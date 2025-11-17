¿Qué propuesta gastronómica se quedó con un codiciado local del Paseo del Siglo?

El espacio de Roca y Santa Fe donde estaba Nato Café tiene nuevo destino. La estratégica intersección recuperará actividad en una ochava con una oferta "fast good"

La cadena de restaurantes de comida saludable Green Eat ya recibe sus primeros clientes en la nueva sucursal de Paseo del Siglo . La firma se instaló en la estratégica esquina de Santa Fe y Presidente Roca , más precisamente en la ochava en la que supo funcionar Nato Café.

Green Eat es una marca creada en Buenos Aires por el Grupo Jaka, que también controla Tea Connection . Se trata de un concepto gastronómico “ fast good” , que consiste en una combinación de comida rápida, saludable y a un precio razonable. Actualmente, cuenta con más de 15 sucursales en Capital Federal y un único local en Rosario, ubicado en el patio de comidas del Alto Rosario Shopping.

En la ciudad, la administración de la marca es responsabilidad de Grupo 83 , un conjunto rosarino que explota marcas propias y franquicias, tales como El Club de la Milanesa, Ronnie Burger, Tea Connection, Urban Crepe, Holy Mila, Empanada Project, Sushi Pop, Cielito Lindo, entre otras.

El modelo de Green Eat se ajusta bien a las características de la zona, puesto que se encuentra en inmediaciones de oficinas, con una propuesta de viandas elaboradas en el día a disposición en góndolas a la vista. Además, suman alternativas de cafetería y dulces pensadas para desayunos y meriendas. Además, se espera que en el local lindero se instale La Unión Gluten Free Bakery, panadería gestionada por el mismo grupo empresario.

Por su parte, Nato Café venía explotando el local de Santa Fe 1599 desde 2021. Se trataba de un restaurante plant based, un concepto vegano basado en comidas 100% de origen vegetal y, en algunos casos, de origen orgánico.

Con la apertura de Green Eat, la esquina recupera actividad en una ochava estratégica. Cabe recordar que todavía es incierto el futuro del inmueble en el que supo funcionar La Maltería, cuyos problemas edilicios ya frenaron el desembarco de La Feria de Sabores y causaron el cierre de la sucursal de calle Roca de Gianni Cocino.