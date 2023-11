Julián Baglietto, canciones con "un mix entre el ahora y el ayer"

Julián Baglietto no quiere pedir perdón ni permiso para hacer la música que tiene ganas de hacer. Ese espíritu está plasmado en las diez canciones que componen el ecléctico “Perdont”, su segundo disco solista que combina sonidos rockeros tradicionales con el urbano contemporáneo y hasta un cover del Flaco Spinetta. Para presentar este nuevo trabajo, dará un show este viernes 24, a las 21, en Casa Brava (Pichincha 120).

“Perdont” no es un capricho, es una celebración. Después de grabar y lanzar el EP “Solo el amor salvará al mundo” en 2021, en la soledad de la pandemia, Julián decidió volver al estudio con todo y con todos. En primer lugar, se animó a darle forma a lo que él considera su primer álbum solista como tal, tras varios años de liderar la banda Huevo. Además, quiso que este diera cuenta de la variedad de sonidos y géneros que lo interpelan y atraviesan como músico. Para eso, convocó a su amigo Matías Zapata, quien lo acompañó como productor en todo el proceso.

“Es muy ecléctico el disco, tenés un tema popero, un reggaeton, hasta una balada de piano y voz. A mí me pasa en relación a la composición y a la música que me gustan muchos estilos. Mi Spotify es una mezcla total, si no siento que se vuelve todo monótono. La búsqueda fue que vaya por muchos climas, inclusive en el orden de las canciones”, contó Julián en diálogo con La Capital.