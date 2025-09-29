La Capital | La Ciudad | UNR

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

En el último mes, miles de estudiantes y docentes de distintas partes del país visitaron la ciudad para participar de las actividades organizadas por la UNR

29 de septiembre 2025 · 06:10hs
Las distintas actividades llevadas a cabo por la UNR atrajeron a miles de personas que visitaron la ciudad

Las distintas actividades llevadas a cabo por la UNR atrajeron a miles de personas que visitaron la ciudad

Durante el último mes, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue sede de congresos nacionales y distintas actividades que convocaron a miles de estudiantes y docentes. Además del intercambio académico, se generó un alto movimiento turístico en la ciudad y Rosario se posicionó como un punto de encuentro para la comunidad universitaria y científica argentina.

“Durante el año serán más de 20 mil personas las que habrán llegado a nuestra ciudad invitadas por la UNR para participar de encuentros académicos y científicos y eso contribuye decididamente a la promoción de la ciudad como punto de encuentro y destino turístico, también en materia cultural. La UNR está ocupando estos años un rol destacado a nivel nacional e internacional, lo que produce que muchas entidades científicas del país decidan realizar sus encuentros anuales en nuestra ciudad. Nos genera satisfacción que nos elijan cada vez más, este año como nunca antes, porque de algún modo es un reconocimiento al trabajo de nuestra comunidad que es una referencia nacional, y a la instalación cada vez más decidida de la voz y representación de nuestra universidad en todos los ámbitos. Que como consecuencia de ello podamos contribuir al desarrollo turístico, y por consiguiente económico, de la ciudad, hace que la satisfacción sea doble”, señaló el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Los encuentros de la UNR

En los últimos días de agosto, el 28 y 29, se realizó el primer Congreso de Innovación Universitaria, con unas dos mil personas que participaron de charlas y paneles en las aulas de la Ciudad Universitaria de Rosario (CUR). Las jornadas coincidieron con el 94° Plenario de Rectoras y Rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que ese último viernes de agosto se desarrolló en el Espacio Cultural Universitario (ECU). Estos encuentros convocaron a miembros de la comunidad universitaria de cada rincón del país, que además de participar de las labores académicas, recorrieron la ciudad, ocuparon plazas hoteleras, generando un impacto positivo en la actividad turística y cultural.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 12.46.33

Ya en septiembre, durante el jueves 4 y viernes 5, se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Estudiantes de Diseño Argentino (Eneda), con 1.700 inscriptos, con jóvenes que arribaron desde Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, entre otros lugares, para sumarse a los workshops, charlas académicas y talleres de formación pre-profesional. Estas jornadas se convirtieron en una oportunidad única para que los estudiantes puedan aprender, conectar con otros y sumar experiencias que les ayudan a crecer como diseñadores.

El 12 y 13 de septiembre, la ciudad recibió el Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología (Conepsi) -con más de 1.500 anotados- que se realizó en la Facultad de Psicología de Rosario. Una vez más el CUR recibió a miles de jóvenes de todo el país para participar de charlas con referentes nacionales, ponencias estudiantiles, espacios de debate, formación y encuentros culturales.

En julio, además la UNR fue sede del XVII Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado junto a la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) que esta vez se realizó en la Facultad de Ciencia Política de la UNR. Se desarrolló del 23 al 26 de julio, con 350 paneles, la participación de más de 1200 expositoras y expositores provenientes de todo el país y del extranjero con la propuesta de reflexionar de manera colectiva sobre los desafíos actuales de la democracia y las estrategias necesarias para preservarla y fortalecerla.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 12.46.29

Expo Carreras

Otro espacio de encuentro que movió miles de personas fue la Expo Carreras de la UNR que se celebró entre el miércoles 17 y el vierenes 19 de septiembre. Allí jóvenes y adultos recorrieron los stads para conocer las distintas propuestas académicas que tiene la Universidad Nacional de Rosario.

La actividad se realizo en los galpones de Puerto Joven, ubicado en avenida Belgrano al 900, y miles de adolescentes recorrieron los stands montados por cada una de las facultades sino que se sumaron a actividades de divulgación y participaron de instancias de orientación.

>>Leer más: Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Según la organización de la muestra, unas 10 mil personas por día llegaron hasta los antiguos edificios portuarios. Además, 320 escuelas de la región acompañaron a sus alumnos del último año de la secundaria en la recorrida. Como todos los años, la Expo Carreras busca bridarles información sobre planes de estudio, modalidades de cursado, requisitos de inscripción y más de 150 carreras que ofrece la UNR.

La Expo Carreras y las distitnas actividades universitarias se dan en un momento particular de expansión de la oferta académica de la UNR y de crecimiento de la cantidad de ingresantes. En los últimos dos años la cantidad de personas que completaron la preinscripción a una carreta se incrementó un 50 por ciento, según datos oficiales. Este año, las facultades sumaron 30.100 inscriptos, un número que no tiene antecedentes en la historia de la universidad pública local.

>>Leer más: Se viene la Expo Carreras 2025 en Villa Gobernador Gálvez

Lo que viene

Las actividades universitarias todavía no terminaron. En octubre, el 8 y 9, la Facultad de Odontología organizará el Congreso Internacional de Periodoncia, en el marco de los 25º años de la Carrera de Especialización en Periodoncia, FOR-UNR. La actividad será en el Bioceres Arena con la presencia de disertantes internacionales de primer nivel, quienes brindarán conferencias magistrales, presentaciones científicas y actualizaciones en los últimos avances en periodoncia e implantología. Ya son 600 los inscriptos a las actividades académicas y actualización profesional.

A estos encuentros multitudinarios se les suman más de 60 simposios o congresos regionales o nacionales que a lo largo del año se desarrollan en cada Facultad y Escuela. Estas actividades consolidan a Rosario como un punto de encuentro para la comunidad universitaria y científica argentina, potenciando la vida académica y la proyección de la ciudad como destino de congresos y turismo educativo.

Noticias relacionadas
la expo carreras de la unr recibe a unos 10 mil jovenes por dia

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

El bar Pan y Manteca dejó de funcionar este lunes.

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Los encuentros presenciales se imponen en la noche de Rosario.

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

La renovación del parque de taxis aparece como un problema creciente en Rosario, que tiene una flota muy envejecida

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Ver comentarios

Las más leídas

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Lo último

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Una mujer recibió una descarga eléctrica después de agredir a los encargados de un operativo por una denuncia de violencia de género

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario
La Ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

¡¿Es el campo o la economía, estúpido?!

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

Ovación
En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newells vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

En Newell's vencen 14 contratos de futbolistas, una tarea urgente de la futura dirigencia

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Con embajadores de Newells, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Con embajadores de Newell's, Argentina venció a Cuba en su debut en el Mundial sub-20

Policiales
El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial de policía

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Confirman perpetua a un narco venadense por instigar el crimen de una joven

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

La Ciudad
Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años
La Ciudad

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 27 años

Lo viejo funciona: cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

"Lo viejo funciona": cada vez más gente elige encuentros en lugar de apps de citas

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete
Información General

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich
Información General

Podrían darle salidas transitorias al capellán de la dictadura Von Wernich

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las fuerzas federales en Rosario se quedaron sin cobertura médica

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande
Novedades

Los juegos de rol como forma de encuentro: Rosario vivió su fiesta rolera más grande

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada
Policiales

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista, positivo de alcoholemia y marihuana

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado en Rosario: el asesinato que se asemeja al caso de Florencio Varela

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Pullaro: Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de doctor honoris causa