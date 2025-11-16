La Capital | Información General | jóvenes

Cómo piensan los jóvenes: les interesa la política, descreen de los partidos y apoyan la intervención estatal

Así lo reveló un informe realizado por la consultora Zuban Córdoba y la UNVM que interrogó a un grupo entre los 16 y 30 años sobre política y actualidad

16 de noviembre 2025 · 16:08hs
Los jóvenes oscilan entre el desencanto y el interés. Los partidos políticos están desprestigiados mientras que las universidades tienen un amplio apoyo. 

Los jóvenes oscilan entre el desencanto y el interés. Los partidos políticos están desprestigiados mientras que las universidades tienen un amplio apoyo. 

La consultora Zuban Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María indagaron sobre cómo piensan y sienten los jóvenes en cuestiones de política y actualidad. El panorama mezcla apatía y contradicción: la mayoría descree de las instituciones y los partidos pero también considera que el Estado debe intervenir más.

Según explicaron desde la consultora, el 77% de los jóvenes dice que la política le genera sentimientos negativos y tan sólo un 20,8% lo siente de manera positiva. Según especificaron, el desencanto es más fuerte entre quienes votaron a Javier Milei.

A pesar de los sentimientos negativos y el desencanto, existe una disposición a mirar y seguir lo que sucede en el país y el mundo. En este sentido, el interés de las juventudes por la política aparece con matices: la mayoría se mueve entre el “me interesa algo” con 39.8% y el “me interesa mucho” con el 22.2%.

La desconfianza institucional es generalizada. En este sentido, los sindicatos, partidos políticos y medios de comunicación son las instituciones más desprestigiadas entre la juventud, seguido por el Congreso y los colectivos feministas. Asimismo, las universidades siguen teniendo gran nivel de confianza, seguidos por el presidente de la Nación, las FFAA y los colectivos ambientalistas.

Sobre los partidos políticos en particular, un 77,4% cree que tienen la obligación de generar acuerdos en temas importantes. A pesar de esto, la mayoría siente que solo buscan sus propios intereses, que representan cada vez menos y que no se preocupan por ellos.

Las juventudes expresan una valoración buena en general de la democracia. El 68,8% la prefiere frente a otras formas de gobierno, aunque el 48.4% considera que funciona mal. En definitiva, prefieren la democracia pero desconfían de su desempeño actual.

Hay consenso en que el Estado debe garantizar salud y educación, proteger a los más vulnerables y regular alquileres y transporte. También aparece con fuerza la idea de que la seguridad requiere mano dura, en convivencia con la expectativa de un Estado presente.

>>Leer más: Tres jóvenes arrancaron un cartel de pare en el microcentro y quedaron detenidos

En este sentido, el 83,1% está de acuerdo con que "el Estado debe garantizar la salud y la educación públicas", el 68% cree que "el Estado debe proteger a los más vulnerables, el 56,9% apoya que "el Estado debe regular cuestiones sensibles como los alquileres o el transporte" y el 52% considera que "los ricos deben pagar más impuestos que el resto".

Por otro lado, el 67,8% está de acuerdo con que "la única forma de terminar con el delito es con mano dura", y el 59,4% cree que "se debe restringir la entrada de inmigrantes al país".

Los jóvenes y el gobierno de Milei

A pesar de la importancia del rol estatal, los jóvenes se corren hacia la derecha en la escala ideológica, pero sin identidades rígidas. De esta manera, conviven liberales y libertarios con progresistas, ecologistas y socialistas. Por otro lado, el 21.9% no sabe cómo definirse.

Respecto al gobierno de Javier Milei, los jóvenes se muestran divididos: un 45,1% cree que el país va en la "dirección correcta", contra un 41,8% que opina que va en la "dirección incorrecta". Sobre su situación económica personal, un 38,3% dijo que "empeoró", mientras que un 22,9% sostuvo que "mejoró".

Consultados sobre qué espacio político piensa más en ellos, la apatía es clara: el 34,6% respondió "Nadie". En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza con 32,1%, y en tercero Fuerza Patria (kirchnerismo) con 16,6%.

Los autores concluyen que no hay una "nueva hegemonía", sino una "disputa en curso" por una "representación vacante".

Empleo registrado en caída: Santa Fe perdió 13.900 puestos de trabajo desde la llegada de Milei

En todo el país la destrucción de empleos formales supera los 223.796 puestos desde noviembre de 2023. Los datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación muestran un mercado laboral en retroceso
