkin participó este martes de la apertura del 34° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se lleva a cabo en el salón Metropolitano (Junín 501) y que culminará este jueves. Luego de dos años, el encuentro retornó a la ciudad donde se inició y durante tres días reunirá a referentes nacionales e internacionales del agro.

Durante la ceremonia de apertura, Javkin expresó: "Estamos muy contentos de que el congreso vuelva a hacerse en nuestro suelo, que también es el suelo de Aapresid. Nos pone muy contentos, primero porque la ciudad es otra ciudad. Recibimos a Aapresid en una ciudad que está mucho más cerca de lo que queremos y de lo que debe ser, que de lo que en algún momento tuvimos que pasar".

Y continuó: "En la Argentina está la vaca viva y está la vaca denominada muerta porque tiene ese nombre que quedó puesto del campo, pero que en definitiva también es viva y es la vaca de la energía y de la minería, del desarrollo que viene en la Argentina. Pero las dos vacas están en el interior del país y la Argentina tiene irresuelto un gran conflicto que es el conflicto federal ".

"Para nosotros es muy importante que eso lo podamos discutir desde el interior, porque así como hay un debate histórico en la Argentina acerca de cómo distribuir en términos sociales, también hay un gran debate siempre en cómo distribuir en términos geográficos ", aseveró el mandatario.

Al mismo tiempo, señaló que el conflicto federal "tiene mucho que ver con la infraestructura, y es básica para poder desarrollarse". En este sentido, Javkin enfatizó que para discutir sobre el modelo de desarrollo argentino, se debe abrir el debate sobre "qué inversión en infraestructura vamos a tener en el interior del país".

En este punto, señaló que Rosario tiene "un gran protagonismo en esa discusión" y consideró: "Nos sentimos la capital de de este interior productivo y eso implica ciencia, implica acuerdos, implica inversión y es lo que va seguramente a ser parte del debate de Aapresid".

Seguidamente, el titular del Palacio de los Leones rememoró la historia del surgimiento de Rosario como ciudad, destacando que en aquel momento, en 1852, era "el gran puerto de la Confederación" y que luego se transformó "en el primer complejo agroexportador del mundo". " Y hoy volvemos a serlo, no perdimos ese lugar", afirmó.

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Cerca de concluir su discurso, el intendente declaró: "A nosotros nos gusta decir que volvió Rosario, ahora podemos decir: volvió Aapresid, volvió Rosario". Y enfatizó: "Es es muy importante que los eventos vuelvan a la ciudad. Este es un evento que tiene mucho que ver con la historia de Rosario y la verdad es que nos dolió perderlo en su momento, lo charlamos mucho y pudo volver".

"Es un evento muy importante que se hace en la ciudad por lo que se discute acá, porque este es un congreso donde se discute, a nuestro entender, lo que hay que discutir en la Argentina, que es cómo se desarrolla este país y cuánto de ese desarrollo se hace mirándolo desde el interior", finalizó.

En el acto inauguaral también estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, el presidente de Aapresid, Miguel Torres, la directora adjunta del programa Prospectiva de Aapresid, Carolina Meiller, y Martín Schwarman, CEO de Exponenciar.

A su turno, Pullaro manifestó sentir orgullo de la ciudad de Rosario porque los objetivos puestos en seguridad pública "deben ser un ejemplo de cómo tenemos que trabajar en objetivos de largo alcance en la República Argentina y tienen que ver con la mirada de nuestro sistema productivo".

"En Santa Fe nosotros estamos orgullosos de lo que somos y nos gusta decir que acá tenemos la provincia más productiva de la República Argentina. Nos gusta contar que años como el año pasado, nuestra provincia exportó 1 de cada 4 dólares que salieron de nuestro país, o uno de cada 3 dólares que salieron de nuestro país", explicó.

Y prosiguió: "Por nuestros puertos, pasan alrededor de 2.200.000 camiones por año. El año pasado, 29 millones de toneladas salieron por nuestros puertos y generamos 16.600 millones de dólares en exportaciones y eso es porque nuestra gente tiene un ADN productivo".

Por último, el gobernador subrayó que Santa Fe "tiene un modelo de gente que cree que la única manera de salir adelante es si logramos producir más, si logramos generar riqueza, si logramos generar trabajo".

Congreso Aapresid

Bajo el lema "Nuestro suelo, nuestra voz", productores, empresarios, investigadores, representantes institucionales, y líderes de opinión se congregan para discutir y poner en agenda los temas del futuro de la agricultura argentina, vinculando ciencia y producción.

Este año, el congreso está conformado por 9 ejes que engloban la actualidad del agro en el país: Aprender Produciendo, Desafíos Globales, Innovación y Agtech, Manejo de Plagas, Sistemas Integrados, Perspectivas Sociopolíticas, Salud del Suelo, Gestión Empresarial y Manejo de Cultivos.