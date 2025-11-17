La Capital | La Ciudad | Paseo del Siglo

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El espacio de Roca y Santa Fe donde estaba Nato Café tiene nuevo destino. La estratégica intersección recuperará actividad en una ochava con una oferta "fast good"

17 de noviembre 2025 · 09:41hs
El espacio de Roca y Santa Fe donde estaba Nato Café tiene nuevo destino.

El espacio de Roca y Santa Fe donde estaba Nato Café tiene nuevo destino.

La cadena de restaurantes de comida saludable Green Eat ya recibe sus primeros clientes en la nueva sucursal de Paseo del Siglo. La firma se instaló en la estratégica esquina de Santa Fe y Presidente Roca, más precisamente en la ochava en la que supo funcionar Nato Café.

Green Eat es una marca creada en Buenos Aires por el Grupo Jaka, que también controla Tea Connection. Se trata de un concepto gastronómico “fast good”, que consiste en una combinación de comida rápida, saludable y a un precio razonable. Actualmente, cuenta con más de 15 sucursales en Capital Federal y un único local en Rosario, ubicado en el patio de comidas del Alto Rosario Shopping.

En la ciudad, la administración de la marca es responsabilidad de Grupo 83, un conjunto rosarino que explota marcas propias y franquicias, tales como El Club de la Milanesa, Ronnie Burger, Tea Connection, Urban Crepe, Holy Mila, Empanada Project, Sushi Pop, Cielito Lindo, entre otras.

Leer más: Buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che Guevara

El modelo de Green Eat se ajusta bien a las características de la zona, puesto que se encuentra en inmediaciones de oficinas, con una propuesta de viandas elaboradas en el día a disposición en góndolas a la vista. Además, suman alternativas de cafetería y dulces pensadas para desayunos y meriendas. Además, se espera que en el local lindero se instale La Unión Gluten Free Bakery, panadería gestionada por el mismo grupo empresario.

Por su parte, Nato Café venía explotando el local de Santa Fe 1599 desde 2021. Se trataba de un restaurante plant based, un concepto vegano basado en comidas 100% de origen vegetal y, en algunos casos, de origen orgánico.

Con la apertura de Green Eat, la esquina recupera actividad en una ochava estratégica. Cabe recordar que todavía es incierto el futuro del inmueble en el que supo funcionar La Maltería, cuyos problemas edilicios ya frenaron el desembarco de La Feria de Sabores y causaron el cierre de la sucursal de calle Roca de Gianni Cocino.

Noticias relacionadas
El gobierno provincial confirmó el brote de tos convulsa y llamó a completar esquemas de vacunación.

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del che

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Pavimento definitivo. Con una inversión proyectada para el año que viene de unos 38 mil millones de pesos en la renovación de calzadas se intervendrá en 10 barrios y se priorizarán accesos.

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

Las viviendas que se construyen en Tablada están desarrolladas en planta  baja y tres niveles.

Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Ver comentarios

Las más leídas

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Lo último

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

Central apunta todo al Clausura: cómo serían los cruces de los playoffs

Central apunta todo al Clausura: cómo serían los cruces de los playoffs

Oasis volvió a Argentina con todo: fiesta de clásicos y una historia de amor eterno

Oasis volvió a Argentina con todo: fiesta de clásicos y una historia de amor eterno

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El espacio de Roca y Santa Fe donde estaba Nato Café tiene nuevo destino. La estratégica intersección recuperará actividad en una ochava con una oferta "fast good"

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?
María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia
POLICIALES

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando
Policiales

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Por Matías Petisce
La Ciudad

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Ovación
El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: Sé que está acá conmigo
Ovación

El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: "Sé que está acá conmigo"

El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: Sé que está acá conmigo

El recibimiento al hijo de Miguel Russo en La Bombonera: "Sé que está acá conmigo"

Deportivo Madryn y Morón: un escándalo que mantiene bajo sospecha al fútbol argentino

Deportivo Madryn y Morón: un escándalo que mantiene bajo sospecha al fútbol argentino

Newells despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Policiales
Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica
POLICIALES

Un joven acusado por intento de femicidio en Puerto San Martín usaba tobillera electrónica

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

La Ciudad
Ate Rosario adhiere al paro nacional contra la reforma laboral este miércoles 19 de noviembre
La Ciudad

Ate Rosario adhiere al paro nacional contra la reforma laboral este miércoles 19 de noviembre

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Colectividades: tras la suspensión por tormenta, ¿cuándo termina el evento?

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura
Ovación

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el premio consuelo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: cuatro santafesinos se llevan el "premio consuelo" del Siempre Sale

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar Panic show
Zoom

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras
Economía

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos
Economia

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal
Información General

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump respira batalla cultural
Política

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump "respira batalla cultural"

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha
Zoom

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: Voy por vos y por tu hermana
Política

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: "Voy por vos y por tu hermana"

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada
Información General

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales