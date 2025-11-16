Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha Legrand

La periodista habló de la foto de Olivos y de su separación en la mesa de la conductora televisiva. El expresidente reclamó: "Basta de mentiras"

El primer programa de Mirtha Legrand este fin de semana tuvo a Fabiola Yañez como protagonista principal. A partir de esta conversación, el expresidente Alberto Fernández tildó de mentirosa a la madre de su hijo menor y publicó documentación ligada al conflicto en redes sociales.

La periodista volvió a repasar algunas cuestiones de la relación de pareja durante su etapa de primera dama y la separación que se confirmó a mediados de 2024, cuando ya había terminado el mandato del abogado y docente universitario. En cuanto a lo ocurrido después, comentó: "En España logré tener una visa como profesional altamente cualificada" .

La charla sobre el vínculo entre ambos en la mesa de la Chiqui no pasó inadvertida. El exjefe del Estado argentino anunció que la Dirección General de Gestión Migratoria del país ibérico declaró extinguida la autorización que le había dado a Yañez . Así planteó que la actriz se vio obligada a regresar desde Europa debido a "irregularidades" en el trámite de ese permiso.

En el marco del encuentro con los demás comensales, Legrand criticó la actitud de la periodista en tiempos de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, cuando se filtró una foto de la celebración de su cumpleaños en la quinta de Olivos . "Sé lo que hice, sé que estuve en ese lugar y estuve mal ", contestó la invitada.

Una vez más, Yañez se mostró arrepentida por el festejo que organizó a contramano de las restricciones legales para prevenir el contagio de Covid-19. A la hora de recordar el episodio, aseveró: "Siempre he pedido disculpas y le vuelvo a pedir disculpas a todo el pueblo argentino porque sé lo doloroso que es y soy empática con lo que sucedió".

Además de este tema, la actriz desestimó las críticas a su denuncia por violencia de género contra el padre de su hijo. En esta instancia aclaró que el personal de la quinta presidencial no estaba al tanto del maltrato. "Cuando empezaron estas cuestiones, empecé a irme para resguardarme. Me iba caminando en pantuflas a la casa de huéspedes", acotó.

Fiel a su estilo, la conductora le consultó a la entrevistada si estaba al tanto de los rumores sobre la falsificación de la foto de su rostro golpeado y la hipótesis de que se había pintado la cara para simular la lesión. La ex primera dama consideró que la teoría es ridícula y retrucó: "¿Usted cree que alguien podría hacer una cosa así?".

La respuesta de Alberto Fernández

Fuera de la pantalla televisiva, Fernández compartió un documento para desmentir que la madre de su hijo Francisco tuviera una residencia "perfectamente concedida" en Europa. "Durante más de un año reclamé como padre ante las autoridades del Reino de España", enfatizó en un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de X.

"Durante más de un año reclamé como padre ante las autoridades del Reino de España"

"La Dirección de Migraciones acaba de EXTINGUIR, por irregularidades, una residencia que aquí se presentaba como 'perfectamente concedida'."

"España me escuchó, revisó la documentación y extinguió la autorización otorgada. Los hechos son claros. Basta de mentiras" — Alberto Fernández

Por su parte, Yañez recordó que ya había conseguido trabajo en Okdiario, un medio muy conocido de la península ibérica. Además aclaró que la custodia asignada en Europa no era para ella sino para el niño. Luego detalló por qué pidió el cese de este servicio: "No quería que los argentinos estuvieran pagando algo que no les correspondía en un lugar donde obviamente los costos eran diferentes".

A contramano de lo que dijo su expareja sobre el motivo del reciente regreso a la Argentina, el dirigente peronista alegó que la periodista sólo tenía permiso para vivir allá como familiar de profesionales altamente cualificados. "España me escuchó, revisó la documentación y extinguió la autorización otorgada. Los hechos son claros. Basta de mentiras", exigió en un tuit.