La China Suárez habló sobre el apodo que le puso Icardi: "Soy moncha de alma"

En una entrevista con Moria Casán, la actriz habló del Wandagate, reveló cómo fue la “auditoría” de chats y recordó el apodo que la volvió viral

17 de noviembre 2025 · 14:33hs
Luego de su visita al programa de Mario Pergolini, “Otro día perdido”, la China Suárez tuvo un mano a mano con Moria Casán en el marco de la presentación de su nueva serie. La entrevista entre ambas figuras era una de las más esperadas y, apenas unos minutos después de su transmisión, las redes sociales se llenaron de recortes y comentarios sobre las declaraciones de la actriz.

Tras la polémica con los canales de streaming, finalmente la China Suárez volvió a dar entrevistas en televisión. En diálogo con La One, y con la presencia de su pareja Mauro Icardi detrás de cámaras, la actriz se refirió al escándalo que involucra a Wanda Nara, habló de los difusos comienzos y las reconciliaciones en su relación con Icardi, e incluso mencionó el polémico apodo que el futbolista le había puesto cuando se filtraron los chats con la mediática.

La China Suárez sobre su relación con Mauro Icardi

Sin filtros, Moria Casán comenzó su entrevista con la China Suárez con una pregunta contundente sobre su primer encuentro con Mauro Icardi. Fue entonces cuando, por primera vez, la actriz habló abiertamente sobre el inicio de su relación con el futbolista.

Él me mandó un mensaje por Instagram, de la nada, que decía ‘esa boquita’”, reveló. Luego se refirió al escándalo que involucró a Wanda Nara y aseguró: “Me mandaba capturas para comprobar que estaba separado de su mujer”.

Según relató, después de varios meses de conversación por WhatsApp, decidieron organizar un encuentro en París. En ese momento, la actriz estaba filmando una película en Madrid y viajó a la capital francesa para verse por primera vez con el futbolista.

Después explotó todo y no hablamos por tres años. Él volvió con su pareja, yo rehice mi vida, hasta que me respondió una historia y nos reencontramos”, detalló.

Finalmente, contó que tras el primer escándalo perdió contratos y vivió un periodo muy solitario. “Una amiga me dijo: ‘esta edad no la vas a volver a tener’. Y me mandé”, concluyó.

La China Suárez sobre el polémico apodo

Fue así como la China Suárez comenzó a relatar cómo se dio el reencuentro con Mauro Icardi después de tres años y tras haber atravesado el escándalo mediático del “Wandagate”. Cabe recordar que, en aquel momento, se filtraron conversaciones privadas entre Wanda Nara e Icardi, en las que el futbolista negaba cualquier infidelidad o encuentro con la actriz, e incluso se refería a Suárez con el polémico apodo de “la moncha”.

En la entrevista con Moria Casán, la actriz recordó: “Yo lo odié profundamente. Para mí fue una traición muy fuerte, muy fuerte, porque sentí que me quedé sola con todo el quilombo.”

Suárez aseguró que, después de los escándalos, se reunieron durante casi tres días “como una auditoría” para revisar chats, aclarar rumores y hablar de todo lo que había circulado. Señaló que, si bien hubo muchos inventos, también hubo cosas ciertas.

Con respecto al polémico apodo, la actriz contó: “Yo soy moncha de alma y voy a ser moncha toda la vida. Eso no me lo saca nadie, es mi personalidad, y me río.”

La entrevista de la China Suárez y Moria Casán

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones