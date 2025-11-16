La Capital | Economía | provincias

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras

Un análisis del instituto de estudios de la Fundación Mediterránea cruzó datos de inversión y exportaciones. Ganadores y perdedores

16 de noviembre 2025 · 22:23hs
Extracción de litio. Las provincias vinculadas con la minería y la energía ganan peso económico  en el país.

Extracción de litio. Las provincias vinculadas con la minería y la energía ganan peso económico  en el país.

Al ritmo de las transformaciones globales, cambia el mapa económico de las provincias argentinas. Un informe de la Fundación Mediterránea puso la lupa sobre ese proceso a través del análisis de los proyectos de inversión y el destino de los créditos de organismos internacionales. Un cuadro de ganadores y perdedores surge de esta tendencia que tiene a la minería y la energía como estrellas.

Los investigadores del instituto de estudios de la fundación, auscultaron las carteras de créditos comprometidas por el Banco Mundial, que anunció programas de crédito por u$s 4 mil millones en los próximos meses, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que prometió acelerar la ejecución de otros u$s 2.900 millones. En ambos casos, “resulta notable que las inversiones coinciden principalmente en los sectores energético y de minerales críticos (como litio y cobre), con alguna diferencia luego en los demás sectores a apuntalar (turismo, agroindustria, entre otros)”.

Para indagar sobre las regiones que pueden salir más favorecidas por estos anuncios, la Mediterránea analizó la relevancia por provincia de los sectores seleccionados. Siguiendo el rastro del empleo, por ejemplo, destacó la importancia del sector hidrocarburos en la Patagonia y Cuyo, y de la minería en el NOA, en San Juan y en Santa Cruz. En agroindustria se destacan Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras que en turismo, las más enfocadas son Santa Cruz, Tierra del Fuego, Rio Negro y Misiones. “A este grupo se suman, debido al volumen de pasajeros que reciben anualmente las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Río Negro”, señalaron.

Inversiones

Además, auscultaron el cambio estructural en las matrices productivas regionales en base a los anuncios de inversiones. Y para eso analizaron los proyectos presentados en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi). “Hasta el momento fueron presentados 20 proyectos, con foco principal en minería (litio y cobre) y la generación y transporte/distribución de hidrocarburos, ubicados en las provincias del Noroeste argentino, Cuyo y Patagonia Norte”, señalaron.

En el grupo de provincias más beneficiadas, incluyeron a Neuquén, con tres proyectos Rigi orientados a la producción, tratamiento y transporte de hidrocarburos, y a Río Negro, con otras tres iniciativas orientadas al transporte de esa producción y sus encadenamientos industriales. Con chapa minera, sumaron a Catamarca y Salta, con tres proyectos; San Juan, con cuatro, y Jujuy, donde primero se empezó a producir litio.

En el lote con “beneficios moderados”, aparecen Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.

Las provincias con mayor sesgo agroindustrial, como Córdoba, Santa Fe y Mendoza aparecen dentro del segmento de “bajo potencial” en este mapa. También integran este lote Misiones y Tierra del Fuego, en las que “se destaca el potencial.

Exportaciones

El economista Jorge Day, responsable de la sección Regional de la Fundación, aportó otro cruce, relacionado con las exportaciones de los primeros nueve meses de 2025. Los grandes rubros con mejor desempeño fueron combustibles y energía (10% interanual), productos primarios (8%) y manufacturas de origen industrial vinculadas con la minería metalífera (4%). Las ventas externas de otras ramas industriales operaron casi estables y las agroindustriales apenas crecieron.

Estas diferencias tienen impacto regional. Los productos mineros traccionan las exportaciones de MOI de San Juan, Jujuy, Santa Cruz y Salta. En cambio, disminuyen las de Tucumán, Chubut, Córdoba y Mendoza, que se dedican a otras actividades industriales. Las subas en las ventas externas de combustibles y energía impactan en Neuquén y las de productos primarios en Santiago del Estero, la región pampeana y Tucumán, Río Negro, Misiones.

Las grandes provincias mostraron leve crecimiento o estancamiento: entre 2% (Buenos Aires y Santa Fe) y 0% (Córdoba). En Mendoza se registró una caída.

Noticias relacionadas
El peso de la canasta básica. Las frutas aumentaron otra vez en octubre.

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %

El nuevo laboratorio de la Bolsa está en Av. Jorge Newbery y Circunvalación. Cuenta con más de 3 mil metros cuadrados.

Con su nuevo laboratorio, la Bolsa de Comercio afirma su "hub analítico"

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina.

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei. El estadounidense hizo valer el rescate financiero.

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Newells perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Newell's perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Lo último

Día Mundial de la Construcción

Día Mundial de la Construcción

Newells despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Cayó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires con 956 kilos de cocaína que habían sido transportados en avionetas
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
Newells despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's despidió el año que vivió en peligro con una nueva derrota

La CGT advierte que una reforma laboral sin consenso es inviable
Política

La CGT advierte que una reforma laboral "sin consenso" es inviable

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados
Policiales

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei
Economía

Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta
El Mundo

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Newells perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Newell's perdió sobre el final contra Racing y terminó el año con las manos vacías

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

Los seis candidatos a ser rival de Central en los octavos de final del torneo Clausura

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar Panic show

La Renga contrató un enano disfrazado de Milei para cantar "Panic show"

Ovación
Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Por Rodolfo Parody
Ovación

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Lucas Bernardi: Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré

Lucas Bernardi: "Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré"

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Policiales
Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional
POLICIALES

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

La Ciudad
El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Noventa años de tradición: la última peletería de Rosario todavía resiste en calle Maipú

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78 % la violencia en tres zonas de Rosario

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por enseñar a desbloquear iPhones

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot
La Ciudad

En la Estación Digital del Distrito Sur, adultos mayores programaron un robot

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados
Información General

Pami ofrece un plan odontológico gratuito a sus afiliados